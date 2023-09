Motorola edge 40 Neo, nu doar ”Black Beauty” ci și un smartphone bun [TECH REVIEW]

Motorola edge 40 Neo este mezinul seriei edge în 2023, un smartphone midrange cu un design clasic, elegant și care fără a fi perfect, oferă un raport bun calitate preț. Modelul este proaspăt lansat, fiind disponibil pe piața locală din 18 septembrie.

Se vede din prima clipă interesul Motorola față de mediu prin utilizarea materialelor reciclate pentru ambalaj și oferirea unei huse de protecție reciclabile. Cutia e simplă, realizată din 60% materiale reciclate și totul este imprimat cu cerneală de soia. Vei vedea logo-ul Motorola pe capacul superior, numele produsului și autocolantul Pantone cu culoarea pe care ați achiziționat-o. În cazul de față Black Beauty, adică negru.

Și apropo de familie, dacă te uiți la specificațiile lui Edge 40 Neo utilizează practic același sistem de camere ca Edge 40, iar ecranul pare să fie la fel pentru ambele modele.

Înainte să trec la ”analiza” lui Motorola edge 40 Neo, iată unboxing-ul.

Cutia conține smartphone-ul, încărcător cu fir, husă de protecție rigidă, și ghid de pornire rapidă, garanție etc.

Smartphone-ul e relativ mic și suplu, stă bine în mână, poate și datorită raportului de aspect 20:9, și e plăcut la atingere. Deși rama și spatele sunt din plastic nu-ți dai seama de asta în utilizare și oricum după ce l-am pozat l-am băgat direct în husă. Relativ mic și suplu înseamnă că are dimensiunile 159,6 x 72,0 x 7,9 mm și cântărește circa 170 grame. O cacteristică mai neobișnuită în acest segment de preț este rezistența la praf și apă, până la 1,5 m pentru 30 de minute, rating IP68.

Ecranul are un panou P-OLED cu diagonala de 6,55 inchi, rezoluție 1080x2400px și 1 miliard de culori. Rata maximă de refresh este de 144Hz, are HDR10+ și o densitate a pixelilor de 402ppi. Ecranul culori vii și contrast bun, este rapid și fluid în utilizare cu o luminozitate maximă de 1300. Se vede ok în soare, dar nu perfect. Raportul ecran corp este de 90.1%, ceea ce arată că marginile sunt destul de subțiri. În partea de jos a aecranului găsim un senzor de amprentă care se mișcă bine.

Specificațiile modelului testat Motorola Edge 40 Neo (XT2307-1)

Smartphone dual-SIM (disponibil eSIM) cu conectivitate 5G, chipset octa-core MediaTek Dimensity 7030 (6nm), GPU Mali-G610 MC3, 256GB spațiu de stocare uMCP (UFS-based multichip package), 12GB RAM, sistem de operare Android 13. Conectivitate wireless Wi-Fi 6e, BT 5.4 și NFC. Poziționare GPS, GLONASS, GALILEO și port de încărcare / transfer date USB-C 2.0 cu OTG.

Procesorul e unul din gama medie, dar se mișcă bine în majoritatea aplicațiilor de lucru entertainment, chiar și în gaming, după cum vei vedea mai jos. Interfața sistemului de operare e simplă, curată, nu ai parte de aplicații dublate și e inutuitivă, ușor de folosit. Dacă vrei să transformi edge 40 Neo în PC sau consolă de jocuri o poți face prin Moto ReadyFor.

Camere FOTO-VIDEO

Cum spuneam mai sus sunt aceleași camere ca pe Edge 40. În spate o principală wide cu senzor de 50 MP, f/1,8, PDAF multidirecțional și stabilizare optică (OIS), plus o cameră ultrawide (unghi 120˚) de 13 MP cu f/2,2 și PDAF. Camera de selfie este wide cu un senzor de 32 MP, f/2,4.

O galerie de imagini realizate cu Edge 40 Neo, de zi, interior și noapte.

→ Imaginea 1/19: Imagini realizate cu Edge 40 Neo (1) jpg

Camera principală e bună atât ziua cât și noaptea, oferind imagini clare cu gamă dinamică largă și detalii suficiente. Camera ultrawide își face treaba, dar nu la aceeași calitate pe timp de noapte. Camera de selfie are ”două distanțe focale”, portretele ies bine expuse, au culorori vii pe ambele, dar parcă sunt mai multe detalii în imaginile cu cadru mai larg.

Înregistrarea video pe camera principală merge până la 4K/ 30fps și filmarea are stabilizare gyro-EIS. Și pe camera frontală poți filma până la 4K/ 30fps.

Clipuri video 4K/30 fps de zi.

Și de noapte.

Sunet

Motorola Edge 40 Neo utilizează un sistem de difuzoare stereo hibride și oferă un volum puternic la maximum. Nu excelează la capitolul bas, dar în rest cred că e mai bun decât majoritatea smartphone-urilor din clasa media pe care le-am testat în 2023.

Gaming

Nu se simte ca un flagship, dar se mișcă bine în jocuri și nu se încălzește prea tare.

COD Mobile multiplayer.

Și Asphalt 9.

Teste sintetice

Arată valori apropiate de majoritatea smartphone-urilor din clasa medie testate în 2023.

Baterie, încărcare, autonomie

Cu toate că Motorola Edge 40 Neo este un smartphone compact, Motorola a reușit să-l echipeze cu o baterie de 5.000mAh. De asemenea are încărcare pe fir de 68W, acare conform producătorului încarcă în 15 minute până la 50% din baterie. Din experiența mea, o încărcare completă, de la 0, durează circa 45 de minute, ceea ce e foarte bine, pentru că în majoritatea timpului nu vei descărca complet smartphone-ul. Deși bateria e mare, autonomia nu depășește 13 ore de utilizare medie și cred că se putea mai bine. Și lipsește încărcarea wireless de anul trecut de la edge 30. Chiar dacă era de doar 5W îmi plăcea.

Cum spuneam și în deschidere, Motorola Edge 40 Neo nu este smartphone-ul perfect, dar mi-aș dori să fie mai multe modele în acest segment de preț cu aceleași caracteristici. E un smartphone bun ăpentru majoritatea utilizatorilor care caută modele accesibile. La momentul publicării acestui review, varianta testată costă circa 1600 lei.