Un român stabilit la Londra a creat o aplicație pentru calcularea și reducerea amprentei de carbon după ce clienții fac cumpărături

Stabilit de câțiva ani la Londra, Cristian Dan a creat Yayzy, o aplicaţie pentru calcularea şi reducerea amprentei de carbon. Yayzy a atras investiții totale de peste 1,5 milioane de dolari, are un parteneriat încheiat cu IBM, este disponibilă în peste 30 de țări și are mii de utilizatori activi.

La ora actuală, Yayzy este disponibilă ca aplicaţie mobilă în App Store şi Google Play, aceasta conectându-se la conturile bancare ale utilizatorilor pentru a extrage şi interpreta datele privind cumpărăturile lor, astfel încât să poată calcula amprenta de carbon pentru fiecare în parte.

Amprenta de carbon este cantitatea totală de gaze cu efect de seră emise în atmosferă de activitățile umane. Astfel putem măsura impactul acțiunilor noastre asupra schimbărilor climatice. Cu cât amprenta de carbon este mai mare, cu atât contribuim mai mult la încălzirea globală.

Cei mai mari contribuitori la amprenta medie de carbon personală se regăsesc în alegerile privind energia de acasă și transportul, obiceiurile de cumpărături și alegerile alimentare.

„Am terminat studiile în Cluj, iar după absolvirea facultății și acumularea de experiență în domeniul start-up-urilor, inclusiv prin fondarea propriului meu proiect, City365, am decis să explorez oportunitățile disponibile. Alegerea de a veni în Londra a fost influențată de nivelul înalt al investițiilor și de prosperitatea scenei start-up-urilor din această regiune. Am dorit să continui pe calea antreprenorială și am considerat că Londra oferă un mediu favorabil pentru dezvoltarea și creșterea unei companii”, povestește Cristian Dan.

Ideea aplicației Yayzy a luat naștere în cadrul unui accelerator de startup-uri din Londra, unde Cristian Dan i-a cunoscut pe Mankaran Ahluwalia şi Pedro Cabrero, cofondatori ai proiectului.

Cei trei au descoperit că împărtășesc multe interese comune și, după numeroase sesiuni de brainstorming și cercetare de piață, au conturat conceptul Yayzy. Acest proces a început în octombrie 2019 și a implicat diverse ajustări și pivotări pe parcursul dezvoltării, până când a fost finalizat produsul așa cum este cunoscut la ora actuală.

Yayzy aduce numeroase beneficii utilizatorilor săi. Prin intermediul aplicației inovatoare, procesul de calcul al amprentei de carbon devine rapid și eficient, eliminând nevoia de a solicita detalii suplimentare de la clienți.

„Folosind informațiile despre achizițiile fiecărui utilizator, Yayzy poate determina instantaneu amprenta sa de carbon lunară sau anuală și îl poate ghida în reducerea acesteia sau chiar în neutralizarea sa prin achiziționarea de offset-uri de carbon. Prin intermediul funcționalităților avansate ale aplicației, Yayzy oferă utilizatorilor recomandări personalizate pentru alternative mai prietenoase cu mediul înconjurător. Astfel, aceștia pot lua decizii informate pentru a reduce impactul lor asupra mediului și pot descoperi modalități de a-și ajusta comportamentul de consum într-un mod sustenabil”, spune Cristian Dan.

În plus, Yayzy își propune să educe și să inspire utilizatorii să devină mai conștienți de impactul lor asupra mediului. Prin intermediul informațiilor și resurselor disponibile în aplicație, utilizatorii pot înțelege mai bine legătura dintre achizițiile lor și emisiile de carbon, fiind încurajați să adopte un stil de viață mai sustenabil.

„Pe lângă beneficiile aduse utilizatorilor individuali, Yayzy oferă și soluții pentru companii prin intermediul soluției B2B. Astfel, afacerile pot integra tehnologia Yayzy în propriile lor aplicații și platforme, permițându-le să ofere transparență clienților cu privire la impactul produselor și serviciilor lor asupra mediului. Aceasta oferă oportunitatea de a identifica și implementa îmbunătățiri sustenabile, consolidând imaginea de brand și satisfacția clienților”, adaugă Cristian Dan.

Cum funcționează aplicația

Tehnologia Yayzy se bazează pe un sistem complex de funcționare pentru determinarea amprentei de carbon a fiecărui utilizator. Procesul este realizat prin utilizarea mai multor niveluri de clasificare a achizițiilor. În primul rând, Yayzy utilizează un modul de învățare automată (machine learning) care clasifică tranzacțiile într-una dintre cele 103 categorii și subcategorii de industrii. Acest modul analizează detaliile tranzacțiilor și le încadrează în categoria corespunzătoare, furnizând astfel o primă estimare a amprentei de carbon asociate.

Pe de altă parte, Yayzy dispune de un serviciu care identifică comercianții și calculează amprenta de carbon pe baza informațiilor disponibile despre aceștia. Această abordare permite obținerea de date mai precise și actualizate referitoare la impactul fiecărei achiziții.

Pentru a asigura o performanță și mai bună și pentru a îmbunătăți sistematic precizia clasificării, Yayzy a creat si un modul care antrenează în mod continuu întregul sistem folosind datele alimentate înapoi de utilizatori. Aceste date includ informații despre tranzacțiile care nu au fost categorizate corect sau care pot fi îmbunătățite, pe care utilizatorii le recategorizează în aplicație, astfel încât să se obțină rezultate cât mai exacte și relevante.

Yayzy utilizează un sistem de monetizare în care obține o mică parte din achizițiile de offset-uri de carbon efectuate în aplicație. Cu toate acestea, principalul model de monetizare al companiei se bazează pe colaborarea cu băncile și instituțiile financiare în cadrul soluției B2B.

În acest sens, băncile cliente plătesc un abonament pentru a avea acces la tehnologia Yayzy și pentru a o integra în propriile lor aplicații. Prin intermediul acestei integrări, băncile pot oferi clienților lor transparență cu privire la impactul produselor și serviciilor lor asupra mediului înconjurător.

Este important de menționat că detaliile specifice privind comisionul practicat de Yayzy pot varia în funcție de acordurile încheiate cu fiecare bancă sau instituție financiară. Astfel, comisionul exact poate fi stabilit în urma negocierilor și acordurilor individuale.

Până în prezent, proiectul Yayzy a reușit să atragă investiții în valoare de peste 1,5 milioane de dolari. Această sumă provine atât din fonduri de investiții, cât și de la peste 1.000 de investitori individuali.

Investițiile în Yayzy provin în mare parte din Marea Britanie, Uniunea Europeană și statul american California.

La ora actuală, aplicația are peste 40.000 de descărcări pe tot globul, cei mai mulți utilizatori activi fiind în Marea Britanie.