Lansare OPPO Find N2 Flip. HANDS ON cu primul pliabil al companiei disponibil global

OPPO a prezentat ieri, 15 februarie, Find N2 Flip, primul smartphone pliabil al companiei disponibil global, la două luni după lansarea din China. OPPO Find N2 Flip se pliază vertical la fel ca modelul Z Flip de la Samsung și ca Motorola Razr.

Evenimentul de la lansare s-a desfășurat la Magazine London, una dintre cele mai mari spații de evenimente din Londra. Printre invitați s-au numărat câțiva ”vloggeri” celebri de tehnologie, ca SuperSaf, MrMobile etc. După prezentarea smartphone-ului am participat la o sesiune de hands-on.

Cum se diferențiază OPPO Find N2 Flip față de concurență:

- are cel mai mare ecran exterior și interior dintre pliabilele pe verticală, tip flip;

- are cea mai mare baterie și cea mai rapidă încărcare dintre pliabilele verticale;

- balamaua (Flexion Hinge - gen 2) rezistă la 4000.000 de plieri având certificare TÜV Rhineland.

Ecranul exterior are diagonala de 3.26 inci cu o rezoluție de 720×382p, smartphone-ul pliat are dimensiunile 85.5mm×75.2mm×16.02mm. Ecranul principal tip AMOLED are diagonala de 6,8 inci cu rezoluția 2520×1080 și dimensiunile 166.2mm×75.2mm×7.45mm. Pliabilul OPPO Find N2 Flip are o baterie de 4300mAh și cântărește 191 grame.

OPPO Find N2 Flip este dual-SIM 5G și are un procesor MediaTek Dimensity 9000+ 5G 4nm, 8GB de RAM (care se poate extinde) și 256GB de stocare (UFS 3.1), sistem de operare Android 13 cu interfață ColorOS13. Sistemul de operare primește 4 ani de actualizări de ColorOS și 5 ani de actualizări de securitate.

Cum arată smartphone-ul pe scurt vezi în clipul următor.

Ce opțiuni ai pentru ecranul exterior și ce poți adăuga, capturi din meniul OPPO Find N2 Flip.

Pe partea de camere avem în spate una principală wide (23mm) de 50MP,f/1.8 cu senzor IMX890 și una ultrawide (câmp de cuprindere de 112˚) de 8MP, f/2.2 cu senzor IMX890. Camera de selfie este de wide (22mm) cu f/2.4 și folosește un senzor Sony IMX709 de 32MP.

Cum face poze și cum filmează pe camerele din spate, la nivel de hands on.

Pe camera principală.

Ultrawide.

Zoom 2x.

Cum filmează, un clip scurt la rezoluție 4k cu 30 fps.

Smartphone-ul OPPO Find N2 Flip are o baterie de 4300mAh și încărcare rapidă SuperVOOC la 44W. Din câte știm până în acest moment nu are încărcare wireless.

Impresii la prima vedere: OPPO Find N2 Flip e foarte mare și mic deopotrivă, deschis vs pliat, arată și se simte premium, ceea ce e și normal pentru un flagship. Pot să-l deschid și să-l pliez cu o singură mână, dar nu foarte ușor, posibil să fie nevoie de o perioadă de adaptare. Se mișcă rapid, ecranul are fluiditatea celor 120Hz, n-am putut instala nimic pe el din cauză că era in Demo Mode.

Mai multe detalii după review.

Prețul anunțat la Londra a fost de 849 de lire sterline, iar cel din România va fi în jur de 5000 de lei, nu știm cu exactitate momentan.