AI ar putea fi un șef mai bun decât o ființă umană, în opinia multor angajați

O treime (34%) dintre respondenții unui sondaj comandat de Kaspersky consideră că inteligența artificială poate fi un lider mai bun decât oamenii datorită imparțialității sale. Majoritatea (57%) este pregătită să folosească AI pentru a-și desfășura viața de zi cu zi mai eficient, iar 31% ar folosi AI pentru a-și găsi partenerul potrivit într-o aplicație de dating.

Rezultatele sondajului Kaspersky „Excitement, Superstition and great Insecurity – How global Consumers engage with the Digital World” arată că inteligența artificială devine un nou membru al societății. Studiul a mai descoperit că, în prezent, inteligența artificială își asumă noi roluri în domenii în care poate avea succes și poate insufla încredere oamenilor.

„Pe baza statisticilor Similarweb, ChatGPT, unul dintre cele mai populare chatboturi din lume, a strâns 153 de milioane de vizite în prima lună de la lansare, în noiembrie 2022, și a atins un vârf de două miliarde de vizite în aprilie 2024. În lumina progreselor rapide în AI, Kaspersky a efectuat un studiu aprofundat pentru a explora nivelurile actuale de încredere în AI. Studiul examinează rolurile inteligenței artificiale în viața oamenilor, de la pozițiile de conducere la locul de muncă până la asistarea în luarea deciziilor importante, de viață”, se arată într-un comunicat transmis de Premium Communication.

Respondenții văd AI-ul ca pe membru al echipei la locul de muncă, dar și ca pe un potențial manager. 34% cred că AI poate fi un șef mai corect decât o ființă umană, potrivit studiului.

Experiențe virtuale și Metaverse, în tehnicile de învățare

Un alt domeniu în care AI poate juca un rol activ este educația. Aproape jumătate dintre respondenți (47%) prevăd că printre tehnicile de predare pentru copii se vor număra și experiențele virtuale și Metaverse, în viitorul apropiat.

Jumătate dintre consumatori (50%) cred că inteligența artificială a devenit deja o parte inevitabilă a vieții lor, 43% având o perspectivă pozitivă asupra potențialului său de a aduce multe oportunități interesante și de a îmbunătăți viitorul pentru toată lumea.

Cei mai mulți respondenți admit că AI are competențe în domenii creative: 62% cred că AI este un producător credibil de opere de artă.

AI, privită ca un asistent în viața de zi

AI poate fi considerat, de asemenea, un însoțitor de încredere și cu zi. Mai mult de jumătate dintre respondenți (57%) ar dori să folosească AI pentru a-și desfășura viața de zi cu zi mai eficient.

Cca. jumătate dintre cei chestionați (48%) sunt pregătiți să folosească un chatbot AI pentru a avea conversații online, 31% l-ar folosi pentru a-i ajuta să găsească partenerul potrivit într-o aplicație de dating. De fapt, 48% cred că relațiile umane se vor schimba din cauza impactului AI, dacă personajele virtuale încep să înlocuiască partenerii din viața reală.

Cum se pot proteja utilizatorii de amenințările bazate pe AI

Pentru a proteja utilizatorii împotriva amenințărilor bazate pe inteligență artificială, Kaspersky sugerează:

1. Instalați o soluție de securitate cibernetică de încredere care poate oferi protecție împotriva phishingului îmbunătățit prin AI, prin detectarea paginilor rău intenționate și prevenirea interacțiunii cu acestea. O astfel de soluție va ajuta la identificarea și blocarea e-mailurilor și site-urilor web frauduloase care urmăresc să fure informații personale.

2. Pentru a contracara riscurile pe care le prezintă deepfake-urile, este înțelept să evitați imediat solicitările pentru date sau bani, chiar dacă acestea par să provină de la prieteni, membri ai familiei sau colegi. Verificarea autenticității cererii prin metode alternative de comunicare este un pas prudent.

3. Utilizarea unui verificator de confidențialitate online este esențială pentru ajustarea setărilor de confidențialitate pentru a limita expunerea la furtul de identitate îmbunătățit de AI. Această abordare minimizează cantitatea de informații personale accesibile online, ceea ce face mai dificil pentru actorii amenințărilor să exploateze datele personale.

Amănute despre raportul complet Kaspersky „Excitement, Superstition and great Insecurity – How global Consumers engage with the Digital World”, aici.

Despre sondajul Kaspersky

În iunie 2024, Kaspersky a comandat Arlington Research să efectueze un sondaj online cu 10.000 de respondenți pentru a explora atitudinea acestora față de superstițiile digitale actuale, rolul inteligenței artificiale în viața umană și subiectul nemuririi digitale. Eșantionul a inclus 1.000 de respondenți din fiecare dintre următoarele țări: Regatul Unit, Germania și Franța și 500 din Spania, Italia, Portugalia, Brazilia, Mexic, Rusia, Kazahstan, India, China, Indonezia, Turcia, KSA, Emiratele Arabe Unite și Africa de Sud.

Despre compania care a comandat sondajul

Kaspersky este o companie globală de securitate cibernetică și confidențialitate digitală fondată în 1997.

Expertiza Kaspersky în domeniul amenințărilor și al securității informatice se transformă constant în soluții și servicii de securitate inovatoare pentru a proteja companiile, infrastructura critică, guvernele și clienții individuali din întreaga lume:

„Portofoliul cuprinzător de securitate al companiei include protecție endpoint, produse și servicii de securitate specializate, precum și soluții Cyber Imune pentru a lupta împotriva amenințărilor digitale sofisticate și în permanentă evoluție. Peste 400 de milioane de utilizatori sunt protejați de tehnologiile Kaspersky și ajutăm 220.000 de clienți corporativi să protejeze ceea ce contează cel mai mult pentru ei”, arată compania.