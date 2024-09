MediciBuni – Conf. univ. dr. Florin Ioan Elec, MedLife: „Niciun caz nu este ușor. Să subestimezi o operație este o greșeală majoră!”

Cancerul de rinichi este unul dintre cele mai frecvente 10 tipuri de cancer întâlnite atât la bărbați, cât și la femei. În Statele Unite, cancerul renal reprezintă aproximativ 4% până la 5% dintre toate tipurile de cancer, potrivit datelor Societății Americane de Cancer.

În ceea ce privește România, medicii buni spun că se confruntă cu destule astfel de cazuri și că prevenția și depistarea precoce au un impact esențial. „Mult prea frecvent am de-a face cu tumori renale în practica de zi cu zi, iar partea proastă este că vârsta pacienților cu această patologie este din ce în ce mai scăzută”, a precizat conf. univ. dr. Florin Ioan Elec, medic primar urolog în cadrul Spitalului MedLife Humanitas din Cluj-Napoca.

Un bărbat din 43 și o femeie din 73 au riscul de a dezvolta cancer de rinichi pe parcursul vieții. Cele mai recente estimări ale Societății Americane de Cancer arată că aproximativ 81.610 de cazuri noi de cancer renal (52.380 la bărbați și 29.230 la femei) vor fi diagnosticate în 2024 și aproximativ 14.390 de persoane (9.9450 bărbați și 4.940 femei) vor muri din cauza acestuia.

Vârsta medie a persoanelor care sunt diagnosticate este de 65 de ani, majoritatea fiind diagnosticate între 55 și 74 de ani. Cancerul de rinichi este mai puțin frecvent la persoanele cu vârsta sub 45 de ani, însă este de aproximativ de două ori mai frecvent la bărbați decât la femei.

„În cea mai mare parte din cazuri, diagnosticul se stabilește incidental, în stadii incipiente, datorită unor investigații imagistice de multe ori efectuate pentru altă patologie. Acest lucru ne permite să păstrăm rinichiul afectat și să excizăm doar tumora renală”, a spus conf. univ. dr. Florin Ioan Elec. Cancerul renal este rar întâlnit la copii. Anual sunt diagnosticați 500 - 600 de copii în Statele Unite cu o tumoare Wilms (un tip de cancer de rinichi).

Hematuria, semn revelator în tumorile renale, apare relativ tardiv

În multe cazuri, nu există simptome evidente la început care să atragă atenția asupra unei tumori renale sau a unui cancer de rinichi. Prezența sângelui în urină, denumită de medici hematurie, face ca urina să aibă o culoare mult mai închisă decât de obicei sau să fie roșiatică. Poate apărea durere persistentă în partea inferioară a spatelui sau în lateral, chiar sub coaste; de asemenea un nodul sau umflarea laterală, dar astfel de simptome sunt mai rar întâlnite, deoarece tumorile care cauzează cancer de rinichi sunt adesea prea mici pentru a fi simțite sau vizibile.

„Dacă în trecut triada clinică era reprezentată de durere lombară, masă tumorală palpabilă și prezența sângelui în urină, astăzi a mai rămas hematuria ca semn revelator, dar care apare relativ tardiv în evoluția naturală a bolii”, a explicat conf. univ. dr. Florin Ioan Elec. Aceste simptome reprezintă însă un motiv suficient pentru a solicita sfatul unui medic și pentru a efectua analizele curente și investigațiile necesare pentru clarificarea unui diagnostic.

Românii trebuie să facă eforturi mari pentru a ajunge la un medic care face urologie de performanță

„Un medic bun este acela care rezolvă problema pacientului. Pacientul vine cu o problemă și pleacă fără acea problemă, fie că este una medicală, fie chirurgicală sau poate chiar una emoțională”. Asta crede urologul clujean, care, deși s-a născut într-o familie de profesori de fizică, s-a îndreptat către Medicină după ce a văzut-o în acțiune pe mătușa sa, care era moașa satului în localitatea Avram Iancu din munții Apuseni, acolo unde și-a petrecut o parte din copilărie.

Dr. Florin Ioan Elec a ales o specializare chirurgicală cu gândul că urologia va fi mai restrânsă decât altele. Dar surpriză: „am ales cu naivitate urologia, care s-a dovedit să fie o specialitate extrem de vastă, de la chirurgie pediatrică urologică, chirurgie endoscopică, chirurgie urologică oncologică până la transplantul renal. Urologia este o specialitate extrem de dinamică, tehnologizată cu o asociație de urologie europeană puternică și ghiduri extrem de riguroase și actuale”, a afirmat dr. Florin Ioan Elec, urolog de elită și cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”.

În opinia sa, dat fiind faptul că urologia este o specialitate extrem de tehnică, accesul la tehnologia de vârf nu este unul tocmai facil, iar trainingul urologilor la fel. „O provocare pe care o văd în domeniul urologiei în România este uniformizarea calității serviciilor urologice pe teritoriul țării, la ora actuală fiind polarizate în centrele universitare. Ca o consecință, pacienții români trebuie să facă eforturi mari pentru a ajunge la un medic într-o clinică care să facă urologie de performanță”, a mărturisit medicul.

La Spitalul MedLife Humanitas din Cluj-Napoca cele mai comune afecțiuni pe care le observă urologul în ultimii ani sunt cele care țin de patologia infecțioasă (în special infecții necomplicate de tract urinar, patologia infecțioasă a prostatei) și patologia litiazică.

Premieră medicală în România, realizată de conf. univ. dr. Florin Ioan Elec

Prin mâinile urologului clujean au trecut multe cazuri dificile. Unul dintre ele, o premieră pentru România, a fost al unui pacient cu tumoră renală complexă pe rinichi unic chirurgical. „A fost o intervenție de autotransplant renal care a constat în: recoltarea laparoscopică 3D a rinichiului, perfuzarea acestuia cu soluție de prezervare și refrigerare în vederea reducerii metabolismului renal și a impactului ischemic, nefrectomie parțială cu extirparea formațiunii tumorale, refacerea arhitecturii renale ex-vivo și auto-transplantarea rinichiului în fosa iliacă ipsilaterală. Practic, unicul rinichi al pacientului a fost extras laparoscopic, a fost excizată tumora renală, a fost refăcută anatomia renală, iar rinichiul a fost conectat din nou la vasele care duc sângele la picior, toate în scopul evitării dializei”, a descris medicul.

Evoluția pacientului este foarte bună la 3 ani post operator, cu probe de funcție renală normale, fără recidivă tumorală. Deviza urologului este următoarea: „Dacă operația este grea, înseamnă că ceva nu faci cum trebuie. Totuși, niciun caz nu este ușor, iar să subestimezi o operație este o greșeală majoră”.

Fiecare caz rezolvat este unul special

Câteva cazuri speciale de tumori renale atât prin particularitățile lor, cât și prin impactul emoțional sunt demne de a deveni subiect de film sau de roman foileton. Urologul le-a avut în grijă și le-a rezolvat cu succes la spitalul MedLife Humanitas.

Un pacient cu o tumoră renală cu proliferare în căile urinare, cu aspect imagistic și la endoscopia retrogradă intrarenală de tumora urotelială (un alt tip histologic cu o abordare diferită) programat pentru o ablație LASER endoscopică s-a dovedit a fi un carcinom renal parenchimatos, care s-a rezolvat ulterior minim invaziv prin nefrectomie laparoscopică 3D.

Un alt caz, cu o formațiune tumorală renală stângă cu extensie de tromb tumoral în vena cavă inferioară, rezolvat prin nefrectomie radicală și cavotomie, a fost particular prin prisma vârstei, pacientul având sub 45 de ani. „Un caz care mi-a dat fiori, dar într-un mod neașteptat, este cel al unei femei cu o tumoră renală dreaptă la care am efectuat o nefrectomie parțială laparoscopică cu evoluție excelentă și externare în ziua a treia post operator, care m-a sunat la câteva ore de la externare să-mi spună că a avut un accident pe autostradă, mașina este distrusă, dar ea și soțul acesteia sunt bine și operația la fel. Cât de liniștit credeți că am stat? O operație complexă cu nefrorafie la 3 zile post operator. Din fericire, pacienta a avut dreptate, totul era bine. Fiecare caz rezolvat este unul special, fiecare pacient are o poveste și o familie în spate care suferă alături de el”, a spus conf. univ. dr. Florin Ioan Elec.

Alegerea tipului de operație trebuie să fie personalizată fiecărui pacient

În urologie, tehnologia LASER și instrumentarul endoscopic miniaturizat, care să permită intervenții endoscopice minim invazive intrarenale, au crescut mult calitatea actului medical. Chirurgia robotică DaVinci, atunci când indicația operatorie este corectă, aduce un plus de precizie și siguranță care se traduce într-o recuperare și un rezultat funcțional excelent pentru pacient.

„Intervențiile chirurgicale laparoscopice pentru cancerul de prostată care nu au putut să egaleze chirurgia clasică în ceea ce privește rezultatele funcționale, acum sunt înlocuite cu succes de intervențiile asistate robotic care aduc un beneficiu în ceea ce privește magnificarea câmpului operator, manevrabilitatea instrumentelor și minim-invazivitatea. Alegerea tipului de intervenție clasic, laparoscopic sau robotic trebuie să fie personalizată fiecărui pacient ținând cont de criteriile medicale. Dacă pentru chirurgia radicală beneficiile nu sunt spectaculoase comparativ cu chirurgia laparoscopică, beneficiul major al chirurgiei robotice este în cazul nefrectomiei parțiale, fiindcă permite efectuarea unor intervenții pe care altfel ai fi nevoit să le efectuezi în maniera clasică”, a subliniat urologul, care consideră că cel mai important element este o indicație operatorie corectă.

„Poți să faci o operație perfectă, dacă pacientul nu are nevoie de ea este un eșec. Dacă indicația operatorie este una corectă, atunci tipul procedurii, abordul (clasic, endoscopic, laparoscopic, robotic) va fi unul personalizat acelui pacient. O operație bine făcută nu are nevoie de îngrijiri speciale. Este firesc să urmărim elemente specifice de îngrijire pentru fiecare patologie și tehnică chirurgicală în parte, dar obținerea stării de bine a pacientului, cu tot ceea ce înseamnă aceasta, trebuie să fie scopul nostru principal”, a concluzionat conf. univ. dr. Florin Ioan Elec.

Situațiile stresante fac parte din meseria de medic

A ajunge urolog de performanță presupune multe ore de muncă, studiu aprofundat și sacrificiu. Având formarea profesională într-un institut de urologie și transplant renal de mare volum cu componentă academică, dr. Elec a înclinat balanța mult spre partea profesională. Pasiunile sale au fost neglijate. „Îmi plac mașinile, practic offroad când timpul permite, joc tenis, merg cu bicicleta și nu am renunțat la câte o sesiune de gaming. Încerc totuși să mai contrabalansez spre familie, care îmi oferă sprijin necondiționat”, a povestit dr. Florin Ioan Elec.

Însă momentele de relaxare sunt mai puține, cele de încordare și stres fiind predominante. „Disperarea nu ne caracterizează. Situațiile de stres fac parte din meseria de medic. Emoțiile negative trebuie înfrânate mai ales în chirurgie. Medicul chirurg trebuie să fie empatic, să aibă un comportament academic, să inspire siguranță echipei chirurgicale pe care o conduce și un proverb englezesc spune totul - curajul este atunci când doar tu știi că-ți este frică. Încerc și sper că și reușesc să fac acest lucru”, a menționat medicul.

