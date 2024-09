Parchetul din lemn si lemn masiv: caracteristici și avantaje

Parchetul este un tip de podea din lemn format doar din material natural. Pardoseala din lemn a fost întotdeauna foarte apreciată și aleasă pentru amenajarea casei, deoarece este capabilă să ofere căldură și prestigiu oricărui mediu. Știați, de exemplu, că această podea este potrivită și pentru instalarea în baie sau bucătărie.

De asemenea, este foarte robust, luxos; proprietatile termice si izolante intrinseci ale lemnului ii confera un confort inimitabil la mers pe el, atenuand zgomotele si chiar impacturile, aspect deosebit de important mai ales in prezenta copiilor. Contrar credinței populare, pare să fie perfect compatibil cu încălzirea prin pardoseală.

Parchetul din lemn este o acoperire unică, deoarece granulele, nodurile și culorile care se estompează pe șipci sunt diferite unele de altele, creând un rezultat incomparabil.

Naturalitatea, bunătatea și capacitatea lemnului de a transforma adaugă valoare casei noastre. Un parchet nu se va demoda niciodata, dimpotriva: micile defecte si fisuri il vor face si mai frumos in timp, daca este tratat cu ceva intretinere si mici precautii. Aflați cum să curățați parchetul corect.

Dintre toate cele existente in natura, nu toate lemnele sunt potrivite pentru a fi transformate in podele din lemn. De fapt, unele esențe nu sunt suficient de rezistente la călcare și căldură. Lemnul cele mai potrivit pentru a fi transformate in parchet: stejarul, nucul si teakul. Descopera toate secretele lemnului si esentelor.

Acum că ai descoperit ce este parchetul, află de ce ar trebui să alegi lemn pentru a-ți construi podeaua ideală.

De ce să alegeți parchetul din lemn?

Există cel puțin trei motive pentru a alege lemnul ca material ideal pentru construirea unei podele. In primul rand este o alegere ecologica: spre deosebire de alte materiale, lemnul este complet natural; în plus are un ciclu de creștere lent, dar regenerabil, și astăzi puternic protejat de lege (lemnul folosit pentru parchetul nostru provine din păduri și păduri de origine controlată: asta înseamnă și protecția mediului).

Al doilea avantaj: lemnul este un material de rezistență și robustețe absolută, motiv pentru care a fost utilizat pe scară largă încă din cele mai vechi timpuri. Durata sa este practic infinită: cu o întreținere simplă, este posibil să readucă la viață parchet vechi de mii de ani, redându-le frumusețea originală. În plus, lemnul este un bun izolator termic, capabil să rețină dispersarea căldurii în timpul iernii, menținând în același timp mediul răcoros vara. Lemnul reține umiditatea și tocmai din aceste motive este capabil să garanteze economii mari de energie.

Un alt avantaj al lemnului este capacitatea sa de a oferi camerelor o atmosferă caldă și primitoare . În plus, în zilele noastre, datorită inovației tehnologice continue, este posibil să alegeți dintre infinite nuanțe, perfecte pentru fiecare stil de mobilier. Exista un parchet din lemn ideal pentru cei care iubesc stilul clasic si unul pentru cei care iubesc cel mai revolutionar design, cu aroma contemporana sau chiar futurista. Se poate juca pe culori (de la alb la negru, incrucisand toate nuantele de culoare), pe finisaje si tratamente (de ex. uns, periat, natural, afumat si tratat), pe geometrii. Un parchet din lemn se potrivește cu orice stil și nu se demodează niciodată.

Ce parchet să aleg?

În ultimii ani, parchetul a devenit protagonistul incontestabil al caselor noastre. Este de fapt printre cele mai populare pardoseli de instalat în mediile de zi cu zi. Cozy, cald și cu un aspect rafinat: dar care parchet este cel mai bun pentru casa ta? Cu siguranță nu este o alegere ușor de făcut, mai ales dacă nu cunoști caracteristicile diverselor produse de pe piață. Există multe tipuri de parchet, care diferă unele de altele, în funcție de compoziția, montajul, finisarea, tratarea și rezultatul final.

Cu aceste sfaturi vrem sa va ghidam catre alegerea corecta a podelei ideale. Descoperiți Colecțiile noastre: soluții infinite care diferă ca tip de lemn și montaj, dimensiuni și finisaje.

Parchet masiv

Parchetul masiv este o pardoseala fina realizata integral din lemn masiv, fara nici un fel de stratificare.

Acest parchet traditional este alcatuit 99% din lemn brut, apoi slefuit si lustruit. Pentru aceasta se alege de obicei o esenta foarte robusta, stabila si rezistenta. In functie de esenta aleasa se schimba si aspectul si culoarea: deschis la stejar, fag, brad; roșu în cazul cireșului; maro pentru tec și nuc; întunecat pentru wenge.

Dintre toate esentele posibile, stejarul este cel mai bun, in ceea ce priveste modernitatea si eleganta, robustete si durabilitate in timp.

Montarea va fi fundamentală și trebuie realizată de meșteri, specialiști.

Fibrele rezistente din lemn de stejar garantează și o bună capacitate de izolare termică și fonică. Datorita grosimii sale, o pardoseala din lemn masiv realizata din acest lemn poate fi si slefuita de mai multe ori, pentru a remedia zgarieturile, uzura, petele si zgarieturile, facand astfel sa arate din nou ca noua.

Parchetul stratificat

Parchetul stratificat este un tip de podea realizat cu mai multe straturi de lemn lipite intre ele. De obicei, partea superioară vizibilă este din lemn fin și se numește de fapt partea nobilă. Straturile subiacente sunt însă alcătuite din lemne cu creștere rapidă, precum mesteacănul, plopul sau bradul, apoi lipite între ele.