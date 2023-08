IFA 2023: Samsung anunță îmbunătățiri ale SmartThings, noi produse și parteneriate VIDEO

Samsung a prezentat astăzi, 31 august, la IFA Berlin, cele mai recente inovații ale sale pentru o casă conectată și a anunțat noi produse și parteneriate.

La conferința de presă din cadrul târgului de tehnologie IFA 2023, compania a explicat modul prin care serviciul SmartThings vine în sprijinul consumatorilor europeni, ajutându-i să prioritizeze aspectele precum - economisirea energiei, creșterea securității, accesul la un divertisment și creșterea gradului de eficiență în viața cotidiană.

Ecosistemul SmartThings, aflat într-o continuă dezvoltare, le permite celor 285 de milioane de utilizatori înregistrați să-și adapteze și să-și personalizeze casele pentru a se potrivi nevoilor lor, conectând și controlând mai multe aparate și dispozitive inteligente printr-o singură aplicație.

Cu ajutorul aplicației SmartThings, utilizatorii pot să-și controleze casele de oriunde în siguranță. Casele continuă să fie mai importante ca niciodată, jucând roluri multiple, de la birou la spații de relaxare și divertisment. Șapte din zece consumatori (71%), conform studiului Samsung, au fost de acord că tehnologia are un impact pozitiv asupra vieții lor de zi cu zi, inclusiv asupra modului în care interacționează cu prietenii și familia, modul în care își desfășoară activitățile casnice și modul în care își explorează hobby-urile.

,,Pentru Samsung, conectarea utilizatorilor între ei sau cu locurile și hobby-urile care contează cel mai mult pentru ei prin intermediul tehnologiei este o adevărată pasiune. Vom continua să profităm de posibilitățile oferite de cele mai recente inovații în tehnologie pentru a ne asigura că ecosistemul SmartThings crește și se dezvoltă într-un mod care să permită oamenilor să se conecteze la ce este cu adevărat important pentru ei.", a declarat Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, Samsung Electronics Europa.

Conferința de presă completă în clipul următor.

Samsung Food

Aplicația all-in-one pentru salvarea și partajarea rețetelor, planificarea meselor și cumpărăturilor alimentare. Lansată la conferința de presă de pe 31 august, aplicația Samsung Food este disponibilă în 104 țări, în zece limbi diferite și pune cunoștințele în materie de mâncare din întreaga lume la îndemâna utilizatorilor, astfel încât aceștia să ia decizii mai bune și mai potrivite pentru ei legate de alimentație, sănătate și gătit. Aplicația se contectează la electrocasnicele utilizatorilor, și poate trimite informații referitoare la timpul de gătire și temperatură, direct cătrecuptorul compatibil Samsung. Cu peste 160.000 de rețete, va exista întotdeauna ceva nou de gătit.

Până la sfârșitul anului, folosind Food AI, Samsung Food va putea furniza utilizatorilor rețete personalizate în funcție de dieta fiecăruia – inclusiv adaptarea, spre exemplu, a unor rețete în varianta vegană. Într-o versiune ulterioară, disponibilă spre sfârșit de an, se va conecta cu Samsung Health, astfel încât planificarea meselor să poată fi adaptată la preferințe și cerințe dietetice, precum și pentru a sprijini utilizatorii în atingerea obiectivelor lor de sănătate. În 2024, prin tehnologia Vision AI, utilizatorii vor putea folosi Samsung Food pentru a verifica, în baza fotografiilor cu diferite preparate, informațiile nutriționale, să identifice ingredientele și să adauge chiar sugestii de rețete.

Samsung 98” Neo QLED 8K

Samsung, lider pe piața globală de televizoare timp de 17 ani consecutiv, și-a completat gama super screen prin lansarea 98” Neo QLED 8K și Q80C 4K de 98" și are în plan să aducă întreaga gamă de ecrane Micro LED în Europa până la finalul anului.

The Freestyle 2nd Gen

La conferința de presă a fost anunțată și lansarea globală a celei de-a doua generații The Freestyle (The Freestyle 2nd Gen). Acest proiector portabil, este conceput pentru a oferi o experiență similară unui ecran mare oriunde dorește utilizatorul - chiar și pe tavan. Funcția Smart Edge Blending permite vizualizarea conținutului atât în format peisaj, cât și portret, ceea ce înseamnă că două proiectoare Freestyle 2nd Gen pot fi asociate pentru o experiență de vizualizare panoramică de 160" și 120" verticală, perfectă pentru o seară de cinema și nu numai.

Mediu

Samsung a prezentat la IFA 2023 și un studiu efectuat în rândul consumatorilor din întreaga Europă pentru a înțelege evoluția nevoilor în ceea ce privește tehnologiile din casele acestora.



Trei sferturi dintre consumatori (77%) caută produse tehnologice care îi pot ajuta să economisească energie – cu scopul de a își reduce cheltuielile, dar și pentru binele planetei. Două treimi (67%) dintre consumatori considerând că este important ca următorul lor dispozitiv să se poată conecta la o aplicație care să le permită să monitorizeze și să reducă astfel consumul de energie.

Odată cu creșterea prețurilor la energie în Europa, 72% dintre cei chestionați sunt îngrijorați de costul pe care funcționarea aparatelor electrocasnice din casa lor îl are. Pentru a ajuta diminuarea efectelor creșterii prețurilor la energie, modul SmartThings Energy pentru electrocasnice și televizoare poate fi folosit pentru optimizarea consumul de energie, dar și a timpului de utilizare. De exemplu, modul AI Energy din SmartThings Energy permite monitorizarea și reducerea consumului de energie al mașinii de spălat astfel încât aceasta va spăla 3 cicluri în loc de 1 cu același consum de energie electrică.

Tehnologiile de încălzire precum pompele de căldură reprezintă o piață în creștere rapidă. Din 2022, pompele de căldură inteligente aer-apă de la Samsung au înregistrat o creștere de 97%. Acestea se pot conecta la rezervoare de apa calda menajera sau, alternativ, se poate folosi solutia all-in-one Samsung Climate Hub. Pompele de caldura se pot conecta, de asemenea, la ecosistemul SmartThing, astfel încât consumul lor de energie să poată fi monitorizat și personalizat în funcție de mediul preferat de utilizatori. Cea mai recentă soluție de pompa de căldură este unitatea monobloc de temperatura ridicata cu agent frigorific R290 și va fi lansată în luna septembrie.

Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 și seria Galaxy Tab S9 au în componență mai multe materiale reciclate, inclusiv aluminiu reciclat, sticlă și materiale plastice provenite din plase de pescuit din oceane, butoaie de apă și sticle PET. Chiar și Galaxy Watch6 încorporează materiale plastice reciclate post-consum. Toate aceste produse Galaxy vin ambalate în cutii realizate din hârtie reciclată.

Securitatea casei

Securitatea este una dintre temele de interes pentru consumatori, conform cercetării efectuate de Samsung. Faptul că locuiesc singuri acasă (54%), că se simt mai în siguranță când sunt singuri acasă (39%) și că își păstrează familia în siguranță atunci când nu sunt acasă (39%) sunt considerate beneficii cheie ale tehnologiei inteligente.

Ecosistemul SmartThings include o serie de parteneri care se angajează să ajute oamenii să-și păstreze casele și pe cei dragi în siguranță. Aceasta include acum Yale, un brand cunoscut în materie de securitate pentru casă. Yale Linus Smart Lock și noul Smart Opener pentru ușă și garaj permit ușilor să fie blocate de la distanță prin intermediul aplicației.

Locuințe inteligente

Samsung investește într-un viitor construit în jurul posibilităților pe care tehnologia le poate debloca. Astfel, compania își propune să facă diferența prin a se asigura că tehnologia pentru case inteligente devine mai ușor accesibilă. Cercetarea arată că un sfert dintre europeni consideră că includerea tehnologiei inteligente este un factor cheie în achiziția următoarei lor locuințe și peste trei sferturi dintre respondenți au declarat că locuințele inteligente pe deplin funcționale sunt de interes pentru ei (77%).

Samsung a nunțat și parteneriatul cu ABB Smart Buildings și lidererul de pe piața europeană de invertoare rezidențiale SMA.

Prin integrarea produselor ABB și SMA în SmartThings Energy, casele pot deveni mai sigure, mai inteligente și mai durabile. Spre exemplu, oamenii vor putea să activeze dispozitive la momentul optim, să urmărească și să ajusteze consumul în funcție de modul de utilizare și să optimizeze consumul de energie pe baza producției de energie solară.