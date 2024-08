Secretul longevității celui mai bătrân om din lume care a împlinit 112 ani pe 26 august. Legătura pe care o are cu Titanicul

Cel mai vârstnic om în viață din lume, care a împlinit 112 ani, a dezvăluit ce alimente consumă în fiecare zi de vineri. Bărbatul susține că „a fost destul de activ în tinerețe, a făcut multe plimbări”.



John Tinniswood s-a născut în Liverpool, pe 26 august 1912, anul în care s-a scufundat Titanicul. El a devenit cel mai bătrân om în viață din lume, scrie publicația sky news.

Întrebat care este secretul longevității sale, Tinniswood a pus totul pe seama „norocului”.

„Nu mă pot gândi la niciun secret special. Am fost destul de activ în tinerețe, am făcut multe plimbări. Nu știu dacă asta a avut vreo legătură cu asta. Consider că ni sunt diferit. Iau totul cu calm, ca orice altceva, habar nu am de ce am trăit atât de mult”, mărturisește seniorul.

John Tinniswood a adăugat că, în afară de o porție de pește prăjit și cartofi prăjiți în fiecare vineri, nu urmează niciun regim alimentar anume.

La 112 ani, Tinniswood a trecut prin ambele războaie mondiale și deține, de asemenea, titlul de cel mai vârstnic veteran al celui de-al Doilea Război Mondial din lume.

El a lucrat într-un rol administrativ pentru Royal Army Pay Corps, unde munca sa a implicat sarcini logistice, cum ar fi localizarea soldaților blocați și organizarea aprovizionării cu alimente, precum și contabilitate și audit.

A cunoscut-o pe soția sa, Blodwen, la un dans în Liverpool și s-au bucurat de 44 de ani de căsnicie înainte de moartea ei în 1986.

Fiica lor, Susan, s-a născut în 1943. Tinniswood mai are patru nepoți și trei strănepoți.

Totodată, este un fan de-o viață al echipei Liverpool FC și a trăit toate cele opt victorii ale clubului său în Cupa FA și 17 din cele 19 titluri de campion.

De la împlinirea vârstei de 100 de ani în 2012, el a primit în fiecare an o felicitare de ziua sa de naștere de la regretata regină Elisabeta a II-a, o tradiție care revine acum regelui și reginei Camilla.

În prezent, bărbatul locuiește într-un azil din Southport.

Tinniwsood este încă la patru ani de recordul celui mai bătrân bărbat din lume, Jiroemon Kimura din Japonia, care a trăit până la vârsta de 116 ani și 54 de zile și a murit în 2013.

Cea mai bătrână femeie în viață din lume și cea mai bătrână persoană în viață este Tomiko Itooka din Japonia, în vârstă de 116 ani.