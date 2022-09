Wispr, WhatsApp-ul românesc, a depășit un milion de utilizatori. O treime din afacere, vândută nemților

Compania românească CryptoData a lansat în urmă cu câteva luni aplicația de comunicații criptate Wispr, o aplicație asemănătoare cu mult mai cunoscutele WhatsApp, Telegram sau Signal.



Crypto Data, specializată în dezvoltarea de soluții software și hardware și de tehnologii de securitate informatică aplicate în diverse domenii, a lansat pe piață cel mai nou produs, Wispr, o aplicație de comunicații numită deja WhatsApp-ul românesc.

Diferența este că Wispr are o arhitectură de comunicații securizate, care folosește tehnologia Blockchain.

„Aplicația arhitecturii de comunicații securizate este cea de telecomunicații, apel voce, apel video, mesaje, transmisiuni de fișier etc. Problema e serverul de mijloc care există la toate aplicațiile de comunicații pe cale le folosim astăzi, fie că vorbim de WhatsApp, Telegram, Signal și altele. Noi am luat tehnologia noastră de comunicații fără un «middle men», fără un server terț, i-am construit o interfață precum cele cu care ne-am obișnuit. Am construit, practic, aplicația noastră, de la zero, care comunică fără serverul de mijloc, fără să mai colecteze cineva date neautorizate. Nu am vrut să inovăm sau să schimbăm logica unei asemenea aplicații, e exact ca WhatsApp, Telegram sau Signal. Doar că Wispr nu colectează date, nu fură date, nu vinde date, nu poate să apară un hoț care să poată fura date de pe un server. Avem privacy sută la sută și nimeni nu poate să interacționeze cu identitatea ta. O spun cu mândrie, WhatsApp-ul românesc este mult mai sigur. Nu vom face niciodată ce a făcut WhatApp, ei au, totuși, useri de câteva miliarde. Noi suntem în faza de început...”, a declarat Ovidiu Toma, fondatorul și CEO CryptoData.



Wispr este disponibil pe PlayStore și AppStore gratuit, iar până acum a strâns în jur de un milion de utilizatori, cei mai mulți fiind din România.



Blockchaine, tehnologia viitorului

Tehnologia Blockchaine este următorul pas în era Internet, este descentralizat, nu poate fi spart, corupt sau hackuit.

„Fie că transmiți un mail, o poză, o înregistrare, tu nu îmi transmiți direct mie, ci unui server. Acesta din urmă îmi transmite mie datele. Asta înseamnă că între noi doi există un terț. Acesta poate fi vulnerabil, poate fi prost sau greșit administrat, poate fi șantajat sau spart. Și iată că transmisia de date nu este sigură. Un terț rău intenționat poate colecta datele și să le divulge altor terți. Arhitectura noastră elimină terțul, nu ne mai bazăm pe un server, care generează cheia de criptare dintre noi doi. Rețeaua Blockchain este minunată, fiind o rețea distribuită cu o multitudine de noduri, de validatori, distribuiți la nivel mondial, care validează cheile de criptare. Sute sute de mii de servere care generează cheile de criptare”, a explicat Ovidiu Toma.





Produsul unei munci de cercetare de patru ani

În 2017, Crypto Data a patentat tehnologia de comunicare criptata VOBP (Voice Over Blockchain Protocol), în prezent implementate pe telefoane și laptopuri, acestea fiind unele dintre cele mai sigure dispozitive criptografice destinate publicului larg.

Wispr este o aplicație de comunicații care vine nativ cu celelalte dispozitive lansate de CryptoData.

„Wispr este produsul unei munci de cercetare-dezvoltare în domeniul criptografiei de peste patru ani de zile. Noi am dezvoltat acest protocol de transmisiuni de date securizate. Le-am introdus ulterior în dispozitivele pe care noi le producem, cu scopul de protejare a datelor și intimității utilizatorilor. Să nu, însă, uităm un lucru. Dacă rulezi o aplicație de comunicație nesecurizat, poți avea niște dubii. La fel și cu Wispr. Este securizat, dar să nu uităm că dacă vorbesc de pe telefonul clasic cumpărat din comerț alte aplicații terțe pot colecta date. Așa că «next level» este să cumperi hardul nostru cu Wispr nativ și atunci te asiguri că nu mai poți fi virusat, nu mai poate colecta nimeni datele”, a mai spus Toma.

Citește și: Compania românească CrypoDATA Tech vrea să revoluţioneze piaţa globală de informaţii digitale prin intermediul proiectului Edain

Arhitectură de microplăți cu Wispr

Următorul pas la Wispr este adăugarea unei aplicații de microplăți în parteneriat cu unul dintre granzii fintecurilor, pentru a oferi posibilitatea de a efectua microplăți rapide fără comisioanele bancare.

„În Europa nu avem un operator de microplăți fără a mai publica tranzacția prin Visa și Mastercard, care sunt foarte costisitoare. Arhitectura noastră de microplăți e pe modelul văzut în Asia, pe AliPay și WePay. Vrem să lucrăm doar cu lei, dolari și euro. Lucrăm acum la autorizații și licențe pentru a deveni emitent de plăți electronice. Vom lucra cu unul din granzii fintecurilor, încă nu pot să dezvălui numele, dar ei ne ne vor, noi trebuie să-i alegem. La mijlocul anului viitor vom avea lansarea la nivel global”, a completat Ovidiu Toma, care îi îndeamnă pe români să descarce Wispr, să încerce aplicația și să lase un feedback.

„Nu contează că e un feedback bun sau rău, vrem să aflăm părerile oamenilor. Fără ele nu putem să inovăm, nu putem să dezvoltăm și să rezolvăm bug-uri”, a mai spus Ovidiu Toma.



Au vândut 30 la sută din proiect

CryptoData a vândut 30 la sută Wispr Communication, firma care dezvoltat aplicația Wispr, către fondul de investiții Patent Pool Group din Luxemburg. Tranzațica s-a ridicat la câteva milioane de euro. CrptoData a rămas cu 70 la sută din Wispr Communications.

„Am reușit să atragem un partener strategic, un investitor, împreună cu care să dezvoltăm aplicația Wispr la nivel european. E un fond de investiții din Germania, dar care are sediul în Luxemburg. Am atras o sumă, spunem noi, foarte bună, de câteva milioane de euro, pentru 30 la sută din aplicație. Cu siguranță Wispr se va dezvolta mult mai bine, avem un buget generos”, a mai spus Toma.



Citește și: O companie românească a lansat primul prototip de supercar electric dezvoltat integral în România FOTO

Vor să devină nou Unicorn

Ovidiu Toma spune că dorește să facă din Wispr următorul Unicorn al României – care e o companie românească evaluată la un miliard de dolari și care este listată la Bursa din New York.

„Ne dorm să construim un Unicord. Wispr vrem să ajungă Unicorn. Crypto Data e firma mamă care dezvoltă diverse tehnologii: hardware, sisteme de operare, proiectul Momentum (N.R.: prima mașină electrică din România, care utilizează tehnologia Blockchain), Wispr și așa mai departe. Ințelept pentru o corporație este să devolte un Unicorn pe fiecare proiect în parte. Acum lucrăm pentru Wispr și pentru Momentum, vrem să aplicăm un IPO la bursa de la New York sau Londra, încă nu am stabilit”, a explicat Ovidiu Toma.





Ținta celor de la CryptoData este ca Wispr să atingă 5-6 de milioane de utilizatori anul viitor pe vremea asta.