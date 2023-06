Giganții Tech la nivel global vin la București, la Dev Talks. Celebra conferință IT&C are loc între 21 și 22 iunie

Meta, Netflix, Google, GitHub, PayPal, Nvidia, Microsoft, Huawei Europe, King vin la Romexpo. Dev Talks prezintă noile tendințe în tehnologiile de top și predicțiile despre cum va arăta viitorul

3500 developeri, 110 speakeri și 60 Giganți Tech se vor întâlni la ROMEXPO, pe 21-22 iunie

Săptămâna viitoare revine DevTalks. Cea mai amplă conferință IT&C din România ajunge la ediția aniversară cu numărul #10. Pe 21 și 22 iunie la Romexpo, Pavilion B1, în București, sunt așteptați peste 3500 de developeri și profesioniști IT. Organizatorii au pregătit 14 scene pe care se vor dezbate cele mai abordate subiecte la momentul actual din industria IT.

110 speakeri naționali și internaționali de la Meta, Netflix, Google, GitHub, PayPal, Nvidia, Microsoft, Huawei Europe, King și alte nume mari vor sosi la Romexpo. În cele două zile de eveniment, participanții vor afla ultimele tendințe în tehnologiile de top și predicțiile despre cum va arăta viitorul in Industria IT.

„De-a lungul celor 10 ediții, DevTalks a devenit un punct de referință în comunitatea IT din România, aducând împreună experți, dar și pasionați IT într-un mediu propice pentru schimbul de insights și inovație. Evenimentul a devenit astfel o adevărată sursă de inspirație și contribuie în mod direct la modelarea viitorului tehnologiei în România. Cu fiecare ediție, DevTalks oferă acces la informații-cheie din industrie, printr-un line-up de speakeri internaționali de renume, dar și prin companiile prezente în Zona Expozițională. Ne bucurăm tare mult pentru modul în care DevTalks a devenit un catalizator pentru tehnologie, inovație, colaborare și creștere profesională.”- Roxana Sluser, Project Manager @DevTalks

Adevărul, partener media Dev Talks România

Programul DevTalks se va desfășura între orele 10:00 - 17:00, atât în zonele destinate conferințelor, cât și in Zona Expozițională, unde vor fi prezente 60 de companii care activează în Industria IT. Startul oficial al ediției aniversare DevTalks va fi miercuri, 21 iunie, la ora 10:00, pe Main Stage. În deschidere va fi discursul Sponsorului Principal al evenimentului, MassMutual Romania.

Programul pe Main Stage continuă de la 10:50, cu o discuție de tip Panel, la care va participa și Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Tema discuției va fi “Reglementări în Inteligența Artificială în România”. Se alătură:

· Ioan Istrate, Consilier Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

· Elena Ovreiu, PhD, CEO & Co-founder BIOdyssey. Health Innovation Hub

· Radu Stefan, Artificial Intelligence Business Consultant

Pe 21 și 22 iunie, vor urca pe pe scenele DevTalks:

· Netflix, Inc.: Tejas Chopra - Senior Software Engineer

· Nvidia: Ekaterina Sirazitdinova - Senior Data Scentist

· Meta: Avinav Pashine - Product Manager

· Google Cloud: Abdelfettah Sghiouar - Senior Cloud Developer Advocate

· PayPal: Nataliya Remez - Director of Platform Engineering

· Microsoft: Reza Rahman - Principal Program Manager

· Huawei Europe: Berta Herrero - Head of Equality

· Sonar: Phil Nash – Developer Advocate

Câteva dintre cele mai așteptate sesiuni:

Multimodal Generative AI Demystified - Ekaterina Sirazitdinova @Nvidia

„Inteligența artificială generativă multimodală s-a dezvoltat major în ultima vreme. Poți crea imagini, videoclipuri și sunete realiste pe baza unor texte. Totuși, din cauza complexității modelelor, poate fi o provocare să înțelegi modul în care funcționează și cum sunt aplicate. Prin această sesiune, Ekaterina va scoate în evidență tehnicile prin care se folosește inteligența artificială generativă multimodală. Keynote-ul se adresează tuturor celor interesați de starea actuală a inteligenței artificiale și de potențialul său de a crea experiențe multimedia cât mai realiste și captivante.”

The top 5 JavaScript issues in all our codebases – Phil Nash @Sonar

„Cu toții încercăm să codăm cât de bine putem, dar uneori lucrurile nu stau așa cum ne dorim. Privind asupra datelor provenite din scanarea a mii de proiecte, putem găsi cele mai frecvente probleme din bazele de cod ale dezvoltatorilor JavaScript. Pe parcursul sesiunii vom analiza provocările care afectează proiectele JavaScript din întreaga lume. Vom înțelege de ce sunt considerate probleme. În plus, vom învăța cum să le detectăm și cum să le evităm. La finalul keynote-ului, vei câștiga mult mai multă încredere în propria bază de cod și, poate, vei descoperi câteva lucruri de rezolvat.”

În cadrul celei de-a 10-a ediție DevTalks, participanții pot explora o gamă variată de activări și inovații: de la Tech Edu Area, zona cu 4 ateliere pentru copiii care-și doresc să se inițieze în programare, robotică, dar și să învețe cum să se protejeze în mediul online, pâna la Mobility Area, unde pasionații de tehnologie au ocazia unică de a testa mașini Hi-Tech în zona de Test Drive, din afara Pavilionului B1. Au șansa de a le descoperi și pe cele expuse în incinta Pavilionului B1, într-o zonă special construită și susținută de Țiriac Auto, cu marca Mercedes-Benz.

DevTalks Romania este organizat cu sprijinul Sponsorului Principal MassMutual Romania, căruia i se alătură companiile susținătoare:

Stage Partners:_VOIS, Booking Holdings, Google, Happening, Idemia Romania, METRO.digital, Moon Active, Nagarro, Playtika, The Estée Lauder Companies Bucharest Global Technology Center, UniCredit, Vodafone România.

Tech Area Partners: Connections Consult, IDS Consulting, HCL Technologies, LucaNet, Luxoft România, Systematic, S&P Global.

Gold Partners: 1&1 Internet Development, Amazon, Amdaris, DB Global Technology, EPAM România, Every Matrix, IBM România, In The Pocket, LSEG România, Molson Coors GBS, Revolut, R Systems Europe, Societe Generale Global Solution Centre, SoftServe, Stefanini, Thales, Thoughtworks, Tremend Software Consulting, Verifone.

Tech Supporters: Accenture, Arvato Systems România, Ciklum, Finastra, Kontron, Mergify, P&G, Swissquote, Siemens, Quadcode.

Tech Edu Area Partners: Academia Micilor Developeri, Logiscool, Mind Hub, Salvati Copiii România.

Parteneri logistici: Black Cab, Cabina Trăsnită, Donuterie, Heineken, Mobexpert, Mobila Dalin, Rice‑up, Viva Telecom, Therme București.

Partener Media Principal: Radio ZU

Parteneri Media: Adevărul, Wall-Street, Antreprenor în România, BizPlus, Boio.ro, Bursa, Revista Cariere, HR Manager, Cloud Builders, Club Economic, DoITAcademy, Economedia, Economistul, G4Media, IT Mania, Jurnalul de Afaceri, Market Watch, PR Wave, Regie Live, România Durabilă, România Pozitivă, Spotmedia.

Profesioniștii în IT care își doresc să se participe la DevTalks 2023 se pot înscrie aici.

Catalyst Solutions este o companie de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding. În cei 17 ani de experiență, Catalyst a devenit cunoscută pentru unele dintre cele mai mari proiecte și evenimente din domeniu, precum:

· DevTalks, cea mai așteptată conferință IT, care reunește 3.500 de profesioniști pasionați de web, online, cloud computing, big data și alte tehnologii sau trenduri IT.

· DevCon, cea mai influentă conferință dedicată profesioniștilor IT. Pe 1 și 2 Noiembrie vor avea loc 9 conferințe dedicate, care ating o varietate de tehnologii și arii de interes, precum: Java, .NET, Data, AI & Machine Learning, Web & Mobile, și nu numai.

· hipo.ro, singurul portal de carieră dedicat exclusiv candidaților cu studii superioare;

· Angajatori de TOP, cel mai mare târg de carieră din România, are loc pe hipo.ro de două ori pe an și aduce împreună 200.000+ candidați și 80 angajatori la fiecare ediție;

· Top Talents România, program care identifică și premiază cei mai valoroși 300 de tineri români;

· Studiul Cei mai doriți angajatori, cel mai cuprinzător instrument de pe piață care măsoară gradul de atractivitate al brand-urilor de angajatori, precum și așteptările pe care tinerii le au de la aceștia.