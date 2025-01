#MediciBuni – Dr. Raluca Ionașcu, MedLife: „Un medic bun nu are liniște până când nu aude finalul fericit al cazului său”

Răceala obișnuită este un termen umbrelă folosit adesea pentru infecțiile acute ale nasului, gâtului, laringelui și bronhiilor, prezente mai ales în sezonul rece.

„Cele mai comune afecțiuni care ajung la medicul ORL sunt rinofaringitele acute, otitele medii și externe acute, respectiv sinuzitele cronice”, a precizat dr. Raluca Teodora Ionașcu, medic specialist ORL, Spitalul MedLife Sama Craiova.

Infecțiile acute ale tractului respirator prezintă aproape întotdeauna o combinație de simptome precum: congestie nazală, rinoree, dureri în gât și tuse. Agenții cauzali ai acestor infecții sunt de obicei virusurile, dintre care rinovirusul este prezent în până la 50 % din cazuri.

Medicii buni știu că răcelile sunt asociate cu tusea, nas înfundat sau care curge, durere în gât și uneori dureri musculare, oboseală, dureri de cap sau chiar pierderea poftei de mâncare. Interesant este că simptomele încep de obicei cu durerea în gât. Potrivit unei echipe de medici dintr-un centru de pneumologie și alergologie din Germania, 50% dintre pacienți au în primă fază angină și oboseală, după care boala progresează spre rinită cu strănut, secreție nazală sau nas înfundat și apoi tusea este prezentă la 40% dintre pacienți.

Rinofaringite și otite din cauza răcelilor

„La noi se prezintă, de obicei, pacienții la care primul loc de infecție este faringele, urmat de nas și sinusuri. Avem și cazuri în care răceala comună începe cu faringită acută, urmată de otită medie acută, în special la copii, iar pacienții vin mai degrabă pentru simptomele otitei”, a explicat dr. Raluca Ionașcu, medic specialist ORL. Doctorița a fost atrasă de acest domeniu tocmai pentru că astfel poate consulta pacienți de toate vârstele, inclusiv copii. „Mereu mi-au fost dragi copiii, dar nu m-am văzut medic pediatru”, a mărturisit dr. Ionașcu.

Adulții fac în general două până la trei răceli pe an, în timp ce copiii pot avea între 8-15 răceli pe an și nu puțini sunt pacienții care ajung la specialiștii ORL. Rinita, sinuzita, faringita, laringita – toate acestea fac parte din tabloul clinic al răcelilor și reprezintă o povară mare pentru indivizi prin simptome, dar și o povară financiară mare pentru societate, din cauza pierderii productivității, a costurilor asistenței medicale și a absenteismului școlar.

Pentru a pune diagnosticul de rinofaringită, medicul curant, indiferent că este medic de familie, pediatru sau ORL, cere detalii despre simptome și efectuează un examen fizic. Medicul examinează nasul, gâtul şi urechile și ia probe pentru a testa o posibilă infecție bacteriană sau gripală. De asemenea, medicul palpează ganglionii limfatici, pentru a vedea dacă sunt umflați și ascultă plămânii, pentru a determina dacă sunt plini cu lichid.

„Un medic bun este un medic implicat, care își ascultă pacienții, care se luptă pentru binele lor, care nu are liniște până când nu aude finalul fericit al cazului”, a spus dr. Raluca Ionașcu, medic ORL, care, la Spitalul MedLife Sama Craiova, preia fiecare caz cu multă grijă și atenție și-l tratează cu empatie și profesionalism.

Cel mai bun mod de a trata rinofaringita este prevenția

În opinia medicului ORL, controlul de rutină la 6 luni, hidratarea corespunzătoare și un stil de viață sănătos, fără expunere la noxe și temperaturi reci sau prea calde sunt cele mai bune măsuri care pot fi luate pentru a ține răcelile și rinofaringita la distanță. „Cea mai mare problemă a aparatului respirator poate să provină din expunerea la aerul inadecvat. Protecția poate fi oferită de măștile purtate la nevoie, de evitarea spațiilor aglomerate, spălarea corespunzătoare a mâinilor și de toaleta nazală, care poate și făcută cu ajutorul apelor de mare sub formă de sprayuri nazale”, a precizat dr. Raluca Ionașcu.

Obiceiuri de igienă precum spălarea mai des pe mâini cu apă și săpun, mai ales când în preajmă sunt persoane răcite; dezinfectarea unor obiecte ca: jucării, clanțe, telefoane și mânere de la robinete; strănutul într-un șervețel sau într-o mânecă pot ține la distanță răcelile de sezon. Vaccinarea împotriva gripei și menținerea sistemului imunitar puternic cu ajutorul unei alimentații sănătoase, bogată în multe fructe și legume, pot fi de asemenea de ajutor.

Fără obiecte și soluții inadecvate în urechi!

Ceara din urechi are o reputație proastă, așa că unele persoane introduc tot felul de obiecte pentru a o scoate. Mitul că ceara reprezintă mizerie este fals. Producția normală de ceară este un semn că urechile își folosesc capacitatea de autocurățare. Ceara ajută ca urechile să rămână hidratate și protejate, însă prea multă ceară poate estompa auzul, astfel că unii oameni își introduc bețișoare în urechi. Din păcate, nu fac altceva decât s-o împingă mai adânc în ureche. „Cel mai problematic mit este cel cu aplicarea diverselor soluții inadecvate în ureche (usturoi, ulei încins etc.). În general, pacienții află pe propria piele că nu a fost benefică această metodă, iar noi suntem aici pentru vindecarea leziunilor apărute la domiciliu”, a afirmat dr. Ionașcu.

Un alt obicei greșit pe care medicul îl observă la pacienții săi este folosirea unor obiecte diverse: cheia de la mașină, cui, pensetă pentru ameliorarea pruritului auricular. „Ulterior, pruritul se agravează sau apare durerea locală”, a avertizat dr. Ionașcu. Dar introducerea unor astfel de obiecte în urechi duce la riscul de a leza timpanul și de a pierde auzul. Iar pierderea auzului este un factor de risc pentru demență. De fapt, deficiența auditivă moderată poate crește riscul de demență de până la trei ori.

Surse:

https://www.hiddenhearing.co.uk/hearing-blog/hearing-loss/10-interesting-facts-about-your-ears

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7117077/