O mutație rară le permite unor oameni să fie odihniți cu doar 4 ore de somn

O mutație genetică rară, denumită SIK3-N783Y, le permite unor persoane să funcționeze perfect cu doar 4 ore de somn pe noapte. Descoperirea ar putea deschide calea spre noi tratamente pentru tulburările de somn, arată un studiu recent.

Unii oameni pot să doarmă doar 4 ore pe noapte și totuși să se simtă complet odihniți – iar motivul ar putea fi o mutație genetică rară, potrivit unui studiu publicat pe 5 mai în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Cercetarea a fost relatată de revista Live Science.

Ce este mutația SIK3-N783Y

Mutația, cunoscută sub numele de SIK3-N783Y, a fost descoperită în urma unor experimente realizate pe șoareci modificați genetic. Ea este asociată cu o nevoie mai redusă de somn și ar putea fi folosită pentru a dezvolta tratamente destinate persoanelor care suferă de insomnie sau alte tulburări de somn.

„Organismele noastre continuă să lucreze când mergem la culcare”, a explicat Ying-Hui Fu, neurolog și genetician la University of California, San Francisco, coautor al studiului. „Se detoxifică și se repară. În cazul acestor oameni, toate aceste funcții ale organismului pe care le derulăm în timpul somnului sunt activate la un nivel superior”, a declarat el pentru Nature.

Dorm mai puțin, dar mai eficient

Deși majoritatea adulților au nevoie de 7 până la 9 ore de somn pe noapte pentru a funcționa bine, persoanele cu această mutație genetică dorm doar 4-6 ore și nu doar că se simt în formă, dar, potrivit studiului, pot resimți disconfort dacă dorm mai mult decât au nevoie.

O mutație adăugată la o listă tot mai lungă

Această mutație este a cincea de acest tip descoperită până acum. Cercetătorii au identificat anterior patru gene și cinci mutații asociate cu o durată redusă a somnului. Noua mutație afectează gena Sik3, cunoscută pentru rolul ei în reglarea somnolenței.

În cadrul studiului, șoarecii cu această mutație au dormit în medie cu 31 de minute mai puțin decât șoarecii obișnuiți și cu 54 de minute mai puțin după ce au fost privați de somn. Chiar dacă aceste cifre par mici, cercetătorii spun că ele sunt semnificative, mai ales ținând cont de faptul că șoarecii au un ciclu de somn foarte diferit și mult mai fragmentat față de cel al oamenilor.

Noul studiu sugerează că gena Sik3 ar putea fi o țintă promițătoare pentru terapii viitoare menite să îmbunătățească eficiența și calitatea somnului, în special în cazul celor care suferă de tulburări cronice de somn.