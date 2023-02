OnePlus 11 5G este disponibil în România. Prezentare, hands-on și teste sintetice

OnePlus a anunțat ieri, 7 februarie, în timpul unui eveniment desfășurat în București, lansarea smartphone-ului OnePlus 11 5G. Prezentarea a fost susținută de Ciprian Mirea, Country Manager OnePlus România.

OnePlus 11 5G a fost lansat inițial pe 4 ianuarie 2023 în China, împreună cu căștile Buds Pro 2. Revenind la evenimentul local, iată și prezentarea în limba română.

Evenimentul global de lansare poate fi văzut aici.

Nu mai reiau specificațiile smartphone-ului, ele apar în prezentarea locală / globală și în articolul de aici, voi vorbi despre experiența de hands-on și vă voi arată câteva imagini și teste sintetice. Am venit în contact cu ambele variante de OnePlus 11 5G, Titan Black cu finisaj mat și Eternal Green cu finisaj lucios.

La prima vedere prefer varianta neagră, pentru că pe cea verde amprentele ies în evidență, dar dacă în cutie este o husă transparentă, nu știu în acest moment, aleg verdele.

OnePlus 11 5G are o diagonală de 6,7 inci, ceea ce îl face destul de mare (înalt) și nu foarte lesne de manevrat cu o mână. Totuși am simțit că am priză bună pe el, nefiind atât de lat.

Un scurt clip video tip hands-on cu ambele variante de culoare ale smartphone-ului și o trecere scurtă prin meniuri, setări. Unul dintre punctele importante din prezentare este revenirea butonului de comutare între audio, silent și vibrații, slider. Aparent eliminearea lui de pe OnePlus 10 Pro a produs nemulțumire printre fani.

Rama de aluminiu strălucitoare mi-a pus probleme la focus, la fel am pățit și cu modulul de sticlă de pe spate. Dar smartphone-ul arată și se simte premium.

Capturi din meniul camerei.

Când s-a terminat prezentarea am ieșit cu smartphone-ul pe balcon și am fotografiat peisajul urban de noapte cu cele trei camere dorsale, cu distanțe focale diferite.

1. Ultrawide - camera acoperă un câmp de 115˚, are f/2.2 și senzor Sony IMX581 de 48MP;

2. Wide - camera principală de 24mm și f1.8, cu senzor Sony IMX890 de 50MP.

3. Tele 2x - camera de 48mm cu f2.0 și senzor de 32MP.

Exceptând camera ultrawide, se observă o ușoară supraexpunere pe zonele luminate, dar o concluzie e prematură.

Teste sintetice

Smartphone-ul e frumos, se mișcă rapid, nimic de reproșat la prima vedere. Mai multe detalii despre el după un review.

Noul smartphone într-un pachet special de precomandă, împreună cu căștile OPPO Enco X2, se va găsi în magazine, în perioada 7-16 februarie, la prețul recomandat de 4699 lei.

OnePlus 11 5G este disponibil pe piața locală în magazinele DIGI, eMAG și Flanco.