Un nou studiu face legătura între consumul de sucuri și obezitatea la copii. Ce trebuie să știe părinții

Unii copii beau băuturi răcoritoare „ca pe apă", ceea ce îi expune la riscuri pentru sănătate. Consumul de sucuri în mod regulat, predispune la obezitate și diabet, potrivit unui studiu publicat săptămâna aceasta.

În cazul adulților, cercetările stabiliseră deja o legătură între obiceiul de a consuma sucuri și un risc mai mare de obezitate, însă acest lucru nu fusese studiat și la copii, cei care sunt, de obicei, ținta industriei băuturilor răcoritoare. Un nou studiu important publicat luni în revista Pediatrics arată că și copiii care beau sucuri în mod regulat sunt mai predispuși la obezitate, iar experții spun că este îngrijorător ceea ce se întâmplă, scrie Yahoo!Life.

Cum a fost făcut și ce arată studiul

În cadrul cercetării au fost analizate date de la 405.528 de adolescenți în jurul vârstei de 14 ani din 107 țări și regiuni diferite. Chiar dacă ratele de obezitate au variat în funcție de țară, cercetătorii au constatat că a existat o „asociere semnificativă din punct de vedere statistic" între consumul a cel puțin un suc pe zi și supraponderabilitatea sau obezitatea.

Concret, copiii care aveau obiceiul de a consuma zilnic sucuri au avut de 1,14 ori mai multe riscuri de a avea supraponderabilitate sau obezitate decât cei care nu consumau sucuri zilnic.

„Nu este deloc șocant - am văzut acest lucru la adulți", a declarat pentru Yahoo Life Dr. Danelle Fisher, pediatru și președinte al secției de pediatrie la Providence Saint John's Health Center din Santa Monica, California.

Cercetătorii spun că rezultatele studiului lor, împreună cu alte dovezi, sugerează că reducerea consumului de băuturi răcoritoare ar trebui să fie o prioritate în combaterea supraponderalității și obezității la adolescenți.

„Le beau ca pe apă"

Aceste băuturi au foarte multe calorii și, deși nu sunt menite să fie consumate ca băuturi obișnuite, spune Danelle Fisher, unele persoane - inclusiv adolescenți și copii - „le beau ca pe apă".

„Sucul are calorii goale, deci nu oferă niciun suport nutrițional, dar este gustoasă, așa că poți consuma multe calorii", a declarat pentru Yahoo Life Dr. Tracy Zaslow, pediatru și specialist în medicină sportivă pediatrică la Institutul Cedars-Sinai Kerlan-Jobe din Los Angeles



Cea mai bună băutură pe care o pot consuma copiii și adulții este apa, subliniază specialistul.

Sucurile au fost asociate și cu rezistența la insulină, iar rezistența la insulină este legată de diabetul de tip 2, o afecțiune care este, de asemenea, asociată cu obezitatea.

Creierul începe să vrea tot mai mai mult zahăr

Consumul de zahăr duce adesea la dorința de a consuma și mai multe alimente dulci, ceea ce poate contribui, de asemenea, la riscul de a dezvolta obezitate.

„Atunci când condiționezi copiii de mici să le placă zahărul și consumă mult zahăr adăugat, creierul începe să vrea mai mult. Zahărul creează foarte multe obișnuințe", spune dieteticianul Jessica Cording, autoarea cărții The Little Book of Game-Changers, pentru Yahoo Life.

Deși „îngrijorarea nr. 1" este obezitatea, sucurile pot duce la un control deficitar al zahărului din sânge și implicit la diabet, avertizează dr. Tracy Zaslow.

Iar când vorbim de băuturi acidulate/carbogazoase, trebuie amintit și un impact negaticv asupra dinților: slăbirea smalțului sau chiar carii.

Interdicția nu e o soluție

Părinții nu trebuie însă să le interzică în totalitate copiilor lor să consume sucuri, spun experții, pentru că în 99% din cazuri, copiii vor dori și mai mult să le consume, ci le sugerează să le permită doar la ocazii speciale.