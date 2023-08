TP-Link lansează primele sale aspiratoare robot, Tapo RV30 Plus și Tapo RV30

TP-Link lansează în România primele aspiratoare robot din portofoliul companiei, modelele Tapo RV30 Plus, flagship-ul seriei și Tapo RV30. Acestea au drept scop simplificarea proceselor de aspirare, spălare și chiar golire automată a sacului.

Tapo RV30 Plus

Tapo RV30 Plus este un aspirator robot care înglobează diverse funcții precum cele care au la bază senzori LiDAR și Gyro pentru navigare, reprezentând „creierul” aspiratorului robot, care îl ajută să navigheze fără a rămâne blocat sau fără a se răsturna. Tapo RV30 Plus mapează casa în doar câteva minute și găsește cea mai eficientă metodă de a curăța, prin aspirarea de tip 4200Pa, care curăță în profunzime zone greu accesibile, fiind o soluție de curățare potrivită pentru covoarele groase sau zonele mai greu accesibile.

Cu ajutorul bateriei de 5000 mAh, acesta poate funcționa până la 5 ore continuu, iar o încărcare completă oferă până la 300 m de suprafață curățată. De asemenea, Tapo RV30 Plus este echipat cu un sistem inteligent de întoarcere la bază atunci când sacul este plin. În plus, dock-ul smart de golire automată are o putere de absorbție de 27000Pa și o capacitate de colectare de 4L.

Astfel că aspiratorul poate acoperi nevoile de aspirare ale unei familii, timp de 70 de zile. Sacii de colectare sunt conformi cu standardele de filtrare, echivalente cu măștile chirurgicale, având o eficiență de filtrare a bacteriilor de 95%, ceea ce face înlocuirea sacilor o sarcină ușoară pentru orice utilizator, chiar dacă este vorba de o persoană sensibilă.

Nu în ultimul rând, Tapo RV30 Plus este extrem de silențios. Datorită sunetului redus prin intermediul ventilatoarelor și design-ului slim, acesta produce un zgomot de doar 60dB în modul „standard” și 55dB în modul „silențios”.

Tapo RV30 Plus poate fi configurat și controlat prin intermediul aplicației Tapo, astfel încât acesta să mapeze traseul întregii case, iar apoi să fie folosit în mai multe moduri: fie pentru întreaga suprafață, fie în anumite camere sau doar în unele zone dintr-o cameră.

Tapo RV30

La fel ca și Tapo RV30 Plus, modelul Tapo RV30 este un aspirator robot cu mop și sistem dual de navigație LiDAR & Gyro, care permit aspiratorului să mapeze locuința pentru a evita curățarea repetată sau omiterea totală a unei zone, chiar și în condiții de iluminare slabă.

Cu o putere de aspirare de 4200Pa, acesta îndepărtează murdăria din locurile greu accesibile iar mopul integrat dispune de 3 niveluri de putere. Datorită detectării automate a tipului de suprafață, aspiratorul reglează automat puterea de aspirare în funcție de aceasta.

Bateria de 5000 mAh asigură curățarea întregii locuințe timp de 5 ore după fiecare încărcare, iar atunci când bateria este scăzută, acesta se întoarce automat la dock-ul de încărcare, ca apoi să continue curățarea de unde a rămas. De asemenea, utilizatorii pot beneficia de curățare personalizată prin asocierea sau separarea anumitor zone și configurarea programelor personalizate în aplicația Tapo. Tot prin intermediul aplicației Tapo, utilizatorii pot controla aspiratorul Tapo RV30 de oriunde s-ar afla, iar atunci când sunt acasă, acesta poate fi controlat și prin comenzi vocale, folosind asistenți vocali precum Alexa sau Google Home.

Noile aspiratoare robot TP-Link Tapo RV30 Plus și Tapo RV30 vor fi disponibile în curând și în România. Aspiratorul robot Tapo RV30 Plus putând fi achiziționat la un preț recomandat de 2399.99 lei, în timp ce aspiratorul robot Tapo RV30 poate fi achiziționat la un preț recomandat de 1899.99 lei.