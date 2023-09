Părinții, față în față cu bullying-ul la început de an școlar. Un psiholog arată cum se gestionează această problemă

Au mai rămas doar câteva zile până la începutul noului an școlar, iar acest lucru reprezintă, de multe ori, o grijă în plus atât pentru elevi, cât și pentru copii. Conform psihologilor, bullyingul este un fenomen extrem de răspândit în rândul copiilor, ce are loc chiar în școli.

Astfel, această formă de hărțuire poate lăsa urmări grave și poate cauza probleme de ordin psihologic la persoanele neformate.

Părinții, principalii responsabili pentru depistarea acestei probleme

Specialiștii susțin că, de foarte multe ori, cei mici aleg să ascundă problemele pe care le întâmpină în societate. Una dintre aceste probleme este hărțuirea, tot mai des întâlnită în școlile din România. Astfel, părinții sunt primele persoane care trebuie să descopere dacă elevii se confruntă cu anumite neplăceri în colectivul pe care îl frecventează zilnic.

,,Vorbim despre un adevărat fenomen, răspândit la nivel global, nu doar în școlile din România. Copiii, de multe ori, au tendința de a fi răutăcioși, de a se tachina. Uneori, lucrurile acestea sunt duse la extrem și pot lăsa răni emoționale adânci, vorbind despre o persoană neformată, care nu știe să gestioneze această situație. Părinții trebuie să fie foarte atenți la comportamentul copilului în momentul în care acesta se întoarce acasă de la școală și să observe detaliile care pot face diferența. Aceste tachinări între colegi pot conduce la anxietate, la frici și la tulburări depresive", precizează Andreea Coman, psiholog clinician.

Cum pot adulții să gestioneze aceste situații

Conform psihologilor, adulții trebuie să gestioneze cu mare atenție situațiile dificile prin care trece copilul. Astfel, aceștia trebuie să poarte discuții cu minorii, să le câștige încrederea pentru ca aceștia să poată dezvălui ceea ce îi supără.

,,Părintele trebuie să știe să intre sub pielea copilului, să îi observe comportamentul care se schimbă când acesta este supus hărțuirii. Astfel, cel mic va începe să vorbească, iar adulții vor putea să ia măsurile necesare. În primă instanță, părinții trebuie să vorbească cu profesorii responsabili, pentru ca situația să fie rezolvată în cadrul unei discuții la care să participe și părinții celorlalți copii implicați. Dacă situația este mai gravă, cel mic poate avea nevoie de ajutor de specialitate. Astfel, atât copiii cât și părinții pot participa la ședințe în cadrul cărora să înțeleagă problema întâmpinată. De multe ori, bullyingul apare din dorința celor mici de a ieși în evidență", încheie psihologul clinician.