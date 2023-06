Greutatea și înălțimea bebelușului în funcție de vârstă. Cum ar trebui să evolueze de la lună la lună

Una dintre primele întrebări pe care o mamă și le pune cu privire la bebelușul său este dacă micuțul are dimensiuni „normale”. Nu încadrarea în limite este însă cea mai importantă, arată Qbebe.ro.

Dacă bebelușul pare mai micuț decât alții, mama se întreabă, firesc, dacă mănâncă suficient ori are probleme. Invers, dacă este ceva mai mare decât alții, apar alte îngrijorări: oare mănâncă prea mult? Riscă să devină un copil obez?

Este bine de știut că nu toți copiii cresc în același ritm.

Unii au un puseu în prima parte a copilăriei, alții cresc mai repede ceva mai târziu. Urmărirea încadrării copilului în niște limite este firească, însă trebuie precizat că cel mai important pentru dezvoltarea normală a bebelușului nu este să se încadreze strict în valorile considerate „normale”, cât să aibă o creștere constantă în lungime si in greutate, astfel încât curba de dezvoltare să fie permanent ascendentă, arată sursa citată.

Cifre la care se pot raporta mămicile

Greutatea unui nou-născut este, în general, între 2,6 si 4,3 kilograme, iar lungimea, între 46 și 54 centimetri, dimensiunile variind în funcție de moștenirea genetică și alți factori.

Până la vârsta de trei luni, copilul ia în greutate aproximativ 25-30 de grame zilnic (cca. un kilogram pe lună). După acest interval, greutatea acumulată lunar va mai scădea.

În ceea ce privește lungimea, pe parcursul primelor trei luni de viață, bebelusul va crește, în general, cu aproximativ zece centimetri. De la trei la șase luni, va mai cîștiga lunar câte doi centimetri, iar de la nouă luni la un an, cate un centimetru lunar.

Între un an și doi ani, copilul va adăuga 11-13 centimetri, iar în următorul an, 10-12 centimetri. Ulterior vârstei de trei ani și până la majorat, va crește în înălțime cu cca. șase centimetri în fiecare an, potrivit Qbebe.ro.