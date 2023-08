Motorola RAZR 40, primul pliabil din clasa medie [TECH REVIEW]

Motorola RAZR 40 este al doilea pliabil pe care-l testez în 2023, după 40 Ultra, și este un model revoluționar pe piața smartphone-urilor din motive pe care o să le dezvolt în continuare.

Am venit în contact inițial cu RAZR 40 la Milano, înainte de lansarea oficială a seriei și am spus atunci, la cald, după câteva minute de utilizare că mi-aș cumpăra unul. După ce l-am testat vreo 10 zile, nu mi-am pierdut entuziasmul inițial.

Nu i-am filmat unboxing-ul lui RAZR 40, pentru că fusese deschis înainte de alți colegi și amabalajul nu arătă suficient de bine. Cutia conține: smartphone-ul, încărcătorul, husă opacă, cheiță SIM, manuale și garanție.

Construcție și ecran

Am primit modelul în varianta Sage green, dar o nuanță de verde se distinge numai în lumină bună, în majoritatea timpului pare gri. Șasiul este evident metalic, dar nu pot să spun din ce material e făcut spatele doar folosind smartphone-ul. Se numește piele vegană și suprafața se simte ca pielea, are o textură asemănătoare, dar nu reține amprente. Smartphone-ul are și rezistență la stropire cu apă IP52.

Dincolo de construcție și materiale este un pliabil discret, care oferă purtătorului o notă de eleganță și farmec.

RAZR 40 cântărește 188,6 grame și are dimensiunile:

- deschis 73.95 x 170.82 x 7.35mm;

- pliat 73.95 x 88.24 x 15.8mm.

Ecranul principal pOLED are diagonala de 6,9 inchi, rezoluție 2640 x 1080 și densitate 413ppi. Raportul de aspect este 22:9, rata de refresh de 144Hz și luminozitate maximă de 1400 niți. Ecranul exterior este dreptunghiular cu diagonala de 1,5 inchi, o rezoluție 194 x 368 și densitate 282ppi. Rată de refresh de 60Hz și luminozitate maximă de 1100 niți. Ecranul principal e mai puțin luminos decât cel am fratelui cel mare, ULTRA, dar tot se vede bine în soare.

Ecranul e foarte mare deschis, are culori bune și contrast mare, orice consumi pe el se vede foarte bine. Cel mic, exterior, e doar pentru notificări și câteva widget-uri.

Specificații Motorola RAZR 40 (XT2323-1): dual-SIM fizic (Nano-SIM) sau eSIM +Nano-SIM, procesor Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm), GPU Adreno 644, 8GB RAM, 256GB stocare tip UFS 2.2, sistem de operare Android 13.

Capturi din AIDA64.

Conectivitate:

- 5G;

- wireless dual band 802.11 a/b/g/n/ac/6e;

- Bluetooth 5.3 cu A2DP, EDR, LE;

- poziționare GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS;

- NFC;

- port USB-C 2.0.

Cum arată smartphone-ul și cum se simte interacțiunea cu el în următorul clip.

Foto-video

Camere exterioare, evit să spun spate pentru că sunt lângă ecranul exterior și cel mai probabil vor fi mereu cu fața la tine când smartphone-ul e pliat:

- principală wide de 64 MP cu f/1.7, PDAF, Laser AF și stabilizare optică (OIS);

- ultrawide (120˚) de 13 MP cu f/2.2 și AF.

Camera de selfie este wide, de 32 MP cu f/2.4.

Nimeni nu cumpără un pliabil pentru calitatea camerelor, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie slabe. În cazul lui RAZR 40 sunt camere obișnuite pentru un midrange, bune ziua și decente noaptea sau în interior. Lipsește zoom-ul optic, dar are stabilizare pe camera principală. Dar mai bine vă uitați la imagini.

Imagini de zi și noapte pe ambele camere.

→ Imaginea 1/13: foto cu Motorola RAZR 40 (1) jpg

RAZR 40 filmează pe camerele exterioare cu 4K/30fps, 1080p/30 sau 60fps și are stabilizare gyro-EIS; pe camera dev selfie filmează 4K/ 30fps, 1080p/30 sau 60fps.

Și filmarea e pe măsura performanțelor foto, bună pentru marea majoritate a utilizatorilor. Deși sună mai bine 4K cu 60fps, nu pot să spun că mi-a lipsit.

Filmare de zi

Și de noapte

Difuzoare

Motorola Razr 40 are două difuzoare stereo - cel comun cu casca din partea de sus a ecranului îl completează pe cel de jos, de lângă portul USB-C. În ansamblu sunetul este bun, dar o diferență între difuzoare e sesizabilă, cel de jos fiind mai puternic și având un bas mai solid. Vocile se aud bine, la fel și înaltele, mă declar mulțumit.

Gaming

Procesorul este unul de clasă medie, dar din zona de sus a acesteia, așa că se descurcă bine în jocuri cu setările maxime. Totuși nu-l recomand decât pentru gaming ocazional.

Teste sintetice

Rezultatele sunt bune și mai sus decât la majoritatea smartphone-urilor midrange pe care le-am testat vara asta.

Încărcare, baterie, autonomie

RAZR 40 are o baterie mare pentru un pliabil mic, una Li-Po de 4200 mAh. Așa că bateria ține suficient. În testul PCMark, doar pe ecranul mare a depășit 12 ore de ecran aprins (SOT) și fiind pliabil nu va fi mereu deschis. Asta e și ideea.

Pe majoritatea utilizatorilor o baterie complet încărcată îi va ține mai mult de o zi.

Cu încărcătorul de 33W din cutie se încarcă în 30 de minute circa 60%, iar o încărcare completă durează cam o oră. Comparativ cu smartphone-urile monobloc viteza nu impresionează, dar este mare pentru un pliabil.

Să recapitulăm:

- ecran principal pOLED cu diagonala de 6,9 inchi și rată de refresh 144Hz

- ecran exterior pentru notificări și widget-uri

- procesor din partea de sus a clasei medii;

- camere din clasa medie cu filmare 4K și stabilizare optică;

- baterie și autonomie mare, încărcare rapidă.

Toate astea la un preț de 3999 lei, iar momentan nu există un pliabil mai accesibil din punct de vedere al prețului. La lansare Motorola a avut o promoție de 1000 de lei. Probabil că vor mai fi astfel de campanii, dar și la prețul actual e o afacere bună.

De ce e important Motorola RAZR 40? Pentru că face o tehnologie scumpă să devenă accesibilă mai multor oameni. După toate previziunile agențiilor internaționale de sondare a pieței, acesta este anul în care pliabilele încep să fie cu adevărat populare și Motorola are o șansă uriașă cu RAZR 40.