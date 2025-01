Dieta care încetinește îmbătrânirea creierului și reduce inflamația din corp. Te ajută să slăbești în mod sănătos

Cercetătorii de la Universitatea BGU din Israel au descoperit că o versiune ușor modificată a dietei mediteraneene, bogată în legume verzi, ar putea fi chiar mai bună decât cea originală în ceea ce privește încetinirea îmbătrânirii creierului.

„Această cercetare indică valoarea substanțelor chimice vegetale, numite polifenoli, în dietă. Acești compuși, care abundă în legumele verzi, au proprietăți antiinflamatorii și par să fie printre cei mai puternici pentru reducerea riscului de degenerare a creierului pe măsură ce îmbătrânim”, explică Laura Clark, dietetician, pentru telegraph.

Sotați varza kale pentru antioxidanți care protejează împotriva cancerului

Varza Kale este plină de un tip de antioxidanți numiți flavonoli, care ajută la protejarea celulelor și reduc inflamația. De asemenea, conține compuși vegetali numiți glucosinolați, care sunt transformați în sulforafan în intestin, un compus cunoscut pentru proprietățile sale anticancerigene.

Kale poate fi greu de mâncat crudă, așa că adăugați puțin ulei de măsline, un cățel de usturoi și fulgi de ardei roșu într-o tigaie încinsă. Adăugați varza kale tocată mărunt și gătiți până când se ofilește. Se stoarce puțin suc de lămâie.

Adăugați praz la supe pentru a obține prebiotice sănătoase pentru intestin

Prazul este o sursă importantă de amidon, un tip de fibră prebiotică pe care intestinul nu o poate digera. Acesta trece în intestinul gros unde este fermentat de bacteriile intestinale pentru a produce acizi grași. Aceștia joacă un rol crucial în sănătatea intestinului și îmbunătățesc sensibilitatea la insulină și funcția cognitivă.

Modul meu preferat de a mânca praz este să îl pun într-o supă, amestecat cu alte legume verzi pline de nutrienți, spune Laura Clark.

Varză pentru a crește aportul de fibre

Varza este o legumă bogata în vitamina K și C, dar si în fibre. Acest aliment este apreciat in diete pentru slăbire. Un studiu a arătat ca un consum mai mare de varză ar putea reduce mai multi markeri ai inflamatiei din sânge.

„Îmi place să prăjesc varza cu mult ghimbir, usturoi și ardei iute. Într-o oală, încălzesc 1 lingură de ulei, adăug 2 căței de usturoi, 1 linguriță de ghimbir proaspăt răzuit fin și un ardei iute roșu curățat tăiat mărunt. Toate aceste se călesc la foc mare timp de două minute. Se adaugă varză creață mărunțită și se prăjește încă 3-5 minute, până când începe să se ofilească. Se ia de pe foc și se stropește cu ulei de susan înainte de servire”, spune Laura Clark, dietetician.

Adăugați mazăre verde la salată pentru proteine

De obicei, asociem proteinele cu o friptură grasă și suculentă, însă mazărea este una dintre puținele legume verzi cu un conținut ridicat de proteine și, desigur, fără grăsimi animale saturate.

Este foarte hrănitoare, oferind o sursă concentrată de proteine vegetale, fibre și alte vitamine și minerale, precum și compuși vegetali protectori, precum antioxidanții.

Mazărea conține o varietate de vitamine și minerale, dar este bogată în special în vitamina C, acid folic, B6, vitamina K, zinc, magneziu și fier.

Pentru sănătatea oaselor, consumați sfeclă

Când vine vorba de a ne menține oasele puternice, vitaminele D și calciul sunt foarte importante. Cei care suferă de dureri articulare, musculare, pot include sfecla rosie în dietă.

Sfecla roşie este unul dintre alimentele cele mai complexe, demonstrându-se ştiinţific că luptă împotriva cancerului şi a îmbătrânirii creierului.

Pe lângă antioxidanţi, beneficiile consumului de sfeclă roşie mai constau şi în faptul că aduc un aport important de vitamine precum A, C, E, B1, B2, C, acid folic sau fibre, magneziu. În plus, sfecla roşie are cea mai mare cantitate de vitamina K dintre toate legumele.

Sfecla roşie se poate consuma în stare crudă, sub formă de suc proaspăt, în salate de crudităţi, fiartă şi în diverse preparate gătite.