KIVI a prezentat la IFA Berlin - televizoare inteligente pentru camerele copiilor și bucătării

KIVI, companie specializată în dezvoltarea și producția de televizoare inteligente, a prezentat la IFA Berlin o linie complet nouă, TURN ON KIVI. ROOM BY ROOM, care include modelele KIVI KidsTV și KIVI KitchenTV.

Linia TURN ON KIVI. ROOM BY ROOM este rezultatul unui sondaj realizat pe 2.500 de respondenți. Un studiu al comportamentului consumatorilor realizat de marca KIVI în 2022 a furnizat dezvoltatorilor informații interesante. Peste 90% dintre cumpărători stabilesc mai întâi zona casei în care va fi plasat viitorul televizor și apoi decid cerințele pentru modelul său. Acest lucru a condus la crearea unei linii complet noi, TURN ON KIVI. ROOM BY ROOM, care include modelele KIVI KidsTV și KIVI KitchenTV. Acestea îndeplinesc cerințele specifice ale consumatorilor pentru ca un televizor inteligent să fie instalat într-o cameră anume și sunt completate de accesorii corespunzătoare.

KIVI KidsTV

KIVI a introdus un KIVI KidsTV Full HD de 32 de inch, cu un design unic și caracteristici suplimentare benefice pentru o cameră de copii. Panoul frontal, suporturile și placa centrală a dispozitivului prezintă un design tip bloc, care permite crearea cu ajutorul pieselor de construcție.

Ecranul televizorului este protejat de sticlă securizată robustă, care poate rezista accidentelor din gospodărie și lovirilor, precum cele produse de o minge de fotbal sau de o jucărie grea. Pentru o poziționare stabilă, picioarele dispozitivului sunt fixate ferm pe suprafața pe care se află televizorul, utilizând autocolante speciale incluse în set.

KIVI KidsTV este echipat cu tehnologia Low Blue Light, care protejează ochii copiilor de lumina albastră emisă de ecran. O lumină de noapte încorporată în televizor asigură un somn liniștit pentru copil.

KIVI KitchenTV

În multe gospodării, bucătăriile sunt relativ compacte, iar fiecare metru pătrat joacă un rol crucial - de la spațiul de depozitare, aparatele electrocasnice la suprafețele de lucru. Ca rezultat, consumatorii optează adesea să monteze televizoarele pe perete pentru a economisi spațiu valoros.

În dezvoltarea KIVI KitchenTV, producătorii au luat în considerare faptul că bucătăriile sunt relativ compacte și au incorporat un suport de perete cu mișcare completă, de dimensiuni reduse și prevăzut cu un resort. Acest suport permite utilizatorilor să rotească ecranul în orice direcție, să ajusteze înălțimea, unghiul de înclinare și distanța față de perete, asigurând unghiuri optime de vizualizare.

Suportul în sine este proiectat să ocupe un spațiu minim pe perete și este creat pentru a ascunde cablurile TV în interiorul clemei sale. KIVI KitchenTV are un ecran FullHD de 32 de inch, o dimensiune potrivită pentru camerele mai mici. Rama televizorului este proiectată într-o culoare albă , făcându-l potrivit pentru interioarele contemporane de bucătărie.

KIVI Kitchen TV este echipat cu un detector de fum incorporat în panoul său posterior. Această caracteristică de siguranță funcționează chiar și atunci când televizorul este oprit. Rulează pe sistemul de operare Android TV 11, modelul oferă utilizatorilor acces la peste 10.000 de aplicații. Funcția de control vocal asigură că utilizatorii pot naviga conținutul fără efort, chiar și atunci când au mâinile murdare sau umede, eliminând necesitatea de a folosi telecomanda.

Linia principală de televizoare inteligente KIVI prezentate la IFA 2023

Gama de produse KIVI, prezentate la IFA 2023, include și linia de televizoare inteligente pentru anul 2024, disponibile în diferite diagonale ale ecranelor și în două culori - negru și alb. O caracteristică distinctivă a acestor dispozitive este designul fără ramă, în concordanță cu cele mai recente tendințe.

Gama oferă modele cu diagonale cuprinse între 24'' și 65''. Special pentru dormitoare, marca a lansat modele de 43'' și 55''. Acestea sunt echipate cu o lumină de noapte integrată, AlumiGlow, care emite o lumină calmantă. Lumina de noapte poate rămâne funcțională chiar și atunci când televizorul este oprit. Nivelul de luminozitate al luminii poate fi ajustat folosind telecomanda TV sau un buton de pe corpul televizorului. Pentru a se integra în interioarele moderne, modelele pentru dormitoare vin cu un șasiu alb.

Televizoarele inteligente din noua linie funcționează pe baza sistemului de operare Android TV 11. Acesta oferă utilizatorilor acces la toate serviciile Google, adaptate în special pentru platformele TV, o gamă vastă de aplicații din Google Play, precum și tehnologii Chromecast și Google Assistant. Modelele TV din 2024 sunt susținute de tehnologii de îmbunătățire a imaginii, cum ar fi HDR, MEMC, Max Vivid, Ultra Clear și Super contrast.

Pentru entuziaștii jocurilor pe ecrane mari, aceste dispozitive noi susțin și Modul Joc, optimizând calitatea imaginii și performanța în timpul sesiunilor de jocuri. Linia de televizoare inteligente KIVI, prezentată la IFA 2023, vine și cu o telecomandă actualizată. Printre caracteristicile noi se numără o aură luminosă care facilitează găsirea telecomenzii; butoane ergonomice; posibilitatea de a controla lumina de noapte (pentru KIVI KidsTV și modelele pentru dormitoare); și un microfon sensibil integrat pentru control vocal.

De asemenea, culoarea a fost revizuită, cu KIVI oferind o telecomandă în culoarea albastru închis, ceea ce o deosebește de modelele negre standard de pe piață. Noua telecomandă se potrivește în mână, iar butoanele au o mișcare lină și silențioasă. Cele mai populare aplicații sunt evidențiate pe telecomandă cu butoane separate, permițând telespectatorului să acceseze conținutul preferat rapid.

Linie de Suporturi pentru Montarea pe Perete pentru Toate Tipurile de Instalare TV: Suporturile KIVI sunt potrivite pentru majoritatea panourilor TV moderne și vin cu un kit de instalare pentru configurare rapidă. Linia este împărțită în trei serii:

• Basic - asigură o distanță de 20 mm între televizor și perete. Vine în două variante: fixă și cu posibilitatea de a înclina sub un unghi de 8°.

• Motion - a serie cu mecanism de înclinare și rotație (unghiul de înclinare variază între +10 și -15° în funcție de model, și un unghi de rotație de până la -90°...+90°). Acesta este pentru cei care doresc mai multe puncte de vizualizare și acces la toți conectorii.

• Slim - Un produs mai estetic, cu cea mai mică distanță față de perete (17 mm), un format interesant și un mecanism de fixare comod. Compania oferă garanție pe viață pentru suporturile de perete.

Despre KIVI

Produsele KIVI sunt vândute în prezent în aproape 20 de țări europene, prin peste 40 de lanțuri de magazine. În cei 6 ani de existență, compania a vândut peste 1.500.000 de televizoare. Dezvoltarea noilor produse are loc în centrele de cercetare și dezvoltare ale companiei din Europa și China, în timp ce producția se desfășoară în principal în fabrici din întreaga lume. Anul acesta marchează a doua participare a KIVI la expoziția IFA din Berlin. La standul de 100 de metri pătrați, compania a prezentat televizoare inteligente special concepute pentru camerele pentru copii și bucătării, precum și linia principală de televizoare KIVI 2024, împreună cu accesorii.