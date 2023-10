Samsung a lansat noi produse Fan Edition: Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+ și Galaxy Buds FE

Samsung a anunțat pe 4 octombrie, în Coreea de Sud, noi produse din seria Fan Edition: smartphone-ul Galaxy S23 FE, tabletele Galaxy Tab S9 FE și S9 FE+ și căștile Galaxy Buds FE.

Samsung Galaxy S23 FE

S23 FE are dimensiunile 76,5 x 158 x 8,2 mm, o greutate de doar 209g și este rezistent la apă și praf conform standardului IP68. Ecranul folosește un panou Super AMOLED Dynamic de 6,4 inch, cu rezoluție FHD+ și o rată de reîmprospătare adaptivă Super Smooth de până la 120Hz. Pe baza mediului înconjurător, tehnologia Vision Booster de pe Galaxy S23 FE detectează automat condițiile de iluminare puternică, ajustând ecranul la fel ca modelele mai scumpe.

Pe parte foto-video dispune de: o cameră ultra-wide de 12MP, o cameră principală wide de 50MP cu tehnologie Adaptive Pixel, o cameră telephoto de 8MP cu zoom optic de 3x, și o cameră frontală de 10MP.

Galaxy S23 FE are stabilizare a imaginii digitale (VDIS) și stabilizator optic de imagine (OIS).

În Modul Pro, poți ajusta manual timpul de expunere, deschiderea diafragmei, ISO și multe altele. Cu aplicația Camera Assistant poți realiza fotografii personalizate, de asemenea, camere lui Galaxy S23 FE dispun de instrumente de editare alimentate de AI.

Procesorul este unul cu tehnologie de 4nm și în funcție de piață este fie Exynos 2200, fie Snapdragon 8 Gen 1. Variantele de memorie și stocare sunt 8GB RAM + 128GB sau 8GB RAM + 256GB. Sistem de operare Android 13 cu securitate Samsung Knox. Smartphone-ul este rezistent la apă și praf conform standardului IP68.

Conectivitate 5G, LTE, Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.3. Baterie de 4,500mAh cu încărcare atât prin fir la 25W, cât și încărcare wireless.

Galaxy Tab S9 FE și Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 are dimensiunile de 165.8 x 254.3 x 6.5 mm și o greutate de 523g (în varianta Wi-Fi). Ecranul tip LCD are diagonala de 10.9 inchi și rată de refresh de 90Hz. Camera principală din spate are un senzor de 8MP, iar camera frontală ultra-wide, unul de 12MP.

Pe de altă parte, Galaxy Tab S9 FE+ vine cu un ecran mai generos de 12.4 inch, tot cu rată de refresh la 90Hz. Cu dimensiunile de 185.4 x 285.4 x 6.5 mm și o greutate de 627g (în varianta Wi-Fi). Cameră principală din spate este ultra-wide duală 8MP + 8MP și o camera frontală este ultra-wide de 12MP.

Ambele tablete sunt echipate cu procesoare octa-core Exynos 1380 (5 nm). Opțiunile de memorie și stocare sunt 6GB RAM + 128GB sau 8GB RAM + 256GB pentru Galaxy Tab S9 și 8GB RAM + 128GB sau 12GB RAM + 256GB pentru Galaxy Tab S9 FE+. Stocarea poate fi extinsă cu un card microSD de maximum 1TB. Sistemul de operare utilizat este Android 13.

Tab S9 FE și S9 FE+ includ o gamă largă de instrumente creative și aplicații, inclusiv Goodnotes, LumaFusion, Clip Studio Paint și altele.

Galaxy Tab S9 dispune de o baterie de 8000mAh, în timp ce Galaxy Tab S9 FE+ vine cu o baterie de 10,090mAh.

Pentru conectivitate aceste tablete suportă 5G, LTE, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct și Bluetooth 5.3. De asemenea, sunt echipate cu tehnologia audio Dual Speaker by AKG și Dolby Atmos.

Galaxy Tab S9 și Galaxy Tab S9 FE+ sunt și ele protejate cu Samsung Knox și sunt rezistente la apă și praf conform standardului IP68.

Galaxy Buds FE

Galaxy Buds FE sunt căști wireless compatibile cu dispozitive Android 8.0 sau mai recente, având cel puțin 1.5GB de RAM. Fiecare cască are un difuzor și trei microfoane (două externe și unul intern).

Dimensiunile fiecărei căști sunt 17.1 x 19.2 x 22.2mm și au o greutate de doar 5.6g. Carcasa are dimensiunile 50.0 x 27.7 x 50.0mm și cântărește 40.0g.

Bateria căștilor permite până la 6 ore de redare cu ANC (anularea zgomotului activă) activat și până la 8.5 ore cu ANC dezactivat. Carcasa de încărcare are o capacitate de 479mAh, iar împreună cu căștile oferă până la 21 de ore de redare cu ANC activat și până la 30 de ore cu ANC dezactivat, atunci când sunt încărcate la capacitate maximă.

Galaxy Buds FE au conectivitate Bluetooth 5.2 sunt prevăzute cu senzori de proximitate, Hall și touch. Anumite funcții pot să nu fie disponibile pe dispozitivele non-Samsung și pot varia în funcție de piață, operator sau alte dispozitive conectate.

Disponibilitate și preț

Samsung Galaxy S23 FE este disponibil începând de la 599 de dolari în culori ca Menta, Crem, Grafit, iar variantele Violet Indigo și Portocaliu sunt disponibile exclusiv pe samsung.com.

Seria Galaxy Tab S9 FE este disponibilă începând de la 449 de dolari în patru culori: Menta, Argintiu, Gri și Lavandă.

Galaxy Buds FE sunt disponibile la prețul de 99 de dolari în două culori, Grafit și Alb.