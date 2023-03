OpenAI a lansat GPT-4. Cât costă, ce poate face și care sunt diferențele față de GPT-3

OpenAI a lansat GPT-4, cel mai recent model de inteligență artificială despre care spune că oferă "performanță la nivel uman" în mai multe domenii academice și profesionale, poate trece examenul de barou din SUA, rezolva teste avansate pentru studenți etc.

Cât costă și ce noutăți aduce

Noul model, care poate fi accesat prin versiunea plătită de 20 de dolari a ChatGPT, este multimodal, ceea ce înseamnă că poate accepta intrări atât în formă de text, cât și de imagine. Poate analiza și răspunde la informțiile primite prin mesaje text.

OpenAI a declarat că a integrat noul său software în diverse aplicații, inclusiv în aplicația de învățare a limbilor străine Duolingo, care îl utilizează pentru a construi chatboți de conversație în diferite limbi. GPT-4 e folosit și de compania de educație Khan Academy, care a proiectat un tutore online. Și Morgan Stanley Wealth Management testează un chatbot intern folosind GPT-4 pentru a obține și sintetiza informații pentru angajații săi.

Capacitatea modelului de a accepta imagini și text ca intrare înseamnă că acum poate genera descrieri detaliate și răspunde la întrebări pe baza conținutului unei fotografii. Compania a declarat că s-a asociat cu start-up-ul danez Be My Eyes - care conectează persoanele cu deficiențe de vedere cu voluntari umani - pentru a construi un voluntar virtual bazat pe GPT-4 care poate ghida sau ajuta persoanele oarbe sau cu vedere parțială.

Potrivit OpenAI, GPT-4 este "cel mai avansat sistem al său până acum". Compania susține că este mai fiabil și poate gestiona intrebări nuanțate mult mai bine decât predecesorul său. De exemplu, GPT-4 a obținut un scor în percentila 90 la examenul Uniform Bar, susținut de viitorii avocați din SUA, comparativ cu ChatGPT, care a atins doar percentila 10.

Ce înseamnă asta?

GPT-4 a obținut un scor situat în percentila 90, ceea ce înseamnă că a performant mai bine decât 90% din candidații care au susținut acest test. În schimb, ChatGPT a obținut un scor situat în percentila 10, ceea ce înseamnă că a performat mai bine decât doar 10% dintre candidații care au susținut testul. În esență, acest lucru sugerează că GPT-4 a avut o performanță semnificativ mai bună decât predecesorul său ChatGPT în a răspunde la întrebări și a procesa informații în ceea ce privește subiectele abordate în testul de examinare a Baroului din SUA.

Cu toate acestea, compania a remarcat unele probleme: "În ciuda capacităților sale, GPT-4 are limitări similare cu modelele GPT anterioare: nu este complet fiabil (de exemplu, poate suferi de ”halucinații”), are o fereastră de context limitată și nu învață din experiență."

"Halucinații" se referă la situația în care GPT-4 generează un răspuns care nu este relevant sau nu are legătură cu întrebarea sau contextul dat. Aceasta poate fi cauzată de o interpretare greșită a datelor de intrare sau de o problemă în procesul de generare a răspunsului.

"Trebuie să se acorde atenție atunci când sunt utilizate răspunsurile GPT-4, în special în contexte în care exactitatea este importantă", a adăugat compania.

La începutul lui 2023, Microsoft a anunțat o "investiție de miliarde de dolari" în OpenAI pe parcursul mai multor ani, punând un pariu pe viitorul inteligenței artificiale generative - software-ul care poate răspunde la întrebări umane complexe într-un limbaj natural. GPT-4 va susține chatbot-ul Bing al Microsoft, care a avut o lansare limitată la începutul acestui an. Se așteaptă ca Microsoft să anunțe integrarea GPT-4 în produsele sale în zilele următoare.

Între timp, Google și-a deschis propriul chatbot conversațional, Bard, pentru un grup limitat de testeri și a anunțat că va permite utilizatorilor Google Cloud să acceseze pentru prima dată modelul său de limbaj mare, PaLM, pentru a construi aplicații.

Aspecte tehnice

OpenAI, care a publicat unele detalii despre modelele anterioare, precum GPT-3, a declarat că nu va dezvălui detalii despre aspectele tehnice ale GPT-4, inclusiv arhitectura modelului, datele pe care a fost antrenat sau hardware-ul și capacitatea de calcul utilizată pentru a-l implementa, din cauza preocupărilor competitive și de siguranță.

Riscuri

Pentru a testa daunele tehnologiei, compania a supus GPT-4 testelor de stres și a evidențiat riscurile legate de prejudecăți, dezinformare, confidențialitate și securitate cibernetică. A dezvăluit că GPT-4 poate „genera conținut potențial dăunător, cum ar fi sfaturi privind planificarea atacurilor sau discurs de instigare la ură. Poate prezenta diverse prejudecăți și viziuni asupra lumii... poate genera și cod compromis sau vulnerabil”. OpenAI a declarat că poate furniza informații detaliate despre modul de a desfășura activități ilegale, inclusiv dezvoltarea de arme biologice.

Compania a declarat că a lucrat și cu o organizație externă pentru a testa dacă GPT-4 este capabil să efectueze acțiuni autonome fără intervenția umană și a concluzionat că „probabil” încă nu este capabil să facă acest lucru.

Ce spune ChatGPT despre GPT4?

Am întrebat modelul actual de ChatGPT, serviciul fără plată, ce versiune este și iată ce a răspuns.

”Sunt ChatGPT, o versiune largă de limbaj modelată de OpenAI. Nu sunt numerotată ca GPT-1, GPT-2, GPT-3 sau GPT-4, deoarece sunt o versiune personalizată, fără o numerotare specifică.”

Apoi am întrebat modelul de limbaj care sunt diferențele între ”el” și GPT4.

Care sunt diferențele între tine și GPT-4?

”Ca asistent virtual, eu sunt o versiune anterioară a sistemului GPT dezvoltat de OpenAI. GPT-4 este versiunea cea mai recentă și avansată a acestui sistem, cu performanțe semnificativ îmbunătățite și abilități noi, cum ar fi acceptarea de input-uri multimodale, cum ar fi imagini și text. Pe de altă parte, rolul meu este de a oferi răspunsuri la întrebări și asistență într-o varietate de domenii, dar nu am capacitatea de a învăța din experiență și nu am aceeași flexibilitate în răspunsuri ca GPT-4. În plus, utilizatorii pot interacționa cu mine prin intermediul mesajelor scrise, în timp ce GPT-4 poate fi integrat în aplicații sau dispozitive cu capabilități de recunoaștere vocală pentru a permite interacțiunea cu utilizatorii prin intermediul vocii.”