Canon lansează obiectivul RF 100-300mm F2.8L IS USM

Canon Europe lansează obiectivul RF 100-300mm F2.8L IS USM, marcând o nouă generaţie de obiective super telefoto cu zoom.

Canon a transformat obiectivului EF 300mm f/2.8 într-un obiectiv cu zoom, menţinând nivelul de calitate oferit de obiectivele fixe şi extinzând Sistemul EOS R şi gama de obiective RF pentru fotografi şi videografi.

Cu distanţă de focalizare minimă de 1,8m cu mărire maximă de 0,16x, diafragmă constantă, construcţie robustă şi calitate a imaginii, acest obiectiv se adresează în special fotografilor profesionişti şi amatorilor specializaţi în fotografia sportivă, de la sporturi de interior, la sporturi cu motor.

Obiectivul RF 100-300mm F2.8L IS USM are un design compact şi este cel mai uşor obiectiv cu zoom din clasa lui, cântărind 2,59kg - cu doar 190g mai mult decât obiectivul fix EF 300mm f/2.8L IS II USM.

Dimensiunea compactă şi performanţele obiectivului sunt posibile datorită monturii RF. Această montură permite obiectivului să menţină o diafragmă constantă f/2.8 fixă pe tot intervalul de zoom.

Complet compatibil cu gama de extendere Canon RF, extenderul RF 1.4x poate fi folosit pe tot intervalul de zoom pentru a obţine un obiectiv 140-420mm F4, iar extenderul RF 2x poate fi folosit pentru a obţine un obiectiv 200-600mm F5.6.

Obiectivul Canon RF 100-300mm F2.8L IS USM poate fi folosit de fotografii de sport, ştiri şi natură. ÎAcesta este primul obiectiv RF super telefoto care oferă un inel de control, dar şi un nou buton L.FN, care poate fi personalizat, pentru control manual avansat şi îmbunătăţit.

Diafragma fixă f/2.8 este potrivită pentru fotografiere în condiţii de luminozitate redusă şi pentru controlarea profunzimii de câmp pentru imagini mai dramatice, iar diafragma circulară cu 9 lamele oferă un efect bokeh. Obiectivul foloseşte noul mecanism pentru Stabilizator de Imagine, bazat pe sistemul IS folosit la obiectivele Canon super telefoto din Seria L.

Când este folosit cu aparate fără stabilizare optică, obiectivul oferă stabilizare echivalentă 5,5 stops, care creşte la 6 stops la utilizarea în combinaţie cu aparate cu IBIS, datorită comunicării RF. Obiectivul este potrivit pentru fotografiere şi filmare din mână pentru surprinderea subiectelor ce se mişcă rapid. Sistemul poate detecta utilizarea unui trepied, în acest caz dezactivând automat IS.

RF 100-300mm F2.8L IS USM este primul obiectiv Canon super telefoto care foloseşte un motor Dual Nano USM, asigurând focalizare rapidă pe tot intervalul de zoom, cele două grupuri de focalizare fiind controlate independent. Lentila din fluorit împreună cu cele patru lentile UD folosite la acest obiectiv corectează aberaţiile cromatice, oferind imagini clare, cu un grad redus de estompare a culorilor, iar lentilele asferice din sticlă turnată păstrează o rezoluţie mare pe toată suprafaţa imaginii.

Design-ul obiectivului include garnituri de protecţie împotriva prafului, a intemperiilor şi condiţiilor dificile, precum şi straturi de protecţie cu fluor, pentru a permite curăţarea uşoară a elementelor exterioare.

La exterior, obiectivul RF 100-300mm F2.8L IS USM foloseşte acelaşi strat de protecţie împotriva căldurii utilizat şi la obiectivele EF 400mm f/2.8L IS III USM şi EF 600mm f/4L IS III USM, acesta fiind acum standardul pentru toate obiectivele Canon RF super telefoto, deoarece ajută la reducerea temperaturii obiectivului când este folosit în condiţii de temperatură ridicată. Parasolarul obiectivului, ET-124, husa pentru obiectiv, LS100-300 şi capacul pentru obiectiv, E-122, oferă protecţie suplimentară.

Canon a lansat pentru utilizatorii săi noul instrument de procesare a imaginii în reţea neurală. Bazat pe tehnologie IA cu deep learning şi pe experienţa Canon în domeniul imagisticii, acest instrument mărește imaginile cu 200%. Noul instrument de procesare a imaginii în reţea neurală înţelege procesul de captare a imaginii şi caracteristicile obiectivelor Canon şi poate extrage un nivel mai mare de detalii decât în cazul unui proces de scalare convenţional. Instrumentul este disponibil atât ca parte din abonamentul Canon pentru reţea neurală, cât şi ca aplicaţie individuală. Utilizatorii care au deja un abonament vor putea accesa această aplicaţie fără costuri suplimentare. Iniţial, aplicaţia va fi disponibilă doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows 10 şi 11.

Caracteristici principale RF 100-300mm F2.8L IS USM:

· Interval de zoom 100-300mm

· Diafragmă f/2.8 pe tot intervalul de zoom · Greutate de 2,59kg - cea mai mică din clasa luii

· Stabilizator optic de imagine echivalent 5,5 stops, cu 6-stops când este folosit împreună cu un aparat foto cu IBIS

· Focalizare automată rapidă şi silenţioasă datorită motorului Dual Nano USM