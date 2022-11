Beneficiile combinării uleiului de măsline cu sucul de lămâie. Cum ajută la menținerea sănătății

Sucul de lămâie și uleiul de măsline sunt ingrediente care apar în multe dintre mâncărurile noastre preferate. Atunci când sunt combinate, au beneficii extraordinare pentru sănătate.

De unul singur, sucul de lămâie susține totul, de la pierderea în greutate la o mai bună claritate a pielii, iar valoarea nutrițională și de bunăstare a uleiului de măsline este bine cunoscută.

Împreună, însă, impactul lor este amplificat.

Care sunt beneficiile pentru sănătate ale uleiului de măsline?

Uleiul de măsline are o istorie bogată. Se crede că faimoasa strălucire aurie a Cleopatrei este rezultatul băilor în ulei de măsline. Grecii antici vedeau măslinul ca pe un "fruct sacru", iar romanii asociau uleiul de măsline cu societatea de elită și consumau lichidul pentru a prelungi longevitatea, potrivit yahoo.com.

Supranumit "nectarul de aur al zeilor", această sursă bogată de grăsimi sănătoase și antioxidanți a fost un produs râvnit timp de secole. Astăzi, rămâne un element de bază al dietei mediteraneene. Iată câteva dintre motivele pentru care uleiul de măsline este atât de special.

Este plin de polifenoli

Doar o linguriță de ulei de măsline - mai exact, ulei de măsline extravirgin (EVOO) - oferă o abundență de polifenoli, care sunt compuși bioactivi naturali ale căror proprietăți antioxidante promovează starea de bine. Aceasta este o veste bună pentru cei care se confruntă cu pierderea osoasă legată de vârstă. De ce? Pentru că, potrivit unor cercetări recente, polifenolii din uleiul de măsline contribuie la susținerea sănătății oaselor, ajutând la menținerea sub control a stresului oxidativ.

Mai mult, studiile pe animale relevă faptul că aportul anumitor polifenoli a produs efecte pozitive asupra masei osoase, ceea ce duce la o mai mare rezistență. Cu alte cuvinte, polifenolii din uleiul de măsline de înaltă calitate ajută la promovarea sănătății oaselor ca parte a unei diete sănătoase complete.

Sporește sănătatea inimii

Știați că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces prematur la nivel mondial? Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că această boală mortală face aproximativ 17,9 milioane de victime în fiecare an. Interesant este faptul că populațiile care locuiesc în regiunile mediteraneene au rate scăzute de mortalitate din cauza bolilor de inimă. Deși acest lucru se datorează probabil unei combinații de factori, se crede că și consumul lor ridicat de EVOO joacă un rol.

Acestea nu sunt singurele date care sugerează importanța uleiurilor de măsline în menținerea sănătății cardiovasculare. Într-un studiu din 2014, cercetătorii au descoperit că participanții care au consumat cel mai mult ulei de măsline au fost cu aproape 10% mai puțin susceptibili de a avea probleme cardiace în comparație cu participanții care au consumat cel mai puțin ulei de măsline.



Are proprietăți antiinflamatorii

Inflamația cronică este unul dintre principalii vinovați din spatele unui număr de boli, cum ar fi cancerul, artrita, diabetul de tip 2 și sindromul metabolic. S-a dovedit că uleiul de măsline ajută la ținerea sub control a inflamației, în mare parte datorită antioxidanților săi - în special, oleocanthalul. Acidul oleic din EVOO este, de asemenea, cunoscut pentru că ajută la reducerea nivelurilor de inflamație.

Citește și: Beneficiile uleiului de măsline amestecat cu sucul de lămâie

Beneficiile sucului de lămâie

Lămâia poate că îți face gura pungă, dar doar o lingură din sucul ei are numeroase beneficii pentru sănătate. Iată câteva dintre ele.

Lămâia este bogată în antioxidanți

Lămâile sunt o sursă excelentă de compuși vegetali numiți flavonoide, care au efecte antiinflamatorii și antioxidante. Antioxidanții sunt substanțe naturale care ajută la protejarea celulelor organismului. Ținând sub control deteriorarea celulelor, antioxidanții pot ajuta la reducerea riscului general al multor afecțiuni de sănătate, cum ar fi bolile de inimă, diabetul și cancerul. Acești compuși puternici fac asta prin eliminarea radicalilor liberi - intrușii dăunători, cauzatori de boli, creați de stresul oxidativ.

Flavonoidele din lămâie pot ajuta și la reducerea inflamației din organism (după cum am menționat mai sus, inflamația cronică este un marker major pentru multe boli).

Are efecte antibacteriene

În plus față de efectele sale antiinflamatorii, sucul de lămâie are proprietăți antibacteriene și antifungice care pot spori sănătatea generală. Într-un studiu recent, compușii vegetali bioactivi din sucul de lămâie au inhibat în mod eficient creșterea infecțiilor cu stafilococ, salmonella și candida. Mai mult, sucul de lămâie a fost eficient și în lupta împotriva unei tulpini bacteriene rezistente la antibiotice, care provoacă pneumonie și infecții ale sângelui.

Susține o piele sănătoasă

Conținutul ridicat de vitamina C și vitamina E al sucului de lămâie îl face deosebit de benefic pentru piele. Antioxidanții săi puternici ajută la susținerea producției de colagen, care conferă pielii aspectul său plin de vitalitate. Lămâile sunt bogate și în în magneziu - un mineral important care menține sănătatea pielii și previne deteriorarea cauzată de stresul oxidativ.

Mulți oameni susțin că consumul combinat de ulei de măsline și suc de lămâie produce rezultate pozitive pentru sănătate. Deși este nevoie de mai multe studii științifice, beneficiile potențiale ale combinării celor două sunt numeroase.

Curăță în mod natural organismul

Se crede că purificarea și detoxifierea elimină deșeurile și toxinele care s-au acumulat în organism de-a lungul timpului. Deși nu există multe studii care să exploreze dacă uleiul de măsline și sucul de lămâie pot ajuta la detoxifierea sistemului digestiv, cercetătorii sugerează că antioxidanții și polifenolii din cele două ar putea ajuta la „curățarea” organismului.

Susține pierderea sănătoasă în greutate

Cercetările arată că vitamina C din sucul de lămâie și acizii grași mononesaturați din uleiul de măsline pot favoriza pierderea în greutate. În corpul uman, vitamina C este esențială pentru producerea carnitinei, un compus care transportă moleculele de grăsime în celule, unde sunt descompuse și folosite ca și combustibil. Cu alte cuvinte, un aport inadecvat de vitamina C poate duce la o descompunere redusă a grăsimilor. În plus, anumite studii selecționate arată că dietele bogate în acizi grași mononesaturați duc la o pierdere în greutate similară cu cea rezultată din dietele cu conținut scăzut de grăsimi.

Ajută digestia

Acțiunea laxativă a uleiului de măsline, împreună cu capacitatea sucului de lămâie de a combate balonarea și constipația, îmbunătățește digestia.