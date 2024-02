Leguma care scade riscul de cancer. E plină de vitamine și are puține calorii: „Neutralizează efectul estrogenilor”

Este crocantă, dulce și bună. Este „soră” cu varza și broccoli, dar conține mai multă vitamina C și potasiu. Nutriționistul Mihaela Bilic spune că ajută la digestie, este sățioasă și scade riscul de cancer la sân.

Într-o postare pe pagina sa de socializare, medicul arată de ce e bine să mâncăm gulie, o legumă mai puțin cunoscută, dar cu beneficii extraordinare.

„De ce vreau să vă amintesc de gulie? Pentru că de multe ori uităm de existența ei și e păcat, este prietenoasă cu tubul digestiv, calmează și înlătura aciditatea. Cu toții știm că varza este recomandată în ulcer și gastrită, iar gulia are același efect benefic. Chiar dacă este mai puțin celebră decât “surorile” ei, varza și broccoli, în gulie avem multă vitamina C- 100g gulie conțin 30mg vitamina C, cât într-o jumătate de portocală. Conține și 220 mg potasiu, cât într-o banană, totul cu numai 20 cal/100g și fibre din belșug.

E adevărat, ca toți cruciferii, gulia balonează (are compuși cu sulf), dar are și bioflavonoide care neutralizează efectul estrogenilor și scad riscul de cancer de sân. Cât despre slăbit, nu mai vorbim- gulia crește senzația de sațietate și ajută la eliminarea retenției de lichide din organism. În plus consistența ei crocantă și răcoritoare o recomandă pentru ronțăit, în loc de chipsuri și covrigei”, explică medicul.

Poate fi consumată ca atare, proaspătă sau în salată, simplă sau cu un sos de iaurt, tăiată în bastonașe ca și gustare sănătoasă cu humus, fasole bătută, salată de vinete, cremă de brânză sau cottage cheese. „Dacă ronțăiți gulie precum iepurașii, veți avea beneficii și pentru digestie, și pentru siluetă”, spune Mihaela Bilic.

Motivele pentru care ar trebui să consumi broccoli: ajută creierul să se mențină tânăr și sprijină imunitatea

De altfel, și broccoli, care este o legumă cruciferă, ca și varza kale, conopida și varza de Bruxelles, este bogat în vitamine, minerale și antioxidanți. Broccoli este cunoscut nu numai pentru gustul său, ci și pentru numeroasele sale beneficii pentru sănătate, relatează Yahoo News.

Broccoli este bogat în fibre și are beneficii antimicrobiene și antiinflamatorii. De asemenea, poate conține compuși care protejează împotriva anumitor tipuri de cancer.

Broccoli este plin de vitamine, minerale, antioxidanți și alte substanțe nutritive, printre care:

Vitamine: Vitaminele A, C, E și K au mai multe beneficii pentru sănătate, inclusiv îmbunătățirea funcției imunitare și sănătatea oaselor.

Minerale: Calciul, fierul și potasiul ajută la dezvoltarea oaselor și la sănătatea mușchilor.

Antioxidanți: Vitaminele C și E, betacarotenul și flavonoidele protejează celulele de deteriorare.

Compuși bioactivi: Glucosinolații, sulforafanul și indol-3-carbinolul au efecte antiinflamatorii și antimicrobiene.

Fibre: Fibrele ajută la digestie.

Există mai multe beneficii pentru sănătate dacă adaugi broccoli în dieta ta. Broccoli crud este plin de nutrienți sănătoși care protejează împotriva infecțiilor, a afecțiunilor cronice, a anumitor tipuri de cancer și a bolilor de inimă.

Reduce inflamația

Broccoli conține antioxidanți, care neutralizează deteriorarea celulelor din organism. Acest lucru ajută la scăderea inflamației și la protejarea împotriva bolilor cronice.

Antioxidanții care se găsesc în broccoli pot, de asemenea, să reducă riscul anumitor tipuri de cancer.