Xiaomi a lansat seria 13. Specificații, prețuri și Hands on cu Xiaomi 13

Xiaomi a prezentat astăzi, 26 februarie, cea mai nouă linie flagship de smartphone-uri – Seria Xiaomi 13 – la nivel internațional, în cadrul unui eveniment de lansare desfășurat la Barcelona, Spania.

Cele două smartphone-uri flagship sunt dezvoltate în parteneriat cu Leica și oferă lentile profesionale Leica, precum și o serie de capabilități software avansate. Alte specificații premium incluse sunt cel mai nou procesor Snapdragon 8 Gen 2 și sistemul Surge pentru gestionarea bateriei dezvoltat de Xiaomi.

De asemenea, în timpul lansării a fost prezentat și modelul Xiaomi 13 Lite, care oferă capabilități imagistice pentru portrete și opțiuni extinse de fotografiere pentru tinerii pasionați de acest segment.

Toate aspectele sistemelor de camere prezente la Xiaomi 13 și Xiaomi 13 Pro, de la hardware și calitatea imaginii până la design-ul interfețelor UI/UX, au fost create în colaborare cu Leica. Ambele telefoane sunt dotate cu un setup triplu de camere cu optică Leica.

Sistemul de camere Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH. al Xiaomi 13 Pro acoperă distanțe focale de la 14 mm până la 75 mm și este compus dintr-o cameră principală cu unghi-larg de 23 mm cu senzor ultra-larg IMX989 de 1 inci, o cameră telefoto ”floating” de 75 mm și o cameră cu unghi ultra-larg de 14 mm.

Prezent pentru prima oară pe Xiaomi 12S Ultra, senzorul IMX989 este cel mai mare încorporat vreodată pe un telefon inteligent și se găsește și în vivo X90 Pro/ Pro+. Cu un interval dinamic extins, capabilități deosebite pentru capturarea luminii și răspuns rapid, acest senzor mare asigură imagini colorate cu un contrast distinct și texturi bine definite.

Pe de altă parte, modelul Xiaomi 13 acoperă o arie optică a zoom-ului de la 0.6x până la 3.2x și este dotat, de asemenea, cu lentile telefoto de 75 mm.

Xiaomi 13 și Xiaomi 13 Pro asigură distanțe focale și profunzimi vizuale pentru a permite fotografierea unor portrete de calitate. Utilizatorii au la dispoziție și două stiluri fotografice distincte – Leica Authentic Look și Leica Vibrant Look, ce le oferă posibilități estetice variate pentru imagini în culori naturale. Interfața UI a camerei are un design accesibil și este ușor de folosit, dar au fost incluse și alte noi funcții de divertisment, precum filtrele Leica, watermark-ul Leica și sunetul clasic al declanșatorului Leica.

Xiaomi 13 Pro și Xiaomi 13 sunt doate cu Motorul Imagistic Xiaomi care crește vitezele de procesare ale fotografiilor, iar funcția Xiaomi ProFocus susține focalizeaza automată a subiectele aflate în mișcare.

Ambele telefoane oferă optimizarea imaginilor și permit ajustarea manuală a parametrilor de fotografiere în modul pro. Xiaomi 13 Pro are suport Adobe pentru 10-Bit RAW DNG Camera și Color Profiles și le dă posibilitatea profesioniștilor să editeze mai ușor imaginile în Adobe Photoshop și Adobe Lightroom.

Xiaomi 13 și Xiaomi 13 Pro au suport "Create in Dolby Vision" cu o arie de culorii vii, rate de contrast exacte și detalii bogate, posibilități de captură 4K Ultra Night Videos și stabilizare video HyperOIS.

Atât Xiaomi 13, cât și Xiaomi 13 Pro sunt dotate cu Snapdragon 8 Gen 2, care asigură o procesare grafică îmbunătățită prin performanțele GPU și o eficiență energetică cu 42%, respectiv 49%, mai mari în comparație cu generația precedentă. Performanțele CPU și eficiența energetică au fost îmbunătățite cu 37%, respectiv 47%. Aceste performanțe garantează accesul facil și viteze în momentul unor activități cum ar fi fotografia computerizată, AI în timp real și gaming și, în același timp, prelungesc durata zilnică de viață a bateriei.

Cele două dispozitive au și suport Wi-Fi 7 prin intermediului Qualcomm FastConnect 7800 Mobile Connectivity System. Xiaomi 13 Pro este dotat cu tehnologie High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link care asigură conexiuni multiple și simultane de 5 GHz și 6 GHz și este capabil să atingă viteze ultra-rapide de până la 5.8 Gbps, cu latență redusă și capabilități de rețea foarte bune. Pe de altă parte, Xiaomi 13 are tehnologie Dual Band Simultaneous (DBS) Multi-Link operation și poate atinge viteze de rețea de până la 3.6 Gbps.

Xiaomi 13 și Xiaomi 13 Pro sunt echipate cu sistemul de management al bateriei Xiaomi Surge, care utilizează chip-ului de încărcare Surge dezvoltat de Xiaomi, pentru o durată de viață mai lungă și o experiență îmbunătățită. Xiaomi 13 are o baterie de 4,500 mAh. Se încarcă rapid prin fir la 67W și wireless, la 50W. Xiaomi 13 Pro are o baterie de 4,820 mAh, cu tehnologie HyperCharge la 120W, capabilă să încarce telefonul la 100% în doar 19 minute.

Xiaomi 13 și Xiaomi 13 Pro aduc un nou design minimalist, menit să scoată în evidență capabilitățile lor tehnologice.

Disponibil în culorile negru, alb și Flora Green, Xiaomi 13 adoptă un design simplu cu ecran plat și un spate curbat 2.5D. Xiaomi 13 are un raport corp-ecran de 93.3% și margini ultra-subțiri de 1.61 mm. Echipat cu un ecran AMOLED FHD+ de 6.36", Xiaomi 13 redă conținutul cu acuratețe, iar materialul E6 AMOLED asigură un consum de energie redus.

Xiaomi 13 Pro are un corp ceramic 3D-curbat pentru un design unitar și tranziții fluide în special în jurul modulului de camere. Are două variante de culoare, alb ceramic și negru ceramic. Display-ul folosit la acest model este AMOLED WQHD+ de 6.73 inci cu o luminozitate maximă de 1,900 de niți, acesta redă cu acuratețe culorile, datorită standardului TrueColor pentru display. În plus, ecranul are suport Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, precum și Dolby Atmos.

Ambele telefoane au certificare IP68 de rezistență la praf și apă.

Xiaomi 13 Pro și Xiaomi 13 vor oferi 3 generații de update-uri de sistem Andorid și alți 5 ani de update-uri și patch-uri de securitate. Utilizatorii celor două dispozitive pot beneficia de până la 6 luni de abonamente gratuite pentru până la 2TB de stocare de date în cloud-ul Google One, ceea ce le va asigura spațiu de stocare extins, dar și de abonament gratuit timp de până la 6 luni la YouTube Premium, cu acces fără reclame la aplicațiile YouTube și YouTube Music.

Datorită suportului digital Android pentru funcția car key, Xiaomi 13 Pro și Xiaomi 13 le vor permite utilizatorilor să folosească cheia digitală pentru a-și descuia, încuia și porni mașinile.

Suplimentar, utilizatorii Xiaomi 13 Pro și Xiaomi 13 vor primi o reparație gratuită* în afara garanției în primele 12 luni de la achiziționare. Pentru a îmbunătăți experiențele post-vânzare, Xiaomi oferă de acum programul Smartphone International Warranty Service în peste 40 de piețe din întreaga lume. Utilizatorii telefoanelor Xiaomi 13 Pro care îndeplinesc condițiile de garanție se vor bucura de garanție de service globală la oricare dintre centrele autorizate Xiaomi.

Mezinul seriei, Xiaomi 13 Lite se adresează tinerilor utilizatori de telefoane inteligente, pasionați de selfie-uri unice, crearea de story-uri și diferite scenarii.

Camera frontală de 32MP realizează fotografii clare, în timp ce camera frontală de 8MP oferă informații adiționale în privința profunzimii pentru ca efectul de bokeh să fie cât mai natural în portretele-selfie.

Dispozitivul oferă și funcții foarte utile, precum Dynamic Framing, care detectează automat numărul de personaje dintr-un cadru, ajustează câmpul vizual și face zoom automat în funcție de necesități, pentru a înlătura distorsiunile din fotografiile selfie. Alte funcții utile sunt Selfie zoom, Pocket mirror și Xiaomi Selfie Glow – toate cu rolul de a oferi selfie-uri de calitate înaltă și de a îmbunătăți apelurile video.

Xiaomi 13 Lite este echipat cu un procesor puternic, Snapdragon 7 Gen 1, un display AMOLED cu rată de refresh de 120 Hz și capabilități de încărcare rapidă la 67W.

Toate aceste specificații vin într-un pachet de dimensiuni reduse, 7.23 mm grosime și 171 de grame, cu o baterie de 4,500 mAh.

Prețuri și disponibilitate

Seria Xiaomi 13 va fi disponibilă la vânzare începând cu data de 8 martie, pe canalele oficiale Xiaomi din România: Orange, Vodafone, Telekom, Digi, eMAG, Flanco, PC Garage, evoMAG și pe mi-home.ro

Xiaomi 13 Pro va fi disponibil în România, în două variante de culoare: negru ceramic și alb ceramic, în varianta de stocare 12GB+256GB, la prețul recomandat de vânzare de 6199 lei. Pentru precomenzile plasate în perioada 27 februarie – 7 martie, în rețeaua partenerilor autorizați (Orange, Vodafone, Telekom, eMAG, Flanco, PC Garage, evoMAG și pe web-site-ul local mi-home), utilizatorii vor primi gratuit un aspirator Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite, în limita stocului disponibil.

Xiaomi 13 va fi disponibil în România în două variante de culoare: negru și Flora Green, în varianta de stocare 8GB+256GB, la prețul recomandat de vânzare de 4699 lei. Pentru precomenzile plasate în perioada 27 februarie – 7 martie, în rețeaua partenerilor autorizați (Orange, Vodafone, Telekom, eMAG, Flanco, PC Garage, evoMAG și pe web-site-ul local mi-home), utilizatorii vor primi gratuit un aspirator Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite, în limita stocului disponibil.

Hands-on review Xiaomi 13

Este relativ mic, de dimensiuni apropiate cu a lui Samsung S23 sau iPhone 14, cu diagonala de 6,36 inci, și stă bine în mână.

Specificațiile de bază al modelului de test (2211133G) sunt Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM, 256GB de stocare, sistem de operare Android 13 cu interfață MIUI 14. Ecranul are o rată maximă de refresh de 120Hz.

Camerele dorsale acoperă o gamă largă de distanțe focale de la ultrawide la tele. Meniul camerei este bogat în moduri și de opțiuni folositoare pentru documente, portrete, imagini de noapte, dar și fotografiile sau filmările în mod implicit (AUTO) ies bine, chiar foarte bine.

Mostră video 4K / 30 fps pe străzile din Barcelona, se poate observa calitatea stabilizării.

Impresia generală, smartphone-ul e puternic, rapid și fluid, camerele sunt și ele de nivel flagship, culorile naturale nu sunt doar o vorbă ci cu adevărat naturale.

Singurele "minusuri" la prima vedere pot fi:

- aplicații dublate de la Xiaomi cu cele de la Google, ex: File Manager / Files, Gallery / Photos etc;

- prețul de pornire de 4699 lei e mai mare decât cel al lui S23, în schimb primești un încărcător rapid de 67W și o husă transparentă.

Mai multe detalii despre Xiaomi 13 în review.

*Reparația gratuită se referă la manopera care este gratuită pentru intervenții în perioada garanției vizând "defecte" care nu sunt acoperite de garanție.