ViewSonic lansează un serviciu prin care îți înlocuiește monitorul dacă apare un defect

ViewSonic, companie din domeniul tehnologiilor vizuale, a anunțat că oferă utilizatorilor săi „Serviciul Garanție Premium” pentru o serie de monitoare selectate, începând cu 1 august 2023.

În timpul perioadei de garanție, ViewSonic înlocuiește produsul în cazul unor defecțiuni care sunt acoperite de condițiile serviciului.

Producătorul a lansat serviciul de garanție premium pentru monitoarele din seriile VP, VG, XG și Omni (Gaming) achiziționate începând cu 1 august 2023. ViewSonic garantează că produsele brandului sunt impecabile din punct de vedere al materialelor și al manoperei și anunță că în cazul în care apare o defecțiune pentru seriile de monitoare selectate, se va efectua înlocuirea directă a produsului în locul reparației pe întreaga perioadă de garanție.

Politica Pixel ViewSonic

ViewSonic oferă cea mai exigentă politică de protecție pentru pixeli, în special pentru modelele din seria VP unde toleranța este zero. În cazul altor serii de produse, brandul anunță că în situații cu 3 până la 5 pixeli nefuncționali va considera produsul defect, în funcție de rezoluție și de tipul pixelilor morți (nefuncționali).

Monitoarele ViewSonic sunt produse în conformitate cu standardele internaționale care acoperă toate aspectele ergonomice ale ecranelor. În plus, produsele ViewSonic din seria VP îndeplinesc și depășesc specificațiile ISO cu zero defecte la pixeli compleți și zero defecte la sub-pixeli.

Categoriile principale de produse din portofoliul Viewsonic sunt: monitoare de PC, videopreoiectoare, ecrane interactive și ecrane comerciale.

În prezent Viewsonic are peste 1200 de angajați la nivel global, activează în peste 100 de țări, iar centrul principal R&D (cercetare și dezvoltare) este în Taipei, Taiwan.

Istoricul Viewsonic și detalii despre companie

Mott-ul companiei este See the Difference, iar sigla companiei constă în 3 cinteze australiene.

Punctele principale din istoria Viewsonic:

- în 1987 compania a fost fondată de James Chu, în California, SUA, sub numele Keypoint Technology;

- în 1990 a lansat primul monitor;

- în 1993 a fost lansat brandul Viewsonic și actualul logo;

- în 1999 compania a lansat primele videoproiectoare cu tehnologia DLP;

- în 2003 a fost lansat primul ecran cu ecran wide de 24 inchi;

- în 2005 a fost introdusă gama Digital Signage;

- în 2006 a lansat primul monitor cu timp de răspuns 1ms;

- în 2007 au fost lansate gamele de ecrane cu format mare și ecrane comerciale;

- în 2014 numărul 1 pe piața de videoproiectoare FullHD în SUA;

- în 2018 a fost lansată platforma MyViewboard;

-în 2020 au fost lansate ecranele All-in-One Direct View LED - ecrane de mari dimensiuni pentru interior, cu dimensiuni până la 216 inchi.