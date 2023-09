Cum poți preveni alopecia și stimula creșterea părului

Părul este un simbol al frumuseții. Cu toții ne dorim să avem un păr sănătos și strălucitor. Dar uneori, și nu doar la bărbați, ci și la femei din ce în ce mai des, se întâmplă să apară aceste probleme ale căderi părului. Alopecia poate să apară și la bărbați și la femei.

Calviția este definit ca un proces natural de cădere a părului întâlnit la bărbați. Nu are cauze medicale, ci este în general cauzată de moștenirea genetică. Alopecia, în schimb, este o afecțiune ce poate afecta atât bărbații, cât și femeile, la orice vârstă. Poate apărea lent sau brusc, iar cauzele nu sunt întotdeauna evidente. De asemenea, nu întotdeauna poate fi tratată.

În mod normal, o persoană care nu are vreo afecțune a părului, poate pierde între 50 și 150 de fire de păr pe zi. Dacă pierderea părului este mai mare, specialiștii recomandă un consult medical.

Cauzele posibile ale căderii părului

Factori ereditari (cauză populară)

Modificări hormonale

Psoriazis sau dermatită atopică

Expunerea la substanțe toxice

Stres intens (șoc fizic sau emoțional)

Coafat excesiv, extensii păr

Tratamente cancer, artrita, gută

Factori de risc pentru căderea părului

Moștenirea genetică

Înaintarea în vârstă

Pierderea rapidă în greutate

Tratamente diabet, Lupus

Stres cronic

Alimentație dezechilibrată

Medicamente (citostatice)

Afecțiuni autoimune

Afecțiuni dermatologie

Cum stimulezi creșterea părului

Alopecia nu poate fi întotdeauna tratată. Însă alteori, unele tratamente pot fi eficiente. Însă primul pas este să oprești căderea părului, pentru ca apo să intervii pentru prevenirea alopeciei și stimularea creșterii lui, scrie Abeauty.

Nutrienți buni pentru creșterea părului

Almentația corectă se va vedea și în părul tău. Unii nutrienți trebuie dobândiți prin alimentație, alți nutrienți pot fi dobândiți direct la nivel local, prin diverse produse sau tratamente pentru păr.

Biotina

Vitamina B7 (cunoscută și sub numele de vitamina H) biotina ajută la metabolizarea carbohidraților și a proteinelor care alcătuiesc structura firului de păr. Migdalele, ouăle și somonul sunt toate surse naturale excelente de biotină.

Fier

Fierul ajută la formarea celulelor roșii din sânge, care furnizează oxigen și substanțe nutritive foliculilor de păr și ajută la creșterea părului. Sursele alimentare de fier includ carne roșie, spanac, linte, fasole și ouă.

Vitamina C

Vitamina C este un antioxidant puternic care protejează împotriva radicalilor liberi care dăunează foliculilor. În plus, vitamina C ajută la producerea de colagen, o proteină vitală pentru structura firului de păr. Citricele, ardeii și căpșunile sunt surse naturale și delicioase de vitamina C.

Dioxid de siliciu

Un scalp excesiv de acid duce la deteriorarea și ruperea foliculilor de păr.

Silica minerală ajută la echilibrarea pH-ului scalpului și împiedică acidificarea.

Sursele naturale de silice includ verdele frunzelor, boabele integrale, ceapa și apa minerală.

Niacina

De asemenea, cunoscută și sub numele de vitamina B3, niacina îmbunătățește circulația ajutând la aducerea mai multor substanțe nutritive la foliculii de păr. Niacina se găsește în ciuperci, ouă, ton și carne de vită.

Zinc

Zincul reglează glandele sebacee, care sunt necesare pentru a menține scalpul și părul sănătos și hidratat. Sursele sănătoase de zinc includ semințele de dovleac, lămâia, spanacul, carnea de vită și stridiile.

Diagnosticarea căderii părului

Înainte de orice, atunci când ai probleme cu căderea părului e important să ai un diagnostic corect ala cestei cauze. Aceasta se poate face prin:

Analize de sânge: acestea pot evidenția anumite cauze ale căderii părului (niveluri hormonale, existența unor boli autoimune etc.).

Testul de tragere a părului: se va trage o șuviță de păr pentru a vedea câte fire de păr se rup în urma unei acțiuni simple de acest gen.

Biopsia de scalp/examinarea histologică: se recoltează o probă de la nivelul scalpului pentru a determina daca o infecție este cauza căderii părului.

Tricoscopia: examinarea părului și a scalpului cu o lupă specială (dermatoscop sau videodermatoscop).