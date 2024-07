Românii, cei mai mari consumatori de alcool din Europa

Conform noilor date ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), europenii sunt cei mai mari băutori din lume, consumând în medie 9,2 litri de alcool pur pe an, echivalentul a 460 de halbe de bere. România ocupă locul 1 din 51 de națiuni europene în ceea ce privește consumul de alcool, arată aceleași date.

Concret, românii consumă 36,9 grame de alcool pur în fiecare zi, adică în jur de 13,5 litru de alcool pur pe an. Bărbații din România consumă, în medie, 27,3 litri de alcool pur în fiecare an. În ceea ce privește berea, aceasta echivalează cu aproximativ 1365 de halbe. Femeile consumă, în medie, 7,5 litri de alcool pur în fiecare an, ceea ce echivalează cu aproximativ 500 de pahare de vin, arată cele mai noi date ale OMS, citate de DailyMail.

Media internațională este de 5,5 litri de persoană, adică 275 de halbe de bere.

I-am întrecut și pe britanici, bărbații din Marea Britanie beau echivalentul a 17 litri de alcool pur pe an, în timp ce femeile consumă mai puțin de o treime la 4,9 litri.

Orientările britanice în materie de sănătate recomandă ca oamenii să nu consume mai mult de 1,5 pahare mari de vin pe zi sau 2,3 halbe de bere lager de tărie medie.

Turcia, o țară predominant musulmană, are cel mai scăzut consum de alcool, datorită taxelor mari și restricțiilor asupra disponibilității băuturilor alcoolice. În Italia, consumul anual echivalează cu 635 de beri sau 233 de pahare de vin, iar în Albania, doar 420 de beri sau 127 de pahare de vin pe an.

Bărbați versus femei

La nivel european, bărbații consumă de aproape patru ori mai mult alcool pur (14,9 litri) decât femeile (4,0 litri) pe an. OMS a subliniat că „au fost puține sau deloc progrese” în reducerea consumului de alcool, conform obiectivului de a reduce consumul cu 10%. În 2019, în Europa erau peste 470 de milioane de băutori, ceea ce înseamnă că doi din trei adulți consumau alcool.

„Regiunea europeană continuă să dețină recordul de neinvidiat de a avea cele mai ridicate niveluri de consum de alcool și daunele aferente la nivel mondial, precum și cel mai mic număr de abstinenți. Daunele cauzate de alcool pot fi devastatoare pentru sănătate și bunăstare și depășesc cu mult persoana care consumă alcool, incluzând violența domestică, rănile, accidentele, destrămarea familiei și sănătatea mintală.”, spune Dr Gauden Galea, consilier special în sănătate al directorului OMS pentru Europa.

Unul din 10 adulți consumă prea mult alcool

Se estimează că unul din 10 adulți din Europa are o tulburare de consum de alcool și aproape unul din 20 trăiește cu dependență de alcool.

„Alcoolul oricum produce dependență destul de repede. Este o substanță foarte accesibilă. Este o substanță care modifică anumiți neurotransmițători din creier, și atunci creează starea aceea de euforie”, a explicat anterior medicul Radu Țincu, șeful disciplinei de toxicologie din cadrul Universității de Medicină „Carol Davila“, pentru „Adevărul”.

Dr. Carina Ferreira-Borges, consilier al OMS în domeniul alcoolului, a declarat: „Nivelurile ridicate ale consumului de alcool și daunele asociate din Europa sunt un indiciu clar că nu facem suficient. Plătim un preț mare pentru inacțiunea noastră, alcoolul provocând sute de mii de boli cardiovasculare și răni, cancere și ciroză hepatică în regiunea noastră”.

Alcoolul este o cauză principală de deces în Europa, fiind responsabil pentru aproape 800.000 de decese anual, reprezentând 9% din toate decesele din regiune. În fiecare zi, aproximativ 2.200 de europeni mor din cauze legate de alcool, în principal din cauza bolilor de inimă și a cancerului.

„La nivel mondial, aproximativ 2,6 milioane de decese au fost cauzate de consumul de alcool în 2019. Dintre acestea, 1,6 milioane de decese au fost cauzate de boli netransmisibile, 700 000 de decese din cauza rănilor și 300 000 de decese din cauza bolilor transmisibile.”, conform datelor OMS.

OMS a recomandat creșterea taxelor pe alcool, restricționarea comercializării și reducerea disponibilității acestuia pentru a scădea numărul de decese. Un proiect în Lituania, Letonia și Estonia a demonstrat că politicile de control al alcoolului pot reduce consumul și prelungi viața oamenilor.

„Avem instrumentele și cunoștințele necesare pentru a reduce consumul de alcool și daunele asociate. Ceea ce avem nevoie acum este voința politică de a implementa aceste politici bazate pe dovezi. Trebuie să ne accelerăm eforturile și să ne angajăm la schimbările necesare pentru a proteja sănătatea și bunăstarea populațiilor noastre”, a subliniat Dr. Gauden Galea.