MediciBuni – Dr. Marius Scarlat, MedLife: „Nu trebuie să pleci în străinătate pentru diagnostic sau tratament. Se face performanță și în România”

Marius Scarlat este un nume cunoscut. Acesta este un chirurg ortoped cu vastă experiență în chirurgia umărului și cotului. Coordonează o clinică faimoasă privată de ortopedie din Toulon și vine regulat în București, la Centrul de excelență în chirurgia umărului din cadrul Spitalului de Ortopedie și Chirurgie Plastică MedLife. Dr. Marius Scarlat operează cazuri complexe și dificile în România, folosind proceduri inovatoare. Implantează proteze de umăr de diverse modele și a pus până acum peste 1200 de astfel de proteze. Are la activ mii de ore de intervenții chirurgicale făcute clasic și modern. A plecat de la chirurgia convențională și lucrează acum cu roboți chirurgicali și inteligență artificială. În fața provocărilor nu se pierde cu firea, nici măcar atunci când robotul se gripează ori starea pacientului aflat în mâinile sale se complică, secretul stăpânirii de sine și al profesionalismului său fiind munca făcută cu pasiune.

„80% din activitatea mea este concentrată pe chirurgia umărului și a cotului. Pacienții care vin la mine sunt orientați către acest tip de îngrijire. Asta se întâmplă oriunde in lume, unde notorietatea se câștigă cu muncă. Operezi bine, muncești mult, vorbești frumos cu pacienții, menții contactul cu medicii de familie, oamenii te cunosc și devii notoriu”, spune dr. Scarlat. În cele trei decenii de când practică medicina, ortopedul a implantat proteze de umăr si cot, iar această chirurgie care reprezintă 15% din intervențiile programate pentru aparatul locomotor este preponderentă în centrele specializate. Dr. Scarlat a făcut și operații în premieră și a abordat tehnici pe care le-a adus în țara noastră.

Chirurgul a pus umărul la înființarea unui centru de excelență

În Franța există deja o istorie care s-a scris în privința ortopediei, astfel că fiecare regiune geografică are un centru de referință pentru specialități medicale și chirurgicale. Există 27 de centre universitare, celebre pentru anumite tehnici și proceduri, cum sunt cele de la Paris, Lyon, Marsilia, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, unde sunt abordate cazurile specializate. Peste 70% dintre cazuri sunt îngrijite în privat, securitatea socială asigurând îngrijirile și protezele, iar pacientul suportând consultațiile și uneori anumite taxe suplimentare, care apoi pot fi rambursate de către asiguratorii privați.

Doctorul Scarlat a rămas atașat de țara natală și a contribuit la înființarea unui centru de excelență în chirurgia umărului acasă, unde era nevoie: „Medicina nu este ceva excepțional. Medicina trebuie făcută pentru toată lumea – și pentru pacientul de la Tușnad, dar și pentru cel de la Fălticeni sau de la Oradea. Și ortopezii de la Râmnicu Vâlcea trebuie să opereze la fel de bine ca cei de la Constanța sau de la București. Acesta este visul meu: să crească peste tot calitatea actului medical și accesul pacienților să fie unul bun. Oamenii să aibă încredere în sistem”, susține medicul.

În România sunt 7 sau 8 centre de excelență în chirurgia umărului, dar nu sunt dispuse la fel ca în Franța, astfel încât fiecare centru să acopere o zonă de aproximativ 2 ore de mers cu mașina sau 45 de minute de mers cu elicopterul. Accesul rapid pentru urgențe este esențial pentru salvarea vieților și a resurselor umane.

Ratele de înlocuire a umărului în creștere, în viitor

În jur de 5% din populația lumii suferă de diverse afecțiuni articulare la nivelul umărului. În timp ce chirurgia șoldului reprezintă 30% din intervențiile realizate în ortopedie, iar genunchiul 40%, chirurgia umărului atinge 15%: „Când cineva nu se poate deplasa - se orientează spre centrul medical de ortopedie; când aceeași persoană are dureri de umăr sau de cot - ajunge la medicul de familie sau la reumatolog, care tratează cu mare succes astfel încât la chirurgie ajung doar cazurile dificile. Însă, pentru confortul pacienților, pentru speranța lor și pentru modul în care pot fi îngrijiți, acest procentaj este foarte important. Este nevoie de centre de excelență în chirurgia umărului în România, pentru ca orice om să aibă acces la un astfel de centru. Nu trebuie să plece în Viena pentru un diagnostic sau tratament. Noi am reluat intervenții făcute în Austria, Germania, Franța în acest centru din București. Avem oameni de calitate, sală de operații foarte bine echipată, totul este performant”, precizează dr. Marius Scarlat.

Incidența globală a înlocuirii umărului este în creștere rapidă, conform publicațiilor, unele țări raportând o creștere de până la 17 ori în ultimii 10 ani. Sunt efectuate peste 15.000 de proteze de umăr anual în Franța, peste 10.000 în Marea Britanie și peste 100.000 în Statele Unite, numărul continuă să crească. Odată cu schimbările demografice ale populației (vârstă, sex și obezitate), se estimează că incidența înlocuirilor articulare va crește, previziunile pentru ratele de înlocuire a umărului depășindu-le chiar și pe cele ale șoldului și protezelor de genunchi.

În prezent, peste 100.000 de persoane din SUA au o intervenție chirurgicală de înlocuire a umărului în fiecare an, potrivit unui articol din anul 2021 publicat în Journal of Shoulder and Elbow Surgery (JSES). Un alt articol din JSES raportează că până în 2025, numărul de proceduri anuale de înlocuire a umărului în SUA ar putea ajunge la 350.000.

Anual, dr. Scarlat operează peste 350 de cazuri. De mai bine de 7 ani, de când lucrează cu colegi mai tineri din cadrul MedLife, a format tineri ortopezi: „Sunt oameni foarte buni, faptul că am interacționat și am lucrat împreună și că s-a creat o încredere permite ca în timpul în care eu sunt prezent în țară să avem cazurile dificile pe care le facem împreună, iar când eu nu sunt prezent, unul dintre colegii prezenți să vadă cazurile și să comunicăm, să vedem și pacienții în teleconsultație dacă este nevoie. Sunt oameni foarte buni în România care fac acum chirurgia umărului”, spune Dr. Scarlat.

Pentru a putea practica chirurgie specializată, ortopezii trebuie să efectueze minim 150 de intervenții articulare pe an, fiindcă este important volumul de pacienți, calitatea intervențiilor și disponibilitatea medicilor: „Am o echipă de oameni excepționali care mă ajută. Bucuria mea este să-i văd pe acești oameni care evoluează, pentru că ei operează acum și fără mine și operează foarte bine și în mod repetat, iar volumul depășește 200-300 de cazuri pe an”, declară dr. Marius Scarlat.

Sportivi ocazionali, atenție la patologia de suprasurmenaj!

Umărul poate fi lezat de efortul fizic depus prin muncă manuală, de practicarea sporturilor sau chiar de efectuarea anumitor mișcări, iar când se întâmplă, se soldează adesea cu durerea de umăr. Articulația umărului este cea mai mobilă articulație din tot corpul și aceasta permite umărului să se miște înainte și înapoi, iar brațului îi permite să execute o serie de mișcări în diverse direcții.

Populația tânără este afectată de boli traumatice și microtraumatice, cum sunt cele de la sport, instabilitățile, luxațiile, diverse mici traumatisme. Pacienții trecuți de 30 de ani au leziuni tendinoase, leziuni ligamentare și merg la medic pentru că acestea le provocă disconfort: „Sunt oameni activi care lucrează mult, lucrează pe computer, iar în weekend-uri fac sport, merg pe bicicletă, la triatlon. Este patologia de suprasurmenaj funcțional a sportivului ocazional pe care o vedem foarte des la nivelul umărului, al cotului, dar și la nivelul genunchiului, bazinului și altor articulații. Pentru noi, acest tip de pacient reprezintă aproximativ 20-30% din activitate”, descrie ortopedul, care atrage atenția că oamenii la 40 de ani vor să reintre în formă, după ce nu au mai făcut ani de zile activitate fizică și încep să tragă de oase, articulații, tendoane fără să țină cont că nici acestea nu mai au 20 de ani. Cei mai mulți se sperie de dureri care apar ocazional și se duc la doctor pentru că există un disconfort.

„O altă categorie de pacienți pe care îi vedem sunt pacienții care au afecțiuni inflamatorii nediagnosticate corect sau la timp, netratate ani de zile și care pot fi îngrijite acum cu sisteme noi de tratament, ce le conferă o calitate a vieții mult mai bună. Câteodată acestea se diagnostichează la noi, de către chirurgi”, spune dr. Marius Scarlat. Cele mai frecvente patologii care ajung pe mâna faimosului ortoped atât în Franța cât și în România sunt traumatismele, instabilitățile de tipul umeri care se luxează ori „sar”, boli degenerative cum este artroza, boli inflamatorii (reumatologie), compresii neurologice ale membrului superior la sportivi și non-sportivi, boli tumorale primitive sau secundare, boli metabolice (gută, diabet), sechele ale unor boli deja operate.

Proteza nu este totul. Contează și măiestria ortopedului...

Ultimele cazuri mai speciale, rezolvate în România recent de dr. Scarlat au presupus:

· Chirurgia sechelelor traumatismelor articulare (redori severe după fracturi de cot operate câteodată de mai multe ori);

· Chirurgia luxațiilor posterioare de umăr, în special cele învechite care sunt fixate;

· Chirurgia de revizie a tendoanelor coafei rotatorilor umărului;

· Chirurgia instabilităților umărului și cotului la sportivi.

Medicul tratează toate cazurile ca fiind dificile. În opinia sa, toate se pot complica, plecând de la erori minime sau ocurențe, întâmplări pre-, intra- sau post-operatorii, boli preexistente sau condiții speciale, diabet, boli cardiace, vasculare, renale etc., prin urmare își ia munca foarte în serios.

„Viața și munca se adaptează permanent schimbărilor de mediu, societății, climatului, variabilelor personale, conveniențelor, obiceiurilor. Ortopedia făcută bine, cu plan și program, permite ameliorarea vieții pacienților. Un chirurg bun pune o proteză proastă foarte bine și pacientul va fi mulțumit. Deci, dacă chirurgul e bun și proteza este imperfectă, doctorul poate să adapteze proteza pentru că știe ce vrea să obțină. Problema este când te bazezi pe proteză, crezi că este una excepțională, dar chirurgul nu a mai pus până atunci. Proteza nu merge singură, dacă nu o pui cum trebuie. Dacă nu e pusă în axul care trebuie și mușchii nu sunt reparați cum trebuie, proteza este un eșec. O proteză care este prost pusă doare deja de la început. Dacă o proteză este bine pusă, ea va sta în corpul pacientului la fel de bine. Și dacă este o problemă, proteza va da semne că nu este bine de la început, din primul an”, este de părere dr. Marius Scarlat.

Protezele necesită evaluare medicală periodică. În zilele noastre, supraviețuirea functională a protezelor de umar este superioară duratei de 15 ani. În cadrul Spitalului de Ortopedie MedLife București și al Spitalului MedLife Brașov sunt oferite servicii complete de protezare ortopedică, realizate de către echipe supraspecializate în patologia genunchiului, șoldului și umărului, oferind soluții personalizate fiecărui pacient în parte. Protezele pentru genunchi, șold și umăr sunt decontate integral de Casele Naționale de Asigurări prin Programul Național de Endoprotezare.