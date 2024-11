Gestionarea stresului printr-o dietă antiinflamatoare. Cele mai bune alimente

Specialiştii susţin că o dietă bazată mai mult pe alimente care reduc inflamaţia din organism poate ajuta în mod semnificativ la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la reducerea stresului.

Este un lucru deja cunoscut faptul că mâncatul în condiții de stres, când oamenii sunt predispuşi să să ia tot felul de „gustări” pentru a-şi regăsi confortul emoţional- nu este benefic pentru sănătatea pe termen lung. Adesea, aceste alimente care ne fac să ne simțim bine pe moment au efecte negative asupra sănătăţii, fiind demonstrat că alimentele prăjite, grase, zaharoase și ultraprocesate cresc inflamația în organism, potrivit Fortune.

Ce este inflamația?

Inflamația este răspunsul sistemului nostru imunitar la un stimul, cum ar fi o leziune sau o infecție. În doze mici, inflamaţia este, de fapt, bună deoarece crește fluxul sanguin și trimite celulele răspunzătoare ale sistemului imunitar în zona afectată, punând în acțiune apărarea organismului.

Dar inflamația de grad scăzut care continuă în timp, cum ar fi cea cauzată de stresul constant, nu numai că duce la creşterea riscului de boli cronice, dar creează și mai multă suferință psihologică, înrăutățind în esență sentimentele care ne fac să mâncăm din cauza stresului.

În timp ce multe dintre alimentele procesate și bogate în zahăr la care oamenii tind să apeleze pentru a se simți confortabil se încadrează ferm în tabăra pro-inflamatorie, există şi o serie de alimente care pot reduce inflamația în organism.

Alimentele antiinflamatorii sunt cele bogate în compuși vegetali, cum ar fi polifenolii, precum și în antioxidanți naturali, care ajută la reducerea daunelor oxidative la nivelul țesuturilor. Printre alimentele care fac parte din această categorie se numără fructele, legumele, cerealele integrale, fasolea, peștele, carnea de pasăre, nucile, semințele și uleiul de măsline.

Dr. Uma Naidoo, psihiatru nutriționist format la Harvard și autor al cărții „This Is Your Brain on Food” le recomandă persoanelor care trăiesc într-un stres prelungit să adopte o dietă pe bază de alimente antiinflamatorii.

„În viață, în medicină, în sănătate, nu este niciodată vorba doar despre un singur lucru. O abordare holistică a stresului implică un pic de mindfulness și exerciții fizice, precum și o alimentație mai bună. Dar dacă sunteți în măsură să alegeți un singur lucru pe care să vă concentrați, alegeți dieta, absolut. Mâncarea poate face diferența”, spune ea.

Gestionarea stresului prin alimentație poate funcționa, dar nu este o soluție rapidă, ci presupune o implicare pe termen lung. „Este un maraton, nu un sprint”, spune dr. Uma Naidoo.

O dietă antiinflamatoare

Simpla eliminare a alimentelor inflamatorii din dietă va stimula energia, starea de spirit și somnul. Mai mult decât atât, dr. Uma Naidoo afirmă că o alimentație antiinflamatoare consecventă va schimba chiar şi structura sistemului digestiv în aproximativ o lună.

„Mulți dintre noi avem inflamații în intestin legate de alimentele pe care le consumăm, iar vindecarea intestinului durează aproximativ 28 de zile”, spune ea.

Ca regulă generală, obiectivul ar trebui să fie mai puține alimente procesate și mai multe alimente integrale. O schimbare în această direcție va avea beneficii de durată, nu doar pentru sănătatea fizică, ci și pentru sănătatea mentală.

Aveţi grijă de bacteriile intestinale bune

Un studiu din 2020 publicat în revista „Gut” a arătat că o dietă mediteraneană, în care predomină peștele, carnea de pasăre, fructele, legumele, cerealele integrale și grăsimile sănătoase, reduce inflamația din organism prin schimbarea biomului intestinal, adică a tipurilor de bacterii care trăiesc în sistemul digestiv.

Alimentele fermentate și probiotice pot, de asemenea, să contribuie la o mai bună sănătate a sistemului digestiv.

Cele mai bune alimente: iaurt grecesc, kefir, kimchi, kombucha, sauerkraut.

Reducerea nivelului de cortizol

Cortizolul este un hormon produs în timpul răspunsului organismului la stres. Glanda suprarenală îl eliberează atunci când vă aflați într-o situație stresantă și vă ajută să gestionați reacția „luptă sau fugi”. În mod normal, avem nevoie de el în doze mici. Alimentele bogate în magneziu pot ajuta organismul să metabolizeze cortizolul, astfel încât acesta să nu rămână prea mult timp în corp.

Cele mai bune alimente: avocado, banane, broccoli, ciocolată neagră, semințe de dovleac, spanac

Reglați hormonii de stres

Nu neglijați ierburile și condimentele! Unele dintre alimentele care se găsesc în orice cămară sunt bogate în efecte antiinflamatoare.

„Usturoiul este un prebiotic care ajută la echilibrarea intestinului prin stimularea creșterii bacteriilor sănătoase. Iar turmericul are impact asupra hipocampusului, care este o parte a creierului care ajută la reglarea hormonilor de stres”, spune dr. Uma Naidoo.

Cele mai bune alimente: usturoi, turmeric, ghimbir, scorțișoară, cayenne

Combateți radicalii liberi

Fitonutrienții sunt compuși care dau plantelor culorile lor bogate. Majoritatea fructelor și legumelor sunt pline de stfel de fitonutrienţi, astfel că, atunci când vă umpleți farfuria cu roșu intens, portocaliu, galben și verde, Metaforic vorbind, vă încărcați cu o doză de protecţie împotriva inflamațiilor.

Cele mai bune alimente: frunze verzi, afine, căpșuni, morcovi, cartofi dulci, mure, sfeclă.