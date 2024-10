MediciBuni – Dr. Ciprian Costea, MedLife: „Pacientul nu este singur în lupta cu boala, doar împreună putem obține rezultate bune"

Cum a ajuns chirurgia minim invazivă să facă parte din rutina zilnică a medicului. Ce este de dorit pentru viitorul chirurgiei robotice și secretul unei bune colaborări cu pacientul.

Dr. Ciprian Costea de la spitalul MedLife Polisano din Sibiu a abordat toate aceste subiecte pe larg.

„Fiind chirurg generalist, cele mai frecvente intervenții pentru specialitatea noastră țin de patologia benignă, patologia biliara, de perete, patologia de urgență. Ce s-a schimbat în ultimii trei – cinci ani sunt aportul și beneficiile chirurgiei minim invazive în tratamentul acestor patologii. De peste un deceniu, laparoscopia a devenit un gold standard în tratamentul patologiei, inițial biliare, apoi în ceea ce privește peretele abdominal, in patologia colo-rectala neoplazica, iar în ultimii trei ani de zile, chirurgia robotică a prins un avânt foarte mare, inclusiv în practica curentă. De aproximativ 10 ani, tehnicile chirurgicale minim invazive, până nu demult, doar laparoscopia, fac parte din activitatea de zi cu zi a chirurgului, acum începem să rezervăm chirurgia clasică doar unor anumite categorii de pacienți", explică Dr. Ciprian Costea schimbările din domeniul său de activitate.

Schimbări cu care a făcut mai mult decât să țină pasul: deține o supra-specializare în chirurgie robotică și o supra-specializare în chirurgie oncologică, iar prima lui specializare a fost în chirurgie minim invazivă, constând într-o calificare în chirurgie laparoscopică avansată, eliberată de Societatea Franceză de Laparoscopie în 2012. De altfel, detaliază medicul, „partea principală a activității mele este chirurgia minim invazivă".

Efectul da Vinci X

„Sunt intervenții, mai ales în chirurgia oncologică, unde chirurgia robotică aduce un real beneficiu mai ales în viziunea, amplificata, a câmpului operator ce implica o acuratețe mai buna a gestului, respectiv prezervarea în siguranță a structurilor anatomice importante si implicit o rata mai redusa a complicațiilor postoperatorii. Și aici îmi vin în minte chirurgia rectului, chirurgia esofagului sau părții superioare a stomacului, despre cele oncologice vorbesc, unde acuratețea și viziunea sunt net superioare chirurgiei clasice sau a chirurgiei laparoscopice", pune Dr. Ciprian Costea punctul pe i în ceea ce privește avantajele avansului tehnologic.

De altfel, cum Dr. Ciprian Costea își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului MedLife Polisano din Sibiu, îl are drept „colaborator" frecvent pe robotul da Vinci X. „Avem, din fericire, avantajul acesta și începe să intre în practica zilnică, adică nu este folosit doar pentru intervenții mai complexe din sfera chirurgiei oncologice, ci și în patologia de perete, unde își demonstrează avantajele, cât și în patologia benignă", subliniază Dr. Ciprian Costea și punctează că robotul este folosit și în colaborare cu colegii urologi. Bazându-se pe experiența lucrului cu da Vinci X timp de jumătate de an, medicul a observat că „Reacțiile pacienților sunt foarte pozitive, mai ales că înțeleg și văd avantajele. Adică dacă un pacient (dau un exemplu pentru chirurgie colorectală clasică sau chirurgie rectală clasică) petrecea în cadrul unității, indiferent care ar fi, in medie șapte zile de spitalizare cu dureri mult amplificate de sacrificiul parietal implicat de chirurgia clasică, în cea minim invazivă vedem rezultate mult mai bune, respectiv diminuarea durerii postoperatorii cat si o recuperare a tranzitului mult mai rapida și putem externa pacientul în patru – cinci zile".

Medicul adaugă: „Trebuie înțeles de la bun început că nu X sau Xi operează, ci chirurgul. Formarea lui este deja făcută, doar mijloacele care i se pun la dispoziție sunt altele, inclusiv partea de chirurgie robotică. Nu știu în ce măsură evoluția tehnică ar aduce ceva în plus pe partea de chirurgie minim-invazivă, însă ce mi-aș dori să se întâmple este democratizarea chirurgiei minim-invazive, inclusiv a celei robotice, la nivel mult mai larg, la scară națională, asta însemnând o scădere a costurilor, cea ce ar permite accesul tuturor bolnavilor la aceste tehnici de vârf. Avem multe centre de chirurgie robotică în România, mi se pare că în direcția asta se evoluează doar că, având în vedere costurile destul de mari, mai avem până ajungem acolo. Cred că acolo ar trebui lucrat, dar asta din partea industriei tehnologice", schițează Dr. Ciprian Costea viziunea sa asupra progresului chirurgiei robotice.

Colaborarea medic – pacient

De altfel, reacțiile pacienților sunt pozitive și când vorbesc despre grija cu care îi tratează Dr. Ciprian Costea, pe care îl caracterizează drept un medic bun. Cum a învățat să vorbească atât de bine pe limba pacientului? „Pentru mine specializarea chirurgicala a fost aproape exclusiv în Franța, unde empatia față de pacient era foarte importantă și intens cultivată. Adică trebuie să îți apropii pacientul și să îl educi pentru că, de fapt, în lupta pe care o duce el cu boala nu este singur și doar împreună, medic și pacient, putem ajunge la rezultate bune. Și atunci da, sunt de părere că empatia contează, plus că ridică moralul pacientului în lupta lui cu boala, mai ales cu o boală oncologică", accentuează Dr. Ciprian Costea.

Dinspre prezent și viitor către trecut

Cum a ajuns să aleagă calea medicinei? „Trebuie să mărturisesc că am crescut în acest domeniu, în sensul că tatăl meu a fost chirurg, iar mama asistentă medicală. Recunosc de asemenea că tata m-a influențat într-un fel prin atitudinea și prin discuțiile de acasă, mi-a insuflat atitudinea și respectul față de profesie, dar am văzut, în același timp, și sacrificiul pe care îl presupune. Am văzut și mecanismele de gestionare a stresului, însă dincolo de toate acestea, satisfacția profesională când vezi un pacient dus de la diagnostic pana la externare și care îți mulțumește peste ani și ani este nemăsurată", e de părere Dr. Ciprian Costea.

Mai crede în răbdare și așteptare, care merită aplicate atât în domeniul personal, cât și în cel profesional. Iar în ceea ce privește situațiile tensionate din sala de operații are o abordare foarte limpede: „Ești stresat, dar ești stresat în gândul tău. Nu exteriorizezi sub nicio formă, în niciun fel emoțiile tale în timpul operației. Trebuie să urmărești firul operației, pașii pe care trebuie să-i faci și nu poți să-ți exteriorizezi emoțiile în timpul actului operator. Trebuie să fii 100% acolo, ancorat în experiența imediată", își rezumă Dr. Ciprian Costea atitudinea din sala de operații.