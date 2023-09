IFA 2023: Benjamin Braun, Samsung, dezvăluie strategia companiei pentru piața europeană

Am discutat pe larg cu Benjamin Braun, directorul de marketing (CMO) al Samsung pe Europa, la IFA 2023, despre cum vede compania piața europeană, despre noile produse, tehnologii și parteneriate.

Benjamin Braun este un tip volubil, energic, care vorbește cu patos despre munca sa sau despre familie. E puțin nerd și mare fan gaming, dar nu are prea mult timp să se joace.

Samsung are o prezență semnificativă în toată Europa. Ce ne poți spune despre business-ul european DX (transformare digitală) în ansamblu și despre modul în care aceasta se aliniază cu strategia generală de afaceri a Samsung?

Spațiul european este extrem de important pentru Samsung. Samsung este o companie sud-coreeană, care este foarte mândră de ceea ce a realizat în Europa. Timp de 17 ani la rând, am fost brandul numărul unu la vânzarea de televizoare în Europa. În ceea ce privește telefoanele mobile Samsung, în ultimii nouă ani, suntem numărul unu și continuăm să creștem. Cred că suntem, voi verifica, brandul numărul unu, prima alegere a consumatorilor, când vine vorba de aparate electrocasnice, cum ar fi frigiderele și cuptoarele.

Dacă clienții cumpără produsele tale, înseamnă ceva, altfel oamenii nu te-ar cumpăra. Poți să te bazezi pe o mulțime de cercetări academice, dar uneori, doar privind ceea ce oamenii cumpără înțelegi imaginea de ansamblu. Am reușit să înțelegem la fel de bine clienții europeni ca și pe cei di Coreea de Sud. Când vorbim despre Samsung, avem foarte multe și diferite divizii, discutăm adesea despre electronicele de larg consum, televizoare, telefoane mobile, etc.

Dar deoarece Europa este și un lider în ceea ce privește sustenabilitatea și vânzările noastre de pompe de căldură au crescut cu 97% începând din 2022. Deoarece legislația din Europa este foarte progresistă, mai mult decât în alte părți ale lumii. Locuiesc în Londra, deci până în 2025, nu foarte departe în viitor, în casele noi nu se vor mai putea instala centrale pe gaz, care sunt folosite acum în mare parte pentru încălzirea și apa caldă în majoritatea caselor noastre. În multe țări europene, aceasta se va întâmpla până în 2028. Prin urmare, pompele de căldură, alt domeniu în care Samsung conduce, devin o zonă de creștere masivă.

Samsung este o companie mare cu multe produse diferite. Îți pot spune și că, din cauza creșterii temperaturilor la nivel global, pe care probabil ai observat-o în timpul verii, vânzările noastre de sisteme de aer condiționat au crescut și ele. Europa este o regiune lider. Suntem bucuroși să facem parte din ea și să ajutăm Europa să atingă toate aceste obiective.

Pentru că ai adus în discuție legislația europeană. Este Samsung pregătită să producă din nou telefoane cu baterii care pot fi înlocuite de utilizator?

Cred că este foarte dificil. Există multe reglementări și suntem o afacere mare. Trebuie să respectăm reglementările, iar respectarea acestora este extrem de importantă, deoarece asta așteaptă și doresc clienții. Dacă te uiți la modelele noastre de top, am început să adăugăm aceste benzi albastre la baterii, ca parte a dreptului de a le repara singuri. Poți merge pe samsung.com. Acolo găsești instrucțiuni despre cum să-ți repari singur telefonul. Dacă ai nevoie de unelte, le poți obține efectiv de la Samsung, le poți comanda, precum și piesele de schimb pe care le-ai putea dori.

În trecut, bateriile erau mai dificil de scos. Acum, cu această bandă albastră pentru extragere e mai simplu. Putem face asta în majoritatea, în cea mai mare parte a modelelor noastre, dar unele modele sunt mai complexe. Pliabilele, pentru că folosesc o tehnologie nouă, nu-i așa? Trebuie să aflăm cum facem asta, pentru că nu vrem ca oamenii să ajungă într-o situație în care vor să-și repare dispozitivul, dar sfârșesc prin a-l strica și apoi va costa mai mult să-l repare, iar în acest caz experiența acestor clienți ar fi teribilă.

Trebuie să continuăm să îmbunătățim modul în care facem asta. De fapt, mi-am comandat și eu un kit de autoreparare. Am văzut oameni pe YouTube desfăcând diverse produse de-a lungul timpului. Mi s-a părut întotdeauna intrigant, și acum am achiziționat kitul de reparații Samsung doar pentru a încerca singur. Este destul de palpitant să urmezi instrucțiunile. Este destul de cathartic. Sunt puțin nerd, așa să fac asta este destul de incitant pentru mine.

În calitate de CMO al Samsung Europe, aveți o poziție unică pentru a observa tendințele pieței. Cum și-a adaptat Samsung strategia sa de afaceri pentru a răspunde nevoilor diversificate ale pieței europene și cerințelor de transformare digitală?

Cred că sunt trei aspecte aici. Ceea ce am observat după COVID este că oamenii petrec mult mai mult timp în casele lor decât înainte. E adevărat și pentru mine. Când suntem acasă, vrem să ne și distrăm, poate pentru că este prea costisitor să ne distrăm în altă parte sau pentru că în pandemie era prea periculos să ne distrăm în afara casei. Există cerere pentru televizoare mai mari. Ceea ce observăm este că oamenii din Europa cumpără televizoare tot mai mari. De aceea am prezentat ieri televizorul de 98 de inci, 98” Neo QLED 8K.

O nouă formă de cinema.

Este mare. Există și unul de 146 de inci, dar și unul de 90. Eu am un televizor de 65 de inci acasă, pe care îl consider mare. Dar dacă aș putea, aș alege ceva și mai mare. Există oameni care au case mari și la care vin în vizită mulți oameni, familie, prieteni. Eu petrec serile de sâmbătă în familie, cu cei trei copii și soția, și ne uităm la televizor. Când oamenii ne cer ecrane mari, le oferim ecrane mari. Nu creăm ceva doar pentru că așa vrem noi, ci ne bazăm pe nevoile clienților.

Al doilea aspect este că oamenii doresc, de asemenea, ecrane de telefon mai mari. Puteți plia un ecran mare și încape în buzunar. Cred că asta este minunat, pentru că acestea încap în buzunarul de la piept al sacoului meu sau într-o geantă de mână, deși sunt foarte mari. (În timp ce vorbește îmi arată smartphone-urile lui, un Samsung Z Flip5 și un Z Fold5). Deci ecrane mai mari. Imaginează-ți ce s-ar întâmpla dacă ai putea face asta și cu tablete sau laptopuri. Gândește-te doar o clipă!

Următorul aspect este că 67% dintre europeni, atunci când își cumpără următorul electrocasnic, doresc ca acesta să fie conectat la internet. De aceea, până anul viitor, 100% dintre produsele noastre vor fi dotate cu conectivitate Wi-Fi. De ce vă întrebați poate? Ei bine, există multe cazuri de utilizare. Îți voi da câteva exemple personale, iar apoi sunt sigur că îți poți imagina câteva scenarii și pentru tine.

Voi începe cu părinții mei, care au început să îmbătrânească. Dacă cad și au ceasul, primesc o notificare. Când mașina de spălat e acasă în funcțiune, primesc o notificare când termină. Notificarea apare pe televizor, pe telefon, oriunde te-ai afla, chiar și pe frigider. Atunci știu că pot merge și să pun hainele la uscat, altfel risc să le uit și se șifonează sau capătă un miros neplăcut.

Ceea ce îmi place foarte mult este că îți simplifică viața. În mașinile de spălat Samsung, torni litri întregi de detergent, și ea utilizează doar cantitatea de care are efectiv nevoie. Atunci când se termină după câteva săptămâni, comandă automat un nou detergent pentru tine, care ajunge la ușa ta.

E o achiziție pe bază de abonament?

Nu. În cazul meu, am conectat mașina prin intermediul SmartThings la contul meu de Amazon. Am un card de credit în contul de Amazon și primesc detergentul. Nu trebuie să mă ocup de asta. Dar în diferite țări există diferite metode de a face asta și poți selecta modul în care dorești să faci asta. Nu este un serviciu tip abonament, este un serviciu la cerere.

Mă gândeam că e un abonament ca la o imprimantă.

E în stilul unei imprimante. Da, la imprimante trebuia să achiziționezi un abonament pentru unele dintre ele. În cazul de față, mașina comandă doar atunci când ai nevoie, spre deosebire de forma unui abonament, în care primești chiar dacă nu ai nevoie sau nu primești tocmai când ai cu adevărat nevoie. Alte exemple: atunci când copiii mei nu închid ușa frigiderului, sunt avertizat.

Dar puterea sistemului SmartThings stă și în faptul că nu este doar pentru produsele Samsung. Este minunat dacă achiziționezi doar produse Samsung și îți mulțumim dacă o faci. Spre exemplu, am o sonerie video de la compania Ring. Când cineva sună la ușă și ne uităm la televizor, apare pe ecranul televizorului ca un flux video în timp real. Pot lua telecomanda, care are un microfon, și pot vorbi cu persoana care livrează pizza și pot spune: "Vin imediat." E destul de practic.

Suntem deschiși să interacționăm cu alte circa 300 de branduri. Avem SmartThings, aceast procent de utilizatori de 67% care doresc dispozitive conectate, avem toate aceste exemple de utilizare și de aceea, toate dispozitivele noastre vor fi echipate cu Wi-Fi începând din 2024.

Majoritatea (electrocasnicelor n.r) , cred, sunt deja. Un alt aspect care apare în discuțiile cu oamenii... Nu sunt sigur dacă sunt mai îngrijorați de mediu, dar poate acum își exprimă mai bine îngrijorarea. Este important pentru că Samsung este o companie atât de mare, chiar și cele mai mici lucruri pe care le facem au un impact mare.

Spre exemplu (ia telecomanda de pe masă și mi-o arată), acesta este telecomanda noastră pentru televizor. Are panouri solare, deci se încarcă folosind lumina. Dacă întâmplă să fii într-un beci, într-un subsol fără lumină naturală deloc, nu-ți faceți griji, pentru că vom folosi semnalele Wi-Fi invizibile din casă pentru a o încărca. Dacă nu ai semnal Wi-Fi în casă...

Toată lumea are.

Există un încărcător USB-C acolo (îmi arată portul pe teleceomandă). Dar partea bună este că 200 de milioane de baterii pe care altfel le-ai fi folosit nu vor ajunge în gropile de gunoi. Nici euși nici clienții nu trebuie să alergăm după o baterie AAA care se epuizează. De asemenea, plasticul, o mare parte din el este extras din oceane, din plase de pescuit vechi abandonate, și îl reutilizăm în unele dintre produsele noastre. Și acum vorbim doar despre telecomanda televizorului.

Mașinile noastre de spălat sunt dotate cu inteligență artificială. Când pui hainele în ele, măsoară greutatea și detectează cât de murdare sunt acestea. Apoi folosește doar cantitatea de apă, detergent și timpul necesar. În trecut, porneai un program fix, chiar dacă erau doar câteva haine destul de curate înăuntru, tot dura două ore și 42 de minute pentru că așa era programat. Acest mod de lucru costă multă apă și detergent, și timp și energie pentru a o încălzi. E o nebunie și trebuie oprită! Cu noul mod de lucru salvezi până la 70% din energie.

Practic vorbim despre spălare personalizată.

Da. Este inteligența artificială care te ajută. Apoi, o mare parte din cost apare din cauza faptului că trebuie să încălzești apa. Când fierbi apa în ceainic se consumă multă energie. Probabil că fierberea apei pentru ceai sau cafea este una dintre cele mai mari consumatoare de energie. Dar în mașina de spălat, unde trebuie încălziți 11, 12 litri de apă?

O modalitate de a ajuta clienții să economisească bani este ca spălarea să penetreze mai bine textilele. De aceea infuzăm apa cu bule. Datorită bulelor, pătrundem mult mai bine în textile, astfel încât să îndepărtăm murdăria. Putem folosi apă la 20 de grade și datorită acestor bule, tot curăță hainele. Acestea sunt doar câteva exemple.

Dar este valabil și pentru televizoare. Începem să integrăm și modul AI în televizoare. Nu este nevoie ca televizorul să fie mereu la luminozitate maximă. Dacă camera ta este puțin mai întunecată, soarele apune sau ai stins luminile, televizorul se ajustează și economisește energie. Dacă faci un calcul de câți ani ai un televizor, dacă ai fi folosit tehnologia asta de la început îți dai seama ce economie ai fi făcut până acum?

Dacă te gândești la casa ta, câte încărcătoare ții mereu în priză? Există ceva numit încărcare fantomă. Deci, chiar dacă nu ai nimic conectat la încărcătorul tău, el tot consumă puțină energie. Echipa noastră de cercetare și dezvoltare lucrează pentru ca încărcătoarele noastre să aibă consum aproape zero în viitor, pentru a ne asigura că nu cauzăm din greșeală un consum inutil de energie.

Povestește-ne despre parteneriatele sau colaborările pe care Samsung Europe le-a dezvoltat pentru a-și consolida poziția pe piață și a oferi experiențe digitale clienților?

Voi enumera trei astfel de colaborări. Având trei copii mici, aceștia adoră Disney. Fata de cinci ani iubește "Frozen" și "Canto". Băieții, mai mari, de 9 și 12 ani, adoră filmele Marvel și încep să se apropie de supereroi acum. Toate acestea sunt create de Disney. Însă Disney mai deține și National Geographic și alte lucruri. Ieri am anunțat un nou model de televizor Frame, numit Disney 100 The Frame, deoarece sărbătorește cea de-a 100-a aniversare. Acest televizor are o ramă frumoasă pe care o poți schimba.

Poți urmări orice pe televizor, dar evident are și Disney Plus. Atunci când oprești televizorul, afișează 100 de opere de artă Disney diferite. Suntem suficient de în vârstă, în această cameră, pentru a ne aminti de personajele originale Mickey și Donald și de toți ceilalți. Telecomanda pe care am creat-o arată ca Mickey Mouse, cu un inel central și două urechi negre. Este foarte drăguță.

A doua colaborare pornește de la faptul că mulți oameni se joacă, inclusiv cei care sunt jucători casual, chiar și noi. Apoi, există persoane care sunt mai serioase în ceea ce privește gaming-ul și probabil folosesc un monitor de gaming Samsung. Dar pentru jucătorii obișnuiți, televizoarele noastre au integrat un hub de gaming, ceea ce înseamnă că aveți nevoie doar de un controler Bluetooth fără fir și puteți accesa Microsoft Xbox.

Nu mai aveți nevoie de consolă. Este o soluție bazată pe cloud, hub-ul de gaming este încorporat în televizorul dumneavoastră. Puteți juca toate aceste jocuri excelente pe televizorul dumneavoastră, inclusiv Starfield, care este cel mai nou și cel mai mare titlu, care arată uimitor. Dacă vă place să conduceți, există și jocuri care simulează condusul unei mașini. Am colaborat cu Microsoft la acest aspect.

A treia colaborare pe care aș menționa-o este cu Patagonia, brandul de îmbrăcăminte. Una dintre probleme este că multe dintre hainele noastre conțin microplastice.

Aceste particule foarte mici de plastic sunt eliberate în timpul unui ciclu de spălare și ajung în ecosistemul nostru, în apele noastre și, în cele din urmă, în apa noastră potabilă, în hrana noastră, în animale, în noi și nu este deloc sănătos.

Cu Patagonia, am dezvoltat un sistem pentru a reduce cantitatea de microplastice pe care o eliberăm. Avem cicluri care le reduc. Dar avem și un filtru nou care, chiar dacă nu aveți o mașină de spălat pe care AI-ul nostru o controlează pentru voi, există un filtru extern pe care îl puteți cumpăra, de asemenea, conectat la Wi-Fi, care va captura efectiv aceste microplastice la ieșire, reducându-le cu până la 54%. Și pentru că e conectat wireless, când trebuie să schimbat filtrul, primești o notificare pe telefon, ceas, etc.

Cum a contribuit integrarea SmartThings în gama de produse Samsung la un ecosistem mai inclusiv și o experiență mai fluidă pentru utilizatori?

Suntem acum la 283 de milioane de utilizatori înregistrați pentru dispozitivele inteligente, și numărul lor crește. Imaginează-ți ce se întâmplă atunci când fiecare dispozitiv este conectat la Wi-Fi, inclusiv aspiratoarele noastre, care sunt deja dotate cu Wi-Fi. Poate te întrebi de ce. Există câteva lucruri interesante. Cred că cel mai tare lucru este atunci când telefonul mobil sună și tu dai cu aspiratorul, s-ar putea să nu-l auzi, dar vei vedea apelul pe ecranul aspiratorului, ceea ce este destul de plăcut, pentru că nu mai poți să invoci această scuză.

Ceea ce face diferența pentru noi cu SmartThings este că l-am construit ca un consorțiu deschis, ceea ce înseamnă că oricine poate adera la el. Produsele Philips, soneria video Ring, pompele de căldură cu sursă de aer, invertorii, oricine se poate conecta la SmartThings . Gale, încuietori electronice, am o încuietoare Gale la ușa mea, deci nu mai am nevoie de chei. Deci, chiar dacă ai multe alte dispozitive de la diverse companii, toate încep să comunice împreună. Cred că asta face diferența. Este și o chestiune de libertate a alegerii, pentru că nu ar trebui să impunem nimănui ce produse să cumpere.

Dacă facem o treabă bună, cumpără Samsung, dar nu ar trebui să impunem asta! Ar trebui să fie deschis pentru tot ceea ce decizi să cumperi. Clientul este persoana importantă și noi suntem aici pentru a-l ajuta. Suntem aici pentru a te servi! Asta facem cu SmartThings.

Cu un accent tot mai mare pus pe confidențialitate și securitatea datelor, cum abordează Samsung preocupările legate de partajarea și protejarea datelor în ecosistemul SmartThings?

Pe telefoanele noastre mobile avem securitate KNOX, ceea ce înseamnă că poți controla 100% datele stocate pe telefonul personal. Poți decide ce este doar pentru tine, ce dorești să partajezi cu alții, cât timp dorești să partajezi cu alții. Am mers atât de departe încât vom afișa o mică notificare când deschizi o aplicație, care îți va arăta dacă aplicația folosește microfonul, camera sau locația ta. Dacă nu dorești să folosească locația ta, poți dezactiva asta.

Chiar dacă dezvoltatorii de aplicații ar dori să împărtășești locația, este alegerea ta. Am făcut asta. Am adăugat și securitate KNOX pe televizoare acum, pentru că ceea ce urmărești la televizor este o alegere personală. Dacă dorești să partajezi acest conținut, este în regulă, dar decizia îți aparține. Datele tale sunt ale tale. Te ajutăm să înțelegi cât mai simplu, ce este partajat și ce nu este. Și este 100% alegerea ta cum partajezi datele.

Deci oferiți oamenilor oportunitatea de a-și gestiona datele, în timp ce dezvoltați ecosistemul Samsung?

Da, dar pe măsură ce evoluăm, pe măsură ce societatea evoluează, cred că tot mai mulți oameni vor înțelege că datele lor sunt ale lor și trebuie să fie folosite în funcție de regulile lor. Chiar dacă împărtășesc date cu o companie este în termenii mei și eu decid ce fac cu datele. Dacă nu mai vreau să le împart cu dvs., ar trebui să pot spune "Destul. Acum opriți-vă" sau "De fapt, le folosesc doar în acest scop". Cred că aceasta este o tendință în care vedem că evoluează și pare așa.

E un trend în piață, așteptările consumatorilor se îndreaptă spre experiențe mai personale. Care sunt modurile prin care cele mai recente inovații Samsung sprijină clienții către stiluri de viață unice?

Am fost în vacanță săptămâna trecută cu familia mea. Fiul meu mijlociu mi-a luat lucrurile și le-a personalizat. A personalizat telefonul, ceasul și chiar televizorul meu "Frame", televizorul meu "Frame" de 65 de inci de acasă. A setat ca fundal o fotografie cu cei trei copii pe care a încărcat-o de pe telefonul meu. Ce-mi place cu adevărat este că televizorul arată ca o operă de artă, arată uimitor. Acesta este doar un mod de personalizare.

Cred că televizorul "Frame" este un produs uimitor, deoarece mulți oameni au televizoare acasă și atunci când le opresc rămâne doar o cutie neagră pe perete. Dar cu televizorul "Frame", dacă cineva este în cameră, detectează prezența cu un senzor, și afișează lucrări frumoase de la Disney sau din cele mai importante galerii de artă, din cele mai frumoase locuri din lume sau, în cazul meu, familia mea.

Mai sunt multe alte lucruri. Am trei curele diferite pentru ceasul meu. Aceasta am primit-o de la cineva din echipa mea (Îmi arată cureaua ceasului). La început aveam dar una neagră, dar apoi am primit una galben strălucitor când eram în vacanță.

Arăta foarte sportiv, este chiar cool, iar acum am schimbat către profesional cu această curea eco-piele. E frumoasă!