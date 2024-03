Italia va găzdui cel mai important centru de control al constelației de sateliți a Uniunii Europene

Un centru spațial din Italia urmează să găzduiască principalul centru de control pentru IRIS2, constelația de sateliți a Uniunii Europene, a anunțat ministrul Industriei din Italia, potrivit Reuters, scrie Agerpres.

Centrul spațial Fucino, unul dintre cele mai importante teleporturi pentru uzul civil, va fi extins pentru a include operațiunile de control pentru IRIS2, a declarat Adolfo Urso cu ocazia unei conferințe de presă.

Centrul se ocupă deja de sistemul european de sateliţi de navigaţie şi poziţionare Galileo.

Proiectul constelației Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS2) va concur ape piață cu rețeaua Starlink, a lui Elon Musk, şi cu Kuiper, a lui Jeff Bezos.

Proiectul include o constelaţie alcătuită din 170 de sateliţi, care vor asigura comunicaţiile pentru guvernele Uniunii Europene şi vor deschide noi servicii comerciale broadband pentru regiuni deservite insuficient în perioada 2025-2027.

Acordul urmează să fie anunțat formal de Comisia Europeană în zilele următoare, a spus Urso, adăugând că alte două centre vor fi localizate în Toulouse, Franţa, şi în Luxembourg.

Urso a spus că 50 de milioane de euro (54,25 milioane de dolari) vor fi investiţi, iar 200 de noi locuri de muncă vor fi create la centrul Fucino.

Centrul Fucino este deţinut de Telespazio, o companie controlată în comun de compania italiană Leonardo, cu o participaţie de 67%, şi de compania franceză Thales, cu restul de 33%.