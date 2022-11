MSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO, placă video de top pentru gamerii împătimiți [TECH REVIEW]

MSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO a ajuns la mine împreună cu un sistem de gaming complet și rezultatul aventurii poate fi citit în rândurile următoare.

Copilul din mine s-a bucurat de această scurtă călătorie și mintea a încercat să țină pasul cu toate detaliile tehnice și cu doza imensă de noutate.

Caracteristicile principale ale plăcii grafice MSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO: capacitate memorie 16GB, interfață PCI Express Gen 4, lățime de banda memorie 256 biți, tip memorie GDDR6X, rezoluție maximă 7680x4320. Performanță extremă 2610 MHz (MSI Center), boost 2595 MHz (GAMING & SILENT Mode), cuda cores 9728 unități, viteză calcul 22.4 Gbps. Tehnologii: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6. Putere consumată 320W.

Conectori: DisplayPort x 3 (v1.4a), HDMI x 1 (acceptă 4K/120Hz HDR, 8K/60Hz HDR și rată de refresh variabilă) și suport HDCP.

Am supus placa la teste sintetice și am testat jocuri despre care doar am auzit până acum, dar pe care nu le-am încercat niciodată. PC-ul în care am testat placa video este un spectacol în sine, iată-l aici într-un scurt clip video.

Placa are dimensiunile 337 x 140 x 67 mm, o greutate de 1876 g și o putere de consum de 320W.

Dar ca să nu pierdem vremea iată configurația sistemului în care am testat placa grafică MSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO.

O placă de bază MSI PRO Z690-A, CPU Intel i7 12700k, 32GB memorie RAM DDR5 XPG LANCER RGB, GPU MSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO, stocare SSD Intel 600p de 512GB.

Fără alte detalii iată testele:

1. PASSMARK Rating

2. Geekbench 5

3. PCMARK10 Extended

4. 3DMARK Port Royal

5. 3DMARK Fire Strike Ultra Score

6. 3DMARK DirectX Raytracing feature test

7. 3DMARK NVIDIA DLSS feature test

Deși sistemul în sine este performant, fără îndoială MSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO este piesa de rezistență a acestui PC. Ți-o arată punctajul din testul PASSMARK, scorurile obținute la creație de conținut digital și gaming în PCMARK10 Extended, numărul de FPS obținut în testele 3DMARK. Cireașa de pe tort, din punctul meu de vedere sunt rezultatele obținute în testul 3DMARK DirectX Raytracing feature 82.06FPS ( Raytracing activ) și în 3DMARK NVIDIA DLSS feature test. Ultimul test arată clar cât de performantă este tehnologia DLSS - rezultatul cu DLSS off este de 37.69FPS, iar cu DLSS on este de 129.42FPS. Este vorba de o creștere de aproape 3.5 ori la numărul de FPS cu DLSS activ.

Dar să ne uităm puțin și prin jocurile care beneficiază de tehnologiile Raytracing și DLSS.

Fiecare clip are la început sau la final setările grafice, placa pe care se joacă, rezoluția, etc.

În stânga sus, în fiecare clip găsești în informații prin MSI Afterburner în ordinea asta despre:

- GPU temperatură, încărcare, frecvență, consum;

- CPU temperatură, încărcare, frecvență, consum;

- RAM încărcare;

- numărul de FPS (cadre pe secundă) în tip real.

Primul joc este Cyberpunk 2077 și vine cu o atenționare de violență și nuditate. Va trebui să mergi direct în YouTube pentru a-ți confirma vârsta.

Următorul este Dirt 5 un joc pașnic pentru pasionații de raliu. Desigur, depinde și cum joci.

Am ajuns la Shadow oft Tomb Raider, care are la început un test și apoi câteva minute din joc.

Și închei cu Marvel's Spider Man Remastered, care conține violență, dar așa mai de copii.

Revenind la doza imensă de noutate, n-am jucat până acum nici unul dintre aceste titluri, toate sunt la prima vedere așa că încântarea a fost cu atât mai mare.

Experiența de joc este ultrarealistă, un termen deloc exagerat, care chiar se potrivește cu grafica oferită de placa video MSI GeForce RTX 4080. Și acest realism nu îngreunează jocul, cum se întâmplă în unele situații, în care nu poți avea acces și la grafica maximă și la un număr confortabil de fps.

MSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO este o placă video destinată gamerilor împătimiți care au și un buget pe măsiura pasiunii lor. La momentul publicării acestui review placa video de gaming MSI GeForce RTX 4080 se găsește în magazinele locale la un preț cuprins între circa 8600 și 9500 de lei.