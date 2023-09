Acer Aspire 7, laptop versatil pentru gaming și activități profesionale [TECH REVIEW]

Acer Aspire 7, este un laptop suplu și compact, cu o diagonală de 15,6 inchi și design clasic, care ascunde o configurație modernă, puternică, potrivită pentru gaming.

Aspire 7 are un capac din aluminiu anodizat negru, stilat, și cu un logo Acer mic în partea de sus. Există și o inscripție mică Aspire pe marginea din spate a capacului, dar este discretă și nu o vezi în cea mai mare parte a timpului, când laptopul e deschis.

Capacul este subțire și ușor încât se poate deschide cu o singură mână, în ciuda carcasei mari de 15,6 inchi. Balamaua are un mecanism interesant, permite un unghi de deschidere de 140° și, în același timp, ridică ușor partea de jos a carcasei. Este conceput astfel pentru răcire, dar face și tastarea mai plăcută.

Tastatura iluminată e un completă, tastele sunt mari și au cursă scurtă spre medie. E ușor de folosit și nu necesită timp pierdut pentru adaptare. Touchpad-ul e mare și răspunde bine la comenzi, iar în stânga sus are un cititor de amprentă de amprentă cu suport Windows Hello.

Dedesubt are 4 piciorușe cu aderență pentru o stabilitate bună pe orice suprafață.

Ecranul are ramă subțire pe laterale și late sus și jos. Panoul IPS de15.6 inchi, are o rezoluție FullHD (1920×1080), rată de refresh standard 60Hz și raport de aspect 16:9. Nu știu exact ce luminozitate maximă are, dar se vede bine în interior și chiar în soare. L-am scos afară special să-mi dau seama dacă e lizibil în soare. Culorile sunt vii, contrastul bun, nu iese neapărat în evidență, dar arată bine.

Cutia lui Acer Aspire 7 conține laptopul , încărcătorul de 135W, ghid de pornire rapidă și alte hârtii. Versiunea de teste pe care am primit-o, avea doar esențialul în pachet. Vezi în clipul video.

Specificațiile modelului testat de Acer Aspire 7 (A715-51)

Acer Aspire A7 este echipat procesorul Intel Core i5-1240P, din cea de-a 12-a generație, cu o arhitectură de 10 nm, 12 nuclee de calcul, o frecvență de bază de 1,7 GHz, Turbo 3.30 GHz și frecvență maximă de 4.4 GHz.

Laptopul dispune de un procesor grafic integrat Intel Iris Xe Graphics, plus placă video dedicată NVIDIA GeForce RTX 3050Ti. Cu o memorie video GDDR6 de 4 GB și suport DirectX 12. La acestea se adaugă 16 GB de memorie RAM DDR4 cu o frecvență de 3200 MHz și există opțiunea de a extinde memoria RAM la 32 GB. Pentru stocarea datelor și a fișierelor are un SSD (Solid State Drive) de 512 GB de tip M.2 PCIe.

Cu o memorie video GDDR6 de 4 GB și suport DirectX 12, această placă video este pregătită pentru jocuri video de calitate și sarcini grafice medii. Datorită tehnologiei NVIDIA Ampere laptopul beneficiază de funcții avansate de grafică și de redare video.

Dimensiuni: 19.9 mm (înălțime) × 362.3 mm (lățime) × 237.4 mm (adâncime)

Greutate: 2.1 kg

Sistem de operare: Windows 11 Pro

Procesor: Intel Core i5-1240P

GPU: Intel Iris Xe, 1 GB + NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop, 4GB

RAM: 16 GB, DDR4, 3200 MHz

Stocare: 512 GB, NVMe, PCIe Gen 3

Conectivitate: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet

Porturi: 3×USB 3.2 Gen 1 Tip-A; Thunderbolt 4; HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, Jack pentru căști de 3.5 mm

Baterie: 50 Wh, durată maximă de funcționare 8 ore.

Caracteristici suplimentare: Webcam 720p, cititor de amprentă cu suport Windows Hello.

L-am folosit în paralel cu alte PC-uri circa o lună: efectuând sarcinile zilnice de lucru (browsing web, prelucrare foto-video, Word, Excel) discutând cu colegii sau prietenii, ascultând muzică și jucându-mă ocazional. Nici una din sarcinile acestea nu necesită resurse hardware spectaculoase, dar capacitatea de a le realiza rapid și fără probleme sau fără erori este prioritatea.

Camera web și microfonul încorporat fac treabă bună, dar nimic ieșit din comun. Difuzoarele plasate dedesubt, lângă piciorușele din față, nu au cel mai puternic volum și nici prea mult bas, dar pentru ședințe pe Zoom sau vizionat de filme se descurcă bine.

Dar până la o concluzie iată testele la care l-am supus.

Teste Acer Aspire 7 (A715-51)

PCMark10 test general al PC-ului.

PCMark10 test stocare.

3DMark, capacitatea generală de gaming.

3DMark, profilul procesorului.

Geekbench 6, test procesor.

UserBenchmark, test general de sistem.

CrystalDiskmark, test de stocare.

Ca de obicei, l-am trecut și prin trei jocuri: Counter-Strike Global Offensive, Cyberpunk 2077 și Metro Exodus Enhanced Edition. În stânga sus, vezi cum face față hardware-ul în jocuri și numărul de fps.

Se încălzește în gaming și e puțin zgomotos. Însă nu am simțit că performanța e afectată de încălzire și când m-a deranjat zgomotul am folosit căști, dar am jucat și fără.

La lucru, bateria de 50 Wh m-a ținut peste 6 ore, iar la gaming în jur de 2 ore. Încărcătorul de 135W încarcă complet laptopul în circa o ora și 10 minute, o încărcare de 30 de minute duce bateria la 50%.

La finalul perioadei de testare pot spune că nu am simțit că folosesc un laptop de buget sau insuficient de puternic, Acer nu a făcut economie la calitatea construcției sau performanța generală.

La momentul publicării acestui review modelul Acer Aspire 7, în varianta testată, costă în jur de 4500 de lei.