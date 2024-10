Un medic psihiatru care a realizat o emisiune care prezenta pericolele consumului excesiv de alcool a dezvăluit ce i s-a întâmplat unui tânăr care a fost supus unui RMN cerebral după ce a băut câteva pahare.

Dr. Daniel Amen, un psihiatru american cunoscut pentru emisiunea sa în care evidențiază pericolele consumului excesiv de alcool, a relatat cazul unui tânăr care a fost supus unei scanări cerebrale după ce a consumat câteva pahare de alcool. Amen, expert în sănătate mintală, împărtășește frecvent informații și opinii cu milioanele sale de urmăritori pe rețelele sociale.

Unul dintre cele mai populare și discutate subiecte este consumul de alcool, iar expertul medical subliniază importanța abstinenței. El a evidențiat semnele la care ar trebui să fim atenți, deoarece acestea ar putea indica o problemă legată de alcool.

Cunoscut ca @docamen pe platformele de socializare, medicul a răspuns la întrebarea de ce nu bea, explicând într-un videoclip: „Îmi place foarte mult creierul meu și nu-mi place să fiu scăpat de sub control, plus că am văzut mii de scanări ale băutorilor și nu sunt sănătoși”, relatează LAD Bible.

El a spus că vrea să își păstreze „creierul intact” pentru a putea „trăi mult timp”.

Ce s-a întâmplat cu un adolescent care consuma mult alcool

El a relatat ce i s-a întâmplat unui adolescent care a fost supus unei scanări cerebrale în timp ce era sub influența alcoolului, iar rezultatul a fost șocant.

„Am luat un puști care bea mult, l-am trezit și apoi l-am îmbătat, l-am scanat beat și lobii frontali i-au dispărut. De ce vă pasă? Partea frontală a creierului controlează lucruri precum concentrarea, previziunea, judecata, controlul impulsurilor, organizarea, planificarea, empatia - vrei toate aceste lucruri”, a concluzionat el.

Este evident că și alte regiuni ale creierului uman sunt afectate, însă lobii frontali sunt esențiali în luarea deciziilor și în autocontrol. Alte zone, precum cortexul cerebral, sistemul nervos central și hipocampul, sunt de asemenea grav influențate de consumul de alcool, alături de multe alte structuri cerebrale.

Conform Biroului de Servicii și Sprijin pentru Dependență din New York (OASAS), lobii frontali sunt esențiali pentru funcții zilnice, precum planificarea, formarea ideilor, luarea deciziilor și autocontrolul. Consumul de alcool afectează acești lobi, provocând dificultăți în controlul emoțiilor și impulsurilor. Aceasta poate duce la acțiuni impulsive sau comportamente violente. De asemenea, consumul pe termen lung de alcool poate cauza leziuni permanente ale lobilor frontali.

Alcoolul afectează sistemul nervos central

„Discutăm în primul rând de afectarea sistemului nervos central. Alcoolul produce anumite de tulburări neurocognitive atunci când se consuma pe termen lung, vorbim de scăderea capacității de gândire, atenție, memorie. Există chiar și complicații mai severe neurologice, cum ar fi encefalopatia alcoolică, produsă prin efectul alcoolului asupra unor neurotransmițători, dar și prin faptul că apar anumite deficiențe nutriționale la pacienții alcoolici cronici, deficiente de vitamine, în special din grupul vitaminelor B. Sunt și complicații asupra sistemului nervos periferic. Și aici vorbim despre polineuropatia alcoolică, adică afectarea nervilor periferici.”, a explicat anterior medicul Radu Țincu pentru „Adevărul”.

Considerat cel mai accesibil și mai ieftin drog, alcoolul are un impact negativ asupra organelor interne și este asociat cu aproximativ 200 de boli.

Alcoolul este o cauză principală de deces în Europa, fiind responsabil pentru aproape 800.000 de decese anual, reprezentând 9% din toate decesele din regiune. În fiecare zi, aproximativ 2.200 de europeni mor din cauze legate de alcool, în principal din cauza bolilor de inimă și a cancerului.

Iar țara noastră ocupă locul 1 din 51 de națiuni europene în ceea ce privește consumul de alcool.