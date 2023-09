Giganți din domeniul tehnologiei își unesc forțele pentru se feri de o nouă criză a cipurilor

Într-un moment-reper pentru industria tehnologică, un consorțiu de companii de top, printre care Apple Inc, Nvidia Corp, Alphabet Inc și Advanced Micro Devices Inc, a fost de acord să investească în viitoarea ofertă publică inițială (IPO) a Arm Holdings Ltd. Surse familiarizate cu această chestiune au dezvăluit că această colaborare are ca scop consolidarea viitorului designerului de cipuri, consolidând în același timp propriile interese strategice.

Lista investitorilor pentru oferta publică inițială a Arm seamănă cu un who's who al lumii tehnologiei, cu Intel Corp, Samsung Electronics Co Ltd, Cadence Design Systems Inc și Synopsys Inc, de asemenea, la bord ca participanți. Discuțiile sunt în curs de desfășurare, iar alți potențiali investitori sunt, se pare, angajați în discuții pentru a se alătura ofertei.

SoftBank Group Corp, proprietarul Arm Holdings, caută să obțină o evaluare cuprinsă între 50 și 55 de miliarde de dolari pentru oferta publică inițială, potrivit informațiilor Reuters. În special, clienții actuali ai Arm, inclusiv giganții tehnologici menționați mai sus, și-au demonstrat angajamentul față de acest interval de evaluare prin promisiunea de a-și face investițiile.

O companie de 64 de miliarde de dolari

Această abordare colaborativă a investițiilor reprezintă o abatere de la tendințele recente. În timpul achiziției de către SoftBank a pachetului rămas de 25% din Arm Holdings, luna trecută, evaluarea a fost stabilită la 64 de miliarde de dolari. Evaluarea țintă a IPO-ului semnifică un compromis strategic care aliniază interesele atât ale Arm, cât și ale clienților săi.

În frunte cu Apple, Nvidia și alți investitori strategici s-au angajat să investească între 25 și 100 de milioane de dolari fiecare în IPO. Pentru a asigura o distribuție echitabilă, Arm și SoftBank au alocat 10% din acțiunile care vor fi oferite în cadrul IPO pentru clienții lor.

Cu toate acestea, nu toți giganții din industrie au optat să participe. Se pare că Amazon.com Inc, care a fost anterior în discuții pentru a investi în IPO, a decis să nu se alăture consorțiului. Motivele care stau la baza acestei decizii rămân confidențiale.

Criza chipurilor a lăsat urme

Lupta dintre clienții Arm, care reprezintă în mod colectiv cele mai importante companii de tehnologie la nivel global, pentru a obține acțiuni în cadrul acestui IPO subliniază dorința acestora de a-și consolida relațiile cu Arm și de a se proteja împotriva potențialilor rivali care ar putea obține un avantaj competitiv. Acest fenomen a fost alimentat de dorința de a extinde legăturile comerciale cu Arm și de a se asigura că concurenții nu se impun în industria cipurilor.

Este important de reținut că investiția în oferta publică inițială nu le acordă acționarilor un loc în consiliul de administrație al Arm sau capacitatea de a influența strategia companiei. Cu toate acestea, se așteaptă ca această mișcare să încurajeze o colaborare mai strânsă între companiile participante și să creeze obstacole pentru orice viitor concurent care dorește să achiziționeze Arm.

Deocamdată, atât Arm, cât și SoftBank s-au abținut să comenteze acest subiect, lăsând mulți cunoscători din industrie nerăbdători să obțină informații despre evoluțiile în curs de desfășurare. Între timp, companii precum AMD, Intel, Synopsys și Nvidia au ales, de asemenea, să se abțină de la comentarii. De asemenea, Alphabet, Amazon, Apple, Samsung și Cadence nu au făcut încă declarații ca răspuns la solicitările presei.

„The Wall Street Journal” a prezentat anterior un raport privind evaluarea dorită de Arm cu privire la valoarea totală a companiei la listare, oferind o primă imagine a planurilor ambițioase ale companiei pentru oferta publică inițială. Acționarii țintesc să vândă titlurile la o cotație care ar duce valoarea companiei la 50-55 de miliarde de dolari, scriu jurnaliștii americani. Pe măsură ce negocierile continuă și lumea tehnologiei urmărește cu atenție, rezultatul acestei colaborări revoluționare va avea, fără îndoială, implicații de anvergură pentru viitorul peisaj al industriei semiconductoarelor.