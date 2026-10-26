 Copiii nu mai caută sfaturi la părinți, ci la inteligența artificială. Ce riscuri văd psihologii | adevarul.ro
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Copiii nu mai caută sfaturi la părinți, ci la inteligența artificială. Ce riscuri văd psihologii

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Inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața adolescenților, nu doar ca instrument pentru teme și documentare, ci și ca spațiu în care aceștia își exprimă emoțiile, frustrările și problemele personale, potrivit Click!. Fenomenul îi pune pe părinți în fața unei întrebări noi: unde se termină utilitatea tehnologiei și unde începe dependența emoțională de un chatbot?

ChatGPT devine adesea consilierul de serviciu
ChatGPT devine adesea consilierul de serviciu Foto: Getty Images

Platforme precum ChatGPT sunt folosite frecvent de tineri pentru a cere sfaturi despre relațiile cu părinții, dificultățile de integrare socială sau stările emoționale prin care trec. Disponibil permanent, lipsit de judecăți aparente și capabil să ofere răspunsuri elaborate în câteva secunde, chatbotul poate deveni, pentru mulți adolescenți, un interlocutor mai accesibil decât adulții din jur.

AI-ul, noul „confident” al adolescenților

Adolescența este o perioadă marcată de schimbări emoționale și identitare, iar nevoia de independență sau teama de a fi judecat îi poate determina pe tineri să caute sprijin în mediul digital.

Specialiștii atrag însă atenția că răspunsurile generate de inteligența artificială pot crea iluzia unei înțelegeri autentice, fără a reprezenta însă o formă reală de consiliere. Deși modelele AI pot reproduce un limbaj empatic, ele nu au experiențe personale, emoții sau capacitatea de a evalua clinic o situație.

În consecință, un răspuns care pare încurajator poate fi incomplet, nepotrivit sau chiar riscant atunci când adolescentul traversează o perioadă de vulnerabilitate psihologică.

Cazul care a declanșat dezbateri internaționale

Riscurile utilizării inteligenței artificiale pentru gestionarea unor probleme emoționale au ajuns și în atenția opiniei publice internaționale.

Un caz intens mediatizat este cel al adolescentului american Adam Raine, în vârstă de 16 ani, care a murit prin suicid în aprilie 2025. Ulterior, familia sa a intentat un proces împotriva dezvoltatorului ChatGPT, susținând că anumite conversații purtate cu chatbotul ar fi validat gândurile suicidare ale tânărului și ar fi contribuit la agravarea stării sale.

Compania a transmis condoleanțe familiei și a recunoscut că mecanismele de siguranță pot deveni mai puțin eficiente în conversațiile foarte lungi, anunțând totodată măsuri de îmbunătățire a sistemelor de protecție. Responsabilitatea juridică și legătura dintre conversațiile cu AI și tragedia produsă rămân însă subiectul procedurilor judiciare.

Cum ar trebui să reacționeze părinții

Psihologii recomandă ca descoperirea faptului că un adolescent discută frecvent cu un chatbot despre probleme personale să nu fie întâmpinată cu interdicții sau reproșuri.

Prima întrebare pe care ar trebui să și-o pună părinții este de ce copilul a ales această formă de comunicare. 

Articolul integral, în Click!

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