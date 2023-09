O mostră din asteroidul Bennu, adusă pe Pământ de sonda OSIRIS-REx. Iată la ce să ne așteptăm

Atunci când nava spațială OSIRIS-REx va trece duminică pe lângă Pământ, se așteaptă ca aceasta să livreze un cadou cosmic rar: un eșantion imaculat colectat de pe asteroidul Bennu, aflat în apropierea Pământului.

Dacă totul decurge conform planului, nava va elibera din spațiu o capsulă care va conține roci și sol de asteroid spre o zonă de aterizare în deșertul Utah, din SUA, notează CNN.

NASA va oferi o transmisiune în direct a livrării eșantioanelor începând de duminică, la ora 10:00 ET. Se așteaptă ca capsula să intre în atmosfera Pământului la ora 10:42 a.m. ET, călătorind cu aproximativ 44.498 kilometri pe oră. Ea va ateriza în Utah aproximativ 13 minute mai târziu.

După ce va elibera capsula, OSIRIS-REx își va continua turul în sistemul solar pentru a surprinde o privire detaliată asupra unui alt asteroid numit Apophis.

Studierea eșantionului îi poate ajuta pe oamenii de știință să înțeleagă detalii cheie despre originile sistemului nostru solar, deoarece asteroizii sunt „rămășițele” de acum 4,5 miliarde de ani. Dar eșantionul poate oferi, de asemenea, informații despre Bennu, care are șanse să se ciocnească cu Pământul în viitor.

Întoarcerea pe Pământ a primului eșantion de asteroid colectat în spațiu de către NASA a fost pregătită de ani de zile.

OSIRIS-REx, acronimul de la Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer (Origini, Interpretare spectrală, Identificare de resurse, Securitate-Regolith Explorer), a făcut o călătorie lungă în ultimii șapte ani. Lansată de la Cape Canaveral în 2016, nava spațială a NASA a ajuns pe orbita lui Bennu în decembrie 2018.