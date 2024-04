Recunoaștere internațională pentru programul gratuit de testare genetică pentru copiii cu cancer dezvoltat de MedLife

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, a primit trofeul GOLD Sabre Award, la categoria ”Corporate Media Relations”, pentru #SperanțaNuMoareDeCancer, primul program gratuit de testare genetică pentru copiii diagnosticați cu cancer, cu acoperire națională.

Gala SABRE AWARDS EMEA, care a avut loc miercuri seară la Londra, este considerată cea mai prestigioasă competiție internațională de PR, la care sunt înscrise anual mii de campanii din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Campania #SperanțaNuMoareDeCancer, cunoscută la nivel internațional, sub numele de Gold For Hope, la care MedLife a colaborat cu MSL The Practice, a fost desemnată câștigătoare în urma unei competiții acerbe, în care a ajuns finalistă împreună cu alte 4 campanii din întreaga regiune EMEA.

Programul #SperanțaNuMoareDeCancer s-a bucurat de sprijinul unor personalități marcante, precum David Popovici, multiplu campion la natație, Maria Olaru, campioană olimpică la gimnastică, și Mihai Leu, campion mondial la box profesionist și campion național la raliu, care și-au donat medalii de suflet pentru a fi transformate în fundițe aurii, simbol al cancerului pediatric, și s-au implicat în campanie ca Ambasadori ai Speranței, subliniind importanța luptei împotriva acestei boli.

Prin #SperanțaNuMoareDeCancer, MedLife oferă gratuit testare genetică pentru copiii diagnosticați recent cu cancer, utilizând una dintre cele mai complexe tehnologii la nivel mondial pentru o evaluare comprehensivă a profilului genetic al celulelor canceroase. Peste 350 de copii au beneficiat deja de programul #SperanțaNuMoareDeCancer, însemnând peste jumătate din numărul celor diagnosticați anual cu cancer, având astfel șansa la un tratament oncologic personalizat și deci o șansă în plus la viață.

MedLife se angajează să continue să ofere o speranță reală familiilor nevoite să lupte cu această boală cruntă, evidențiindu-se ca fiind operatorul care deține cea mai mare expertiză în sfera de secvențiere genetică.

Copiii recent diagnosticați cu cancer pot fi înscriși în continuare gratuit în programul #SperanțaNuMoareDeCancer de către unul dintre părinți, tutorele legal sau medicul curant prin completarea unui formular și prin încărcarea dosarului medical pe pagina: https://www.medlife.ro/speranta-nu-moare-de-cancer.

#SperanțaNuMoareDeCancer este un program cu acoperire națională, finanțat integral de către MedLife, iar testetele genetice sunt oferite gratuit copiilor recent diagnosticați cu cancer, conform condițiilor prezentate pe pagina dedicată programului.