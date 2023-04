Care e cel mai bun înlocuitor pentru zahăr. Este de 200 de ori mai dulce, dar nu îngrașă

Este deja foarte cunoscut faptul că zahărul în exces este dăunător. S-au găsit, de-a lungul anilor, mai multe tipuri de înlocuitori, însă majoritatea au unele efecte adverse. Totuși, majoritatea nutriționiștilor au fost de acord că ștevia este unul dintre cei mai buni înlocuitori ai zahărului.

Zahărul începe să fie prezent în foarte multe alimente conservate, ceea ce ne determină să-l consumăm în exces, fără să știm. De aici și până la diabet de tip 2 mai e doar un pas, iar incidența acestei afecțiuni crește constant.

Nutriționiștii însă recomandă diferiți înlocuitori, mai puțin dăunători pentru sănătate. Din gama variată de oferte, cei mai mulți nutriționiști arată că ștevia este dintre cei mai sănătoși îndulcitori. De altfel, puține alternative rivalizează cu stevia rebaudiana, plantă care provine din America de Sud.

Pentru cei neinițiați, glicozidele steviolice este denumirea componentelor dulci ale plantei. Pentru a crea îndulcitorul, această substanță chimică este separată din frunzele plantei, însă numele oficial al acestui înlocuitor al zahărului este acum stevia.

Poate fi consumată ca pulbere sau formă lichidă

Oamenii o consumă de obicei în câteva moduri diferite, cu forma sa lichidă și sub formă de pulbere.

În timp ce pulberea de stevia este folosită frecvent în produse de patiserie, condimente și sosuri, stevia lichidă este folosită de obicei în ceai, cafea, smoothie-uri, sucuri și shake-uri. O cantitate mică de aceasta este suficientă pentru a îndulci mesele, fiind de 200 de ori mai dulce decât zahărul, scrie Pinkvilla.com.

Iată cinci argumente care susțin această teorie.

1. Ajută la controlul tensiunii arteriale

Potrivit mai multor studii, stevia are avantaje în controlul tensiunii arteriale. Acest lucru este legat de Steviosidul, una dintre substanțele dulci ale steviei, împreună cu Rebaudiosidul A.

2. Un excelent înlocuitor al zahărului pentru diabetici

Deoarece stevia nu este un carbohidrat, nu determină creșterea nivelului de zahăr din sânge. Din acest motiv, utilizarea îndulcitorului stevia în locul zahărului este mai sigură pentru persoanele care suferă de diabet de tip 2. Este considerată avantajoasă pentru diabetici, deoarece se crede că steviosidul scade nivelul de zahăr din sânge. Dacă suferiți de diabet, cel mai bine este să discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a o folosi.

3. Împiedică creșterea în greutate

Stevia este perfectă pentru oricine dorește să reducă greutatea, deoarece nu are calorii. Zahărul include o mulțime de calorii; o băutură dulce tipică cu 32 g de zahăr poate avea 130 de calorii doar din zahăr. Bând ceva îndulcit cu stevia, puteți evita să consumați calorii suplimentare.

4. Ajută la prevenirea cariilor dentare

Deoarece nu are calorii, nu există o descompunere a carbohidraților în gură, ceea ce este un lucru bun pentru sănătatea dinților. Cariile dentare sunt întârziate, deoarece carbohidrații nu sunt transformați în zaharuri care hrănesc placa bucală. În plus, are mai multe calități antibacteriene care protejează dinții împotriva cariilor și a altor probleme precum gingivita.

5. Oprește chisturile renale

Dacă stevia este folosită în cantități controlate, nu are efecte negative asupra tuburilor renale sau asupra funcționării renale. Potrivit unor rapoarte, steviolul previne formarea chisturilor renale și poate fi folosit pentru a trata boala polichistică a rinichilor, ceea ce îl face un excelent adaos la dietă.