Un reputat medic a explicat ce se întâmplă în corpul diabeticilor când consumă alcool

Alcoolul scade glicemia, băuturile alcoolice pot afecta nivelul de zahăr din sânge diferit, în funcție de conținutul lor de carbohidrați. Dr. Adrian Copcea, medic primar Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice explică riscurile pentru persoanele cu diabet care consumă alcool.

Dr. Adrian Copcea, medic primar Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice susține că, în cazul diabeticilor, consumul de alcool poate scădea glicemia.

„La cel mai simplu mod de a explica, alcoolul scade glicemia. Ce e pe mai departe de judecat e la băuturile alcoolice, care înseamnă alcool + încă ceva. Acel ceva poate fi reprezentat de carbohidraţi, aşa cum e cazul berii. Sau pot să nu fie carbohidraţi, aşa cum e cazul tăriilor, de exemplu ţuica.”, spune medicul.

Dr. Copcea subliniază că, în cazul persoanelor cu diabet, consumul de alcool crește riscul de hipoglicemie, mai ales dacă nu este asociat cu carbohidrați.

„Efectul global e determinat de cât de mult scade alcoolul glicemia şi cât de mult urcă celelalte componente ale băturii glicemia. În general efectul rezultat e mai degrabă pe minus sau neutru cu glicemia, de aceea cele mai multe avertizări legate de consumul de alcool în diabet – cu privire la glicemie – sunt pe linia HIPOGLICEMIILOR. Din acest motiv se recomandă ca atunci când se consumă alcool, el să fie împreună nu cu alimente la modul general, ci cu carbohidraţi. Cum berea are deja carbohidraţii în conţinut, la bere nu sunt mari precauţii comparativ cu alte băuturi.”, continuă doctorul specializat în diabet, nutriție și boli metabolice.

Mai complicat pentru cei cu diabet tip 1

Pentru cei cu diabet de tip 1, hipoglicemia indusă de alcool este o situație și mai complicată, deoarece glucagonul nu funcționează în acest caz. Alcoolul inhibă eliberarea de glucoză din ficat, iar consumul excesiv poate epuiza rezervele de glicogen, ceea ce face dificilă corectarea glicemiei scăzute.

Mai exact, glucagonul este un hormon produs de pancreas, al cărui rol este să crească nivelul de glucoză în sânge atunci când acesta scade prea mult, având astfel efectul opus insulinei, care scade glicemia. Funcționarea glucagonului este esențială pentru menținerea echilibrului glicemiei în corp. Atunci când cei care suferă de diabet de tip 1, acest hormon nu-și mai îndeplinește menirea.

„În diabetul tip 1 există încă o particularitate a hipoglicemiilor induse de alcool. Glucagonul nu funcţionează pentru corectarea acestui tip de hipoglicemie, doar glucoza o poate remedia. Alcoolul inhibă descompunerea glicogenului în glucoză, adică exact procesul natural prin care ficatul trimite glucoză in corp, în plus la consum mare de alcool depozitul de glicogen e adesea epuizat, deci per total glucagonul ca soluţie salvatoare în hipoglicemie nu funcţionează din două motive: unul e că ficatul e oricum suprasolicitat cu metabolizarea alcoolului, al doilea e că glucagonul e foarte posibil să meargă în gol, să nu aibă glicogenul din ficat pe care să-l dezmembreze pentru a readuce nivelul glicemiei la normal.”, a completat medicul Adrian Copcea.

Din acest motiv, Dr. Copcea recomandă consumul de alcool alături de carbohidrați și avertizează că medicațiile pentru diabet care prezintă risc de hipoglicemie trebuie administrate cu atenție atunci când se consumă alcool.

„Nu intru în subiectul recomandării/nerecomandării alcoolului la modul general, e un subiect mai complex, dar strict pe efectele pe glicemie e foarte util de ştiut că alcoolul este hipoglicemiant şi că băuturile alcoolice trebuie gândite în ansamblul lor, adică alcool + zaharuri sau alţi carbohidraţi, dacă sunt prezente. Şi că e extrem de important ca atunci când există medicaţii cu risc de hipoglicemie şi cineva consumă alcool, consumul să fie obligatoriu însoţit de carbohidraţi.”, a concluzionat doctorul.