ViewSonic M2e, proiector smart portabil pentru divertisment [TECH REVIEW]

M2e este al doilea proiector ViewSonic pe care îl testez, după LS500WH, şi dispune de o sursă LED cu luminozitate de 1000 lumeni, are rezoluţie FullHD, difuzoare duale Harman Kardon, dimensiunile unui miniPC și este dedicat divertismentului.

ViewSonic M2e are dimensiunile de 184 mmx184 mmx54mm, greutatea de 1kg. Forma cu colțurile ei rotunjite m-a dus imediat cu gândul la un miniPC. Capacul este crem cu marca companiei trecută pe el, laterale gri iar partea de dedesubt neagră.

Proiectorul Viewsonic are dedesubt trei picioruşe de sprijin, spațiu pentru filetul unui trepied și un braț pentru a schimba unghiul de vizionare..

În cutie găsești proiectorul, ghid de utilizare, o gentă gri (în care sunt telecomanda, adaptorul de priză, un cablu USBC), în care se poate transporta ușor dispozitivul și accesoriile. Vezi în clipul următor unboxing-ul proiectorului M2e.

De ce e ViewSonic M2e un proiector smart? Datorită simplătății în utilizare, este un dispozitiv tip "point and shot". Adică îl deschizi și el livrează, se ”adaptează” la orice suprafață datorită corecției digitale Keystone și focalizării automate. Tu trebuie doar să-l conectezi la un dispozitiv de pe care să redea: PC, Smartphone, Nintendo Switch, etc și să-l îndrepți spre suprafața pe care vrei să proiecteze imaginea și el face restul.

Dacă nu vrei să-l conectezi la alt dispozitiv poți utiliza sistemul de operare al proiectorului și îl folosești de sine stătător. Acesta e al doilea motiv pentru care M2e e smart și probabil cel principal pentru care este etichetat astfel.

Are preinstalată o piață de aplicații împărțită în 5 categorii, care include Netflix, Spotify, Amazon Prime, Twitch etc.

Cum spuneam la început, M2e este un proiector cu tehnologia LED de a doua generație de la ViewSonic, rezoluție nativă FullHD (1920x1080), luminozitate de 1000 lumeni LED.

Mergând mai departe cu specificațiile, proiectorul ViewSonic are:

- 1.07 miliare de culori;

- spațiu de culoare 125% Rec.709;

- lampă RGBB LED;

- distanță focală 6.35mm, diafragmă f1.7;

- zoom digital 0.8x-1.0x;

- dimensiune imagini de la 60" la 100" inci (1.6 m la 2.7 m);

- sunet de 26dB.

Lampa e fără mercur, ecologică, și Viewsonic promite că rezistă 30.000 de ore de utilizare.

Pe partea de porturi, în spate, dispozitivul are jack de 3.5 mm (Audio Out), HDMI, USB-C, USB-A și un slot pentru card Micro SD. Tot acolo se găsește și portul de alimentare.

În faza setărilor inițiale l-am conectat la rețeaua wireless, în bandă de 5GHz, și i-am făcut o actualizare de OS. Sistemul de operare e Android, dar nu am găsit detalii despre versiune în setări.

L-am conectat la PC-ul cu Windows 11 prin HDMI și am scos sunetul prin el. Sistemul desktop l-a detectat ca pe un al treilea monitor și în Device Manager apărea la fel.

Poți să-l conectezi prin Bluetooth 4.2 și:

- să-l folosești doar ca boxă audio pentru smartphone;

- să conectezi căști audio sau alt sistem audio.

Test audio cu smartphone-ul conectat prin Bluetooth. Sistemul are 2 difuzoare de 3W cu sunet Harman / Kardon.

Poți să faci screen-mirroring (oglindire) de pe ecranul smartphone-ului cu condiția ca smartphone-ul și proiectorul să fie în aceeași rețea wireless. Pentru asta Viesonic recomandă aplicația proprietară vCastSender. Eu am folosit una din piața de aplicțiile din piața proiectorului.

Un test audio și video cu trailerul noului Indiana Jones, care va apărea în 2023.

Cum se vede, aude, care e experiența de utilizare?

”Ecranul” e suficient de mare, culorile sunt vii, puternice. Luminozitatea e bună cu lumina stinsă și sunetul este foarte bun. Experiența e chiar ca la cinema și asta nu e doar o vorbă. Am navigat pe net cu el, am instalat și dezinstalat aplicații, m-am uitat la un episod din Mentalistul, de pe HBO, am ascultat muzică și am vizionat o mulțime de trailere de filme pe YouTube.

Sunetul produs de ventilatator este scăzut, se aude doar dacă tai complet volumul boxelor, altfel nu știi de el.

Telecomanda e mică, neagră și simplă, dar nu pierde din vedere nici o carcateristică a proiectorului. Pentru siguranță / sănătate are un strat special de acoperire cu ioni de argint pentru a preveni atașarea bacteriilor.

La momentul publicării acestui review, ViewSonic M2e, se găsește în magazinele online la un preț cuprins între 2900 lei și 3200 de lei. Cam cât un televizor din gama medie și aduce în plus portabilitate.