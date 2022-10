Demiurgii de pe Elrond si contractele inteligente

Demiourgos Holdings, prima companie din lume fondată de deținători de NFT-uri (tokene, sau jetoane, nefungibile), este o companie-umbrelă ce va îngloba mai multe firme din diverse segmente ale industriei cinematografice și media.

Compania este controlată de Florin Anghel, regizor, producător și scenarist român, și Paul Arion, implicat în filmele Dune Part One, Răzbunătorii: Sfârșitul jocului și Vânătorul de recompense

În calitate de organizație autonomă descentralizată (DAO), compania își propune să împartă 50% din toate veniturile sale cu comunitatea deținătorilor de NFT-uri pe blockchain-ul Elrond. Investitorii pot participa la finanțare prin achiziția de NFT și contracte inteligente.

Rețeaua Elrond are la bază o tehnologie de blockchain web 3.0, creată în Sibiu și dezvoltată de o echipă fantastică de români condusă de Beniamin Mincu. Ecosistemul Elrond a fost creat în 2017, iar astăzi este în Top 50 cel mai importante rețele de blockchain din lume.

Demiourgos a vândut primele sale contracte inteligente pe Elrond în luna iunie, pentru 30% din acțiunile proprii, iar anul viitor intenționează să ofere încă 20% din companie investitorilor în NFT-uri.

Compania utilizează colecții de NFT-uri pentru a distribui 50% din proprietatea oricărei afaceri pe care o deține. Prin crearea și/sau tranzacționarea de NFT-uri, deținătorii acestora sunt certificați ca parteneri și investitori autentici.

Spuneți-ne mai mult despre comunitatea Elrond.

Paul Arion, CEO Demiourgos Holding: În esență Elrond oferă infrastructura necesară pentru dezvoltarea de aplicații web orientate pe DeFI (descentralizare financiară) și DAO (comunități de investitori care se organizează singuri). Este cea mai rapidă și ieftină rețea de blockchain pentru orice fel de tranzacții sau contracte inteligente. Cu tehnologia Elrond, oamenii au oportunitatea de a se interconecta financiar pentru investiții la comun în diferite proiecte, dar mai ales pentru dezvoltarea unui ecosistem în ecosistemul Elrond, descentralizat pentru fiecare afacere mică sau mare. Totul este scalabil și interconectat pe Elrond, aici e partea cea mai frumoasă.

Una dintre activitățile noastre este producție de film. Astfel, folosim Smart Contracts pe rețeaua Elrond pentru finanțarea filmelor noastre. Oferim investitorilor 50% din venitul generat de filmele din fiecare proiect Demiourgos.

Cum funcționează Contractele Inteligente mai exact?

Florian Anghel, Head Of Vision : Cea mai mare valoare și utilitate a unei criptomonede este tehnologia de smart contract. Iar tehnologia Elrond este cea mai bună din lume în opinia noastră. Noi nu privim criptomoneda, EGLD de exemplu, ca pe un mijloc de a face profit prin tranzacționare. Nu ne interesează dacă EGLD este jos sau sus, noi nu speculăm volatilitatea criptomonedelor.

Noi plasăm contracte automatizate prin tehnologia Elrond în web 3.0. Aceste contracte inteligente sunt de fapt un cod programat și predefinit care nu poate fi alterat de nimeni. Odată plasată această înțelegere, așa rămâne! O înțelegere contractuală programată printr-un cod care oferă Transparență, Siguranță, Eficientă, Autonomie și mai ales costuri aproape inexistente.

Beneficiile sunt anunțate în avans și transparent pentru orice investitor, pentru că omul să înțeleagă ce primește dacă investește o suma de bani. În clipă în care a investit, este generat un contract între investitor și antreprenor.

Nu mai ai nevoie de intermediari, avocați, notari, contracte de zeci de pagini, despăgubiri, litigii, consultanță. Din acest motiv reduci foarte mult costurile unei înțelegeri. Contractul se execută automat, iar părțile primesc ce au agreat.

Demiourgos este prima companie deținută de smart contracts?

Florian Anghel: Exact. Noi am sesizat imediat potențialul acestor contracte inteligente pe rețeaua Elrond. Pe 20 iunie am vândut primele contracte inteligente pe Elrond, sub formă unor NFT-uri unice și originale. Fiecare NFT deține 500 de acțiuni în compania noastră. Astfel, am creat o companie pe acțiuni alături de 100 de investitori din mai multe țări, fiecare cu bucățile lui de acțiuni.

Paul Arion: Am plasat aceste contracte inteligente, numite simplu „Snakes” (Șerpi). Un astfel de NFT reprezintă 500 de acțiuni în companie pentru achiziția inițială de 1 EGLD (aproximativ 50 euro) contractul. Este practic o capitalizare privată, unde o companie primește fonduri de la investitori pentru dezvoltare.

Florian Anghel: Astăzi, la 3 luni de înființare, contractele noastre inteligente se tranzacționează pe Elrond Blockchain de la 600 dolari în sus per bucată. O creștere de X12, la momentul acestei scrieri, în doar 3 luni.

Procedeul acesta e foarte similar cu tranzacționarea acțiunilor pe bursă?

Paul Arion: Adevărat. De acolo ne-am și inspirat. Noi că și companie nou înființată nu putem fi listați pe bursă pentru capitalizare. Însă putem caută capitalizare privată la investitori, oferindu-le acțiuni în compania noastră.

Care sunt planurile de viitor ale companiei Demiourgos?

Florian Anghel: În prezent lansăm divizia noastră de coding. Angajăm full time propriii programatori de blockchain pentru a crea un ecosistem de finanțare film descentralizat, cu ajutorul unei aplicații inteligente.

Paul Arion: Pe 21 octombrie lansăm 10.000 de contracte inteligente, unde investitorii pot achiziționa un contract începând cu 0.63 egld (aproximativ 150 lei). Cele 10 mii de NFT-uri primesc în schimb 50% din veniturile generate de compania noastră de programare, plus alte beneficii secundare.

Florian Anghel: Este vorba despre 10.000 de NFT-uri cu o grafică specială, inspirată dintr-un univers futurist. Fiecare NFT are în spate un cod programat pe rețeaua Elrond și nu poate fi alterat de nimeni, niciodată. Odată achiziționat contractul, poate doar să fie tranzacționat ulterior pe piețele secundare din ecosistem.

Care este legătura dintre programare IT și industria de film?

Paul Arion: Noi folosim tehnologia Elrond pentru a dezvoltă propriul ecosistem descentralizat pentru finanțare, producție, distribuție și vânzare de filme și seriale. Dezvoltăm propria moneda în ecosistemul Elrond, propria aplicație unde poți gestiona contractele tale inteligente, poți investi sau reinvesti în diferite alte proiecte. Astfel avem nevoie de programare pentru a crea infrastructură noastră digitală.

Florian Anghel: Viitorul industriei de film este în Web 3.0, cu finanțări private din smart contracts. Noi dezvoltăm acum așa numitul „Minimum Viable Product” al companiei noastre. O aplicație care va fi un instrument de investiție în entertainment, folosind contracte inteligente descentralizate pe Elrond Network.

Cum se numește moneda care o să o creați?

Paul Arion: Ouroborus, un simbol vechi reprezentat de un șarpe/dragon ce își mănâncă coadă, reprezentând infinitul, începutul și sfârșitul.

La ce filme lucrați acum?

Paul Arion: Am co-scris și co-regizat „Fieldtrip”, un film scurt sci-fi original care are inclusiv și elemente românești. A câștigat mai multe premii internaționale printre care și cel mai mare Festival de gen din America de Nord, Fantasia Montreal. Săptămâna trecută m-am întors din Cercul Polar, unde am regizat următorul meu film, un lung metraj, numit „The Longhouse”.

Florian Anghel: Eu lucrez la o comedie adaptată după cartea Iuliei Nani „Cine nu e gata...” și împreună cu Paul la un film despre 21 decembrie 1989 și povestea primilor eroi căzuți la revoluție.

Ce poți să ne spui despre munca ta în domeniul filmelor de Oscar?

Paul Arion: Este un feeling foarte interesant să participi la filmele de astfel de calibru. În primul rând și cel mai important lucru este că totul este un incredibil efort de echipa. Adică tot ce vedeți pe ecrane la acest nivel este atins de zeci sau sute de oameni care aparțin multor echipe specializate. Sunt proiecte care au avut peste 1000 de artiști.

La fel și aici, în firma noastră Demiourgos, este o muncă de echipa și fiecare părere contează. Ca să ai succes ai nevoie de toate unghiurile și de echipe în care să ai încredere.