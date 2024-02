Ce a descoperit o femeie într-un selfie făcut cu mulți ani înainte de a-și cunoaște soțul: „Încă tremur”

O creatoare de conținut, născută în Malaezia, a devenit virală în mediul online pentru că a povestit cum și-a zărit soțul în fundalul unui selfie pe care și l-a făcut cu ani înainte de a se cunoaște.

Jenn Chia a fost uimită să își descopere partenerul în imaginea realizată în octombrie 2012, cu aproximativ 11 ani înainte ca cei doi să se căsătorească și cu doi ani înainte de a se conecta pentru prima dată, relatează Jam Press, citată de Yahoo News.

„Încă tremur când mă uit la asta", a scris Chia, în vârstă de 32 de ani, pe Instagram, în decembrie, ca legendă la fotografia din 2012, care o arăta la o cafenea din teatru, ținând un pahar în mână.

În fundal se află soțul ei, Jon Liddell, în vârstă de 33 de ani, un cântăreț și compozitor crescut în Malaezia, care pare să aștepte la coadă la casa de bilete.

"Eram în același loc, dar nu știam de existența celuilalt", a explicat Chia.

Ea a precizat că cei doi s-au cunoscut oficial în decembrie 2014 și s-au căsătorit în august 2023.

„Ne-am întâlnit la momentul potrivit", a scris Chia în postarea, care a atras 452.000 de aprecieri până duminică.

„Dacă ar fi fost înainte, nu cred că relația ar fi durat", a continuat Chia. „Eram un monstru narcisist, inconștient și naiv".

Ea a adăugat: „Mi-a luat un an de călătorii și de singurătate pentru a reflecta și a-mi da seama de propriile greșeli. Atunci ne-am întâlnit".

„Teoria șirului invizibil!"

Chia este un YouTuber care se laudă cu peste 90.000 de abonați. Înainte de a învăța singură videografia, Chia a compus muzică și a cântat la nivel profesionist la festivaluri, nunți și evenimente corporative.

Născut în Marea Britanie, Liddell este cunoscut pentru cover-urile pe care le postează pe YouTube și pentru muzica sa originală, inclusiv piesele "Here For You" și "The One I'm Thinking Of".

Fanilor de pe Instagram ai lui Chia nu le-a venit să creadă că a avut o întâlnire întâmplătoare la limită.

„Teoria șirului invizibil!", a exclamat un urmăritor, referindu-se la folclorul care spune că două suflete pereche care sunt destinate să se întâlnească sunt conectate printr-un fir invizibil.

Pe TikTok, termenul este folosit pentru a descrie persoanele care și-au întâlnit sufletul pereche cu mult înainte de a-și da seama.

Melodia "Invisible String" a lui Taylor Swift din 2020 este un imn pentru această teorie.

„Nu este atât de drăguț să te gândești că tot timpul a existat o coardă invizibilă?", a comentat un alt internaut la postarea lui Chia, citând versurile lui Swift.

„Piele de găină!", a spus un altul.