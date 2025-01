Cei care consumă carne roșie procesată, mai predispuși la demență. Avertismentul specialiștilor

Reducerea consumului de carne roșie poate avea multe beneficii, pentru inimă, mediu și, poate, chiar pentru sănătatea cognitivă pe termen lung, potrivit unui nou studiu.

Persoanele care consumau cel puțin un sfert de porție de carne roșie procesată — cum ar fi bacon, parizer și crenvurști — aveau un risc cu 13% mai mare de a dezvolta demență, comparativ cu cei care consumau mai puțin de o zecime dintr-o porție pe zi, conform unui studiu publicat în revista Neurology.

O porție de carne roșie este, de obicei, în jur de 85 de grame, echivalentul a două felii de bacon, 1,5 felii de parizer sau un crenvurști, potrivit unui comunicat de presă despre studiu.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că o porție zilnică suplimentară de carne roșie procesată era asociată, în medie, cu o accelerare a îmbătrânirii creierului cu 1,6 ani.

Metodele utilizate în studiu sunt observaționale, ceea ce înseamnă că cercetătorii nu pot spune cu certitudine că aceste cărnuri procesate cauzează demența, ci doar că există o asociere între ele. Cu toate acestea, investigațiile asupra acestei legături vor continua, a declarat unul dintre autorii studiului, Dr. Daniel Wang, profesor asistent în cadrul Departamentului de Nutriție al Harvard T.H. Chan School of Public Health.

„Studiile de cohortă mari și pe termen lung sunt esențiale pentru investigarea condițiilor precum demența, care se dezvoltă pe parcursul mai multor decenii”, a spus Wang într-un comunicat. „Continuăm să punem piesele acestui puzzle pentru a înțelege mecanismele care cauzează demența și declinul cognitiv.”

De ce influențează carnea consumată sănătatea creierului

Legătura dintre carnea roșie și sănătatea cognitivă nu a fost studiată pe larg, dar cercetătorii au identificat asocieri cu alte rezultate negative asupra sănătății, inclusiv boli cardiometabolice, cancer și deces prematur, a spus Dr. Mingyang Song, profesor asociat de epidemiologie clinică și nutriție la Harvard T.H. Chan School. El nu a fost implicat în noua cercetare.

„În special, carnea roșie procesată arată cea mai puternică asociere, din cauza conținutului ridicat de sare, fier hemic și aditivi nocivi folosiți în procesare”, a spus Song, citat de CNN.

„De asemenea, răspunsul inflamator și tulburările metabolice (de exemplu, rezistența la insulină) asociate consumului ridicat de carne roșie pot juca un rol”, a adăugat el.

În acest studiu, cercetătorii au analizat date de la peste 133.000 de persoane, cu o vârstă medie de 49 de ani, provenind din Nurses’ Health Study și Health Professionals Follow-Up Study. Datele includeau informații detaliate despre sănătate, culese pe o perioadă lungă, inclusiv dietele participanților, actualizate la fiecare doi până la patru ani.

Peste 11.000 de participanți au fost diagnosticați cu demență într-un interval de 43 de ani.

Ce teorii au specialiștii

Există teorii despre motivul pentru care carnea roșie poate prezenta un risc pentru sănătatea cognitivă. Carnea roșie are un conținut ridicat de grăsimi saturate și produce un compus organic asociat cu bolile cardiovasculare; aceste două elemente împreună pot deteriora sistemul nervos, agravând declinul cognitiv, a explicat Song.

Carnea roșie procesată are, de asemenea, niveluri mai ridicate de substanțe precum nitriții, compușii N-nitrozoși și sodiul, care prezintă riscuri suplimentare pentru declinul cognitiv, a spus autorul principal al studiului, Yuhan Li, asistent de cercetare în cadrul Channing Division of Network Medicine la Spitalul Brigham and Women din Boston.

Nitriții, folosiți frecvent în conservarea cărnii, au fost asociați cu probleme de sănătate, iar compușii N-nitrozoși, prezenți și în carnea conservată, au fost legați de cancer.

Acest nou studiu este important pentru a sublinia modul în care alimentele consumate influențează îmbătrânirea creierului, a spus Wang în comunicat.

„Ghidurile alimentare tind să se concentreze pe reducerea riscurilor de boli cronice, precum bolile de inimă și diabetul, în timp ce sănătatea cognitivă este mai rar discutată, deși este legată de aceste boli”, a spus el. „Sperăm ca rezultatele noastre să încurajeze o mai mare atenție asupra legăturii dintre dietă și sănătatea creierului.”

Cum să reduci consumul de carne

Reducerea cantității de carne roșie consumată ar putea fi un pas important pentru a-ți proteja sănătatea pe termen lung, potrivit studiului.

Înlocuirea cărnii roșii cu surse de proteine vegetale, cum ar fi nucile și leguminoasele, a fost asociată cu un risc cu 19% mai mic de demență și cu 1,37 ani mai puțini de îmbătrânire cognitivă, conform studiului.

Institutul American pentru Cercetarea Cancerului recomandă limitarea consumului de carne roșie la trei porții pe săptămână și evitarea, pe cât posibil, a cărnii roșii procesate.

Deși anumite schimbări specifice pot îmbunătăți sănătatea, calitatea generală a dietei este prioritară, a spus Song.

Dacă dorești să reduci consumul de carne și să mănânci într-un mod mai dens în nutrienți, ai putea lua în considerare dieta mediteraneană – care este mai mult un stil de viață decât o dietă restrictivă.

Aceasta pune accent pe consumul de fructe, legume, cereale, ulei de măsline, nuci și semințe, alături de pește ocazional, și încurajează conexiunile sociale și activitatea fizică.