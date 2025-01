De la prelucrare manuală la drone și linii automate de analiză a probelor: cum a dinamizat MedLife medicina de laborator din România

Piața laboratoarelor medicale din România a cunoscut o evoluție spectaculoasă în ultimul deceniu, marcând trecerea de la infrastructura tradițională la rețele moderne, automatizate și orientate spre soluții personalizate. Dezvoltarea sectorului privat a jucat un rol crucial, aducând investiții semnificative în tehnologii de ultimă generație și extinderea rețelelor naționale. Aceste transformări alimentează cererea tot mai mare pentru diagnostic rapid și analize precise, adaptând trendurile globale la specificul local.

Piața laboratoarelor medicale: evoluție și tendințe

În 2024, piața globală a laboratoarelor este evaluată la aproximativ 850 de milioane de dolari, iar estimările indică o creștere robustă, cu o rată anuală compusă de 5,5%, atingând 1,4 miliarde de dolari până în 2032 (conform https://www.marketsizeandtrends.com/ - Growth and Future Outlook within the Laboratory Frame Market). În România, investițiile masive în tehnologii precum automatizarea, secvențierea genetică și utilizarea dronelor pentru transportul probelor poziționează laboratoarele medicale printre cele mai moderne din regiune.

Automatizarea proceselor și robotica sporesc eficiența și acuratețea diagnosticului, iar progresul în genomică deschide noi perspective pentru medicina personalizată. Aceste tendințe globale se reflectă în creșterea capacității laboratoarelor de a oferi soluții avansate, inclusiv diagnostic molecular și terapii țintite. Piața laboratoarelor de precizie deschide calea prin aceste investiții către un viitor în care asistența medicală este adaptată fiecărui individ. Această trecere către tratamente personalizate revoluționează modul în care abordăm prevenirea și gestionarea bolilor, lucru datorat, în mare parte, înaltului grad tehnologic al laboratoarelor și inteligenței artificiale. Vorbim de terapii țintite: progresele în genomică permit tratamente care vizează cauza principală a bolilor, îmbunătățind eficacitatea; decizii bazate pe date: big data și AI accelerează cercetarea și permit îngrijirea personalizată a pacientului; extinderea accesibilității: pe măsură ce tehnologia avansează, medicina de precizie devine din ce în ce mai accesibilă unui public global.

Unii dintre factorii cheie care au dus la creșterea pieței laboratoarelor sunt complexitatea ridicată a studiilor clinice, prevalența în creștere a bolilor în întreaga lume, cererea în creștere pentru medicamente și vaccinuri noi, eficiența și viteza mare de procesare a datelor. Pe măsură ce domeniul genomicii continuă să crească, PCR în timp real va juca un rol vital în promovarea medicinei personalizate. Capacitatea sa de a identifica markeri genetici specifici asociați cu bolile va consolida piața pentru teste genetice și soluții de tratament adaptate.

Laboratoarele din România se aliniază cu brio acestor tendințe globale, prin investiții uriașe, care au dus inclusiv la transportul probelor biologice cu drone pe distanțe medii și mari. MedLife (prin intermediul diviziei de laboratoare) este singura companie din Europa Centrală și de Est care are disponibil acest serviciu. Avantajul transportului cu drona este că proba intră în lucru foarte rapid în cadrul laboratorului specializat. În acest domeniu viteza contează enorm. Odată cu implementarea noii platforme de transport cu drone, se reduce timpul de livrare a probelor biologice cu peste 50%, comparativ cu transportul terestru. Astfel, Grupul MedLife reușește să ofere pacienților rezultate mai rapid, scurtând timpul de răspuns pentru analizele de laborator transportate astfel și care permit transmiterea unui rezultat final în aceeași zi (aprox. 70% din analizele disponibile permit oferirea unui rezultat în 24 de ore). Există însă probe care necesită mai mult timp pentru procesare, cum ar fi cele de bacteriologie, care au nevoie de cel puțin 24 de ore pentru dezvoltarea culturilor bacteriene. Noul sistem de transport introdus de MedLife are la bază 3 drone Swoop Aero Kite, dotate cu tehnologie de ultimă generație și softuri performante, care permit transportul probelor în condiții depline de siguranță. În iulie 2024, operatorul medical și-a mobilizat resursele și a pus la dispoziția participanților din cadrul festivalului Electric Castle primul centru mobil de testare BTS din Europa Centrală și de Sud-Est. Pentru a eficientiza timpii de răspuns, MedLife a implicat în cadrul acestei acțiuni și sistemul de drone, pentru a le oferi participanților posibilitatea să acceseze rezultatele în aceeași zi, direct în aplicație.

De la analize procesate manual la roboți

Laboratoare medicale și laboratoare de tehnică dentară însumau, în România, conform INS (Institutului Național de Statistică), în 2021, 6.706 unități. Creșterea este uriașă, dacă luăm în considerare faptul că imediat după anii 1990 – 2000 majoritatea analizelor de laborator se făceau preponderent în sistemul de stat. Apariția sistemului medical privat cu laboratoare de analize din ce în ce mai sofisticate, precise și rapide a fost un moment de cotitură pentru piața laboratoarelor din România și clienții săi. Educația și schimbarea mentalității au împins pacienții către laboratoarele private iar furnizorii de servicii au investit din ce în ce mai mulți bani în tehnologii inovatoare, pe măsura cererii tot mai mari.

Investițiile companiilor private s-au axat în special pe aparatura de laborator și imagistică, dar și pe instruirea personalului pentru a opera echipamente de diagnosticare sofisticate. Competiția dintre operatorii medicali generează astfel un act medical de calitate înaltă.

Comparativ cu perioada de început a laboratoarelor, când procesarea analizelor se făcea mai degrabă manual de către specialiști, astăzi automatizarea înseamnă că biologii și medicii lucrează împreună cu roboții. Tehnologia are un rol important în serviciile de laborator mai ales când vorbim de prevenție. Și asta pentru că, spre exemplu, tehnologiile de secvențiere genetică și biologia moleculară au transformat medicina, oferind posibilitatea de a analiza în detaliu structura ADN-ului și de a identifica mutațiile genetice responsabile de predispoziții sau boli active. Aceste instrumente avansate de diagnostic devin tot mai solicitate în România, pe măsura creșterii numărului de cazuri de boli rare și cancer, dar și datorită necesității de prevenție și tratament personalizat în domenii precum hematologia, oncologia, gastroenterologia, ginecologia și genetica umană.

Rezultatele obținute prin intermediul tehnologiilor de vârf în analiză genetică pot salva vieți, deschizând noi perspective pentru medicina personalizată. Progresele din domeniul cercetării și tehnologiei genomice au facilitat dezvoltarea unor tratamente adaptate la structura genetică a fiecărui individ. Biologia moleculară efectuată în laboratoarele din România oferă instrumente avansate pentru analizarea structurilor și proceselor moleculare din celule, contribuind la înțelegerea cauzelor unor afecțiuni și la identificarea soluțiilor terapeutice. Una dintre cele mai mari rețele de laboratoare și centre de recoltare din România - MedLife - dispune de trei laboratoare de genetică și biologie moleculară: Laboratorul Central de Genetică și Biologie Moleculară, precum și Laboratorul Personal Genetics sau OncoTeam Disagnostic. Totodată, în ceea ce privește secvențierea genetică, laboratoarele MedLife folosesc tehnologia Illumina pentru secvențierea ADN-ului și Ion GeneStudio S5 Systems pentru analize rapide ale mutațiilor genetice.

De altfel, încă din 2005, MedLife a investit semnificativ în tehnologie și în dezvoltarea echipei de specialiști, având în prezent una dintre cele mai mari capacități de procesare din Europa de Est. În rețeaua sa de peste 30 de laboratoare, MedLife utilizează aparate de ultimă generație de la producători de renume mondial precum Abbott, Roche și Siemens. Capacitatea de prelucrare extinsă a rețelei MedLife asigură acuratețea și rapiditatea diagnosticării – în medie, 70% dintre analize sunt disponibile în termen de 24 de ore. Grupul MedLife numără peste 30 de laboratoare, aprox. 200 de puncte de recoltare și prezență în peste 60 de localități, peste 2.000 de tipuri de analize procesate în portofoliul de laboratoare, 3 laboratoare de anatomie patologică, 3 laboratoare de genetică și biologie moleculară în București, respectiv 6 secvențiatoare. Totodată Grupul poate acoperi toată gama analizelor medicale (biochimie, hematologie, coagulare, imunologie, microbiologie, anatomie, patologică, citologie, biologie moleculară, toxicologie, citometrie în flux).

Tehnologii de ultimă generație: Ion GeneStudio și sistemele Illumina

Efectuarea unor teste/ analize la timp (preventiv) cresc șansele la o viață mai bună. În acest sens, laboratoarele MedLife sunt echipate cu tehnologie de ultimă generație, care provine de la producători de renume internațional, precum Abbott, Roche și Siemens, echipamente ce asigură o execuție rapidă și rezultate de calitate superioară. Merită menționat faptul că toate laboratoarele MedLife sunt acreditate RENAR, garantând respectarea standardelor de excelență.

În domeniul oncologiei, unde diagnosticarea precoce este crucială, MedLife oferă pacienților acces la un sistem complet automatizat de patologie, imunohistochimie și biologie moleculară, putând să proceseze zilnic aproximativ 1.000 de probe. Această performanță este posibilă datorită tehnologiei de vârf reprezentate de sistemul Ion Torrent Genexus (Genexus Integrated Sequencer), considerat unul dintre cele mai avansate echipamente de secvențiere genetică la nivel mondial. Această investiție, de aproximativ 500.000 de euro, este disponibilă în cadrul Laboratorului OncoTeam din București. Cum funcționează acest echipament avansat? Platforma Ion Torrent Genexus procesează testul Oncomine Precision GX, utilizând un flux complet automatizat. Testul oferă un diagnostic molecular precis, necesitând doar 10 nanograme de ARN sau ADN. Sistemul furnizează rezultate extrem de precise în doar 24 de ore, comparativ cu termenul anterior de 1-2 săptămâni, în funcție de probă. Testul Oncomine detectează simultan biomarkeri din 50 de gene esențiale, inclusiv EGFR, BRAF, KRAS, ALK, ROS1, NTRK, RET și altele, utilizând atât probe din țesuturi fixate în parafină, cât și din biopsii lichide. În plus, secvențiatorul generează un raport personalizat care include terapiile țintite aprobate pentru mutațiile identificate și informații despre studiile clinice relevante desfășurate la nivel global. Această tehnologie avansată oferă o soluție complet automatizată, cu intervenție umană minimă, garantând o analiză extrem de precisă. Rapoartele detaliate generate de secvențiator sprijină medicii curanți în conturarea unui plan de tratament personalizat, care poate contribui la supraviețuirea sau chiar vindecarea pacientului. Cu o capacitate de analiză a 16 probe simultan, sistemul este utilizat atât pentru pacienți adulți, cât și pediatrici, facilitând diagnosticarea tuturor tipurilor de cancer.

Sistemul Ion Torrent Genexus este unul dintre liderii mondiali în secvențierea ADN-ului și ARN-ului. Acest echipament de ultimă generație oferă o metodă rapidă și extrem de sensibilă, detectând variații genetice importante pentru diagnosticare; folosește cipuri cu senzori de ioni și permite analiza mutațiilor genetice și a variantelor asociate diverselor boli (este ideal pentru teste de oncologie și genetica bolilor rare). Pacienții primesc, pe lângă datele analizelor, un raport cu terapiile țintite aprobate și informații despre studiile clinice relevante la nivel global, toate generate automat de aparat.

Celălalt echipament de top din portofoliul MedLife – Illumina – se bazează pe o tehnologie avansată care permite adăugarea și detectarea nucleotidelor pe măsură ce acestea sunt încorporate într-un șablon ADN. Această metodă facilitează citirea simultană și precisă a milioane de secvențe, fiind una dintre tehnologiile de referință pentru secvențierea cu acoperire extinsă. Platformele Illumina sunt utilizate în aplicații complexe, cum ar fi analiza genomului complet, secvențierea exomului și testele de predispoziție genetică. Rezultatele? Diagnosticare timpurie, tratamente personalizate și șanse semnificativ îmbunătățite de succes în cazul afecțiunilor severe.

La MedLife, tehnologia Illumina joacă un rol esențial în diagnosticarea cancerului, unde testele de biologie moleculară identifică mutații care ghidează alegerea tratamentelor optime. De exemplu, pentru pacienții cu melanom și mutații BRAF, terapia țintită cu inhibitori specifici poate preveni răspândirea agresivă a cancerului. De asemenea, secvențierea genetică permite identificarea riscurilor pentru boli ereditare, cum ar fi fibroza chistică, oferind familiilor posibilitatea de a lua măsuri preventive.

În România, unde zilnic un copil este diagnosticat cu cancer, MedLife a lansat primul program național gratuit de testare genetică, #SperanțaNuMoareDeCancer. Acest proiect este dedicat copiilor recent diagnosticați cu cancer și are ca scop creșterea șanselor de succes terapeutic prin tratamente personalizate. Potrivit statisticilor, cele mai frecvente tipuri de tumori la copii includ leucemiile (31%), limfoamele (16%), tumorile sistemului nervos central (14%), precum și tumorile osoase și ale țesuturilor moi (7%). Până la finalul anului 2024, peste 417 copii au beneficiat de acest program, având acces la un tratament oncologic adaptat nevoilor lor specifice. Un singur test genetic utilizat în cadrul programului analizează peste 523 de gene pentru diverse mutații genetice, incluzând mutații punctiforme, deleții, duplicări, inserții și gene de fuziune implicând 1.385 de gene.

Illumina TruSight Oncology 500 este printre cele mai avansate teste disponibile, reprezintă o premieră în România și oferă o evaluare detaliată a profilului genetic al celulelor canceroase. Conform ghidurilor internaționale, testarea genomică comprehensivă este esențială pentru detectarea alterărilor genetice în cancer, fiind demonstrată ca eficientă în ajustarea tratamentelor oncologice pentru pacienți de toate vârstele, cu o rată de succes foarte mare. Rezultatele testării sunt livrate în aproximativ 4 săptămâni de la primirea probei în laborator. Raportul final include profilul genetic al tumorii, recomandări pentru terapii țintite și informații despre studii clinice internaționale relevante. Pe baza acestor informații, medicul oncolog poate alege cele mai potrivite opțiuni terapeutice pentru fiecare pacient. În situațiile în care nu există terapii țintite disponibile, raportul oferă detalii despre studii clinice internaționale care pot fi potrivite pentru profilul genetic al pacientului, extinzând astfel posibilitățile de tratament.

Un alt serviciu inovator oferit de MedLife în segmentul de laborator este testul prenatal non-invaziv RUNA, care analizează ADN-ul fetal pentru a detecta anomalii genetice, precum sindromul Down, sindromul Edwards și sindromul Patau, cu o acuratețe de peste 99%. Rezultatele sunt disponibile în doar șase zile lucrătoare, grație tehnologiei Illumina.

Tehnologie de vârf se găsește și în laboratoarele Medici’s Timișoara, unde se lucrează probe de biochimie, hematologie, coagulare, imunologie, microbiologie, citologie și toxicologie. Analizele rare și sofisticate care nu se pot lucra acolo sunt transferate, în siguranță și fără costuri suplimentare, spre Laboratorul Central MedLife din România sau spre laboratoare partenere din străinătate. Laboratorul are implementate multe din standardele internaționale de calitate (certificate): ISO 15189, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001.

Laboratorul de Genetică și Biologie Moleculară oferă o gamă extinsă de teste adresate mai multor specialități, cum ar fi hematologia, oncologia, gastroenterologia, sănătatea reproductivă si genetica umană. Laboratorul este dotat cu analizoare de ultima generație, ce permit execuția analizelor de complexitate înaltă, pentru a veni in ajutorul clinicienilor, a ușura diagnosticarea și alegerea tratamentului optim pentru pacienți.

Trasabilitatea completă a probelor

MedLife este în curs de implementare a unei tehnologii avansate de monitorizare a probelor în timp real, cu trasabilitate completă, ceea ce înseamnă că asigură urmărirea și controlul continuu al probelor medicale pe parcursul întregului lor ciclu, de la recoltare și până la analiza finală. Aceasta este esențială în laboratoarele medicale pentru a garanta integritatea, acuratețea și rapiditatea procesului de diagnosticare.

Trasabilitate completă înseamnă că sistemul înregistrează fiecare etapă a parcursului probei, de la momentul recoltării din clinică și până la raportarea rezultatelor. Fiecare probă este identificată unic, folosind coduri de bare, RFID sau alte tehnologii avansate, eliminând riscul de pierdere sau încurcare a probelor. Temperatura probelor este supravegheată în timp real, asigurând conformitatea cu cerințele specifice fiecărui tip de analiză (ex.: probe de sânge, țesuturi, lichide biologice, exsudate, secreții etc.). Fluctuațiile de temperatură care ar putea afecta integritatea probei sunt detectate instantaneu, prevenind compromisurile diagnostice. Sistemul verifică automat condițiile de transport și depozitare, generând alerte în cazul unor nereguli, precum manipulare necorespunzătoare, șocuri sau întârzieri în procesare. Datele asociate fiecărei probe, inclusiv istoricul și condițiile de transport, sunt stocate electronic și pot fi accesate în timp real de către personalul laboratorului.

Laboratoarele medicale au multiple beneficii de pe urma trasabilității: crește acuratețea și fiabilitatea diagnosticului; integritatea probelor este menținută, reducând riscul de erori cauzate de manipularea sau stocarea necorespunzătoare; automatizarea procesului de monitorizare și trasabilitate reduce timpul alocat gestionării manuale a probelor și minimizează riscul de pierdere sau deteriorare; sistemul asigură respectarea normelor naționale și internaționale de siguranță și calitate (ex.: ISO 15189); monitorizarea transparentă și raportarea în timp real demonstrează angajamentul laboratorului pentru servicii de înaltă calitate.

În cazul probelor trimise către laboratoare centrale, tehnologia asigură monitorizarea menținerii temperaturii optime (ex.: 2-8°C pentru teste serologice). Probele de ADN/ARN necesită condiții stricte pentru a evita degradarea. Monitorizarea completă este crucială în acest proces. Pentru teste sensibile, cum ar fi cele de microbiologie, imunologie sau biologie moleculară, sistemele de monitorizare previn alterarea probelor din cauza temperaturilor nepotrivite.

Implementarea tehnologiei de monitorizare a probelor în timp real reprezintă un pas esențial în modernizarea și profesionalizarea laboratoarelor medicale ale MedLife. Prin menținerea unui control riguros asupra întregului flux de probe, se îmbunătățesc semnificativ atât eficiența operațională, cât și calitatea serviciilor oferite pacienților.

Genetica, în topul investițiilor de laborator

Cu șase secvențiatoare de ultimă generație în laboratoarele sale, MedLife este lider în domeniul secvențierii genetice din România. Avantajul noilor tehnologii este volumul mare de date pe care îl pot analiza. În doar 2-3 zile, se poate secvenția întreg genomul uman pentru 10 pacienți în paralel. Asta permite o analiză rapidă a unor paneluri extinse de gene.

În 2023 și 2024, grupul MedLife a investit în tehnologie la un nivel fără precedent, întărindu-și expertiza în servicii medicale integrate și de nișă, prin consolidarea zonelor de oncologie și radioterapie. De asemenea, este operatorul care deține probabil cea mai mare expertiză în sfera de secvențiere genetică, în special în sfera patologiilor oncologice. Investițiile consistente în inovație, digitalizare și tehnologie ilustrează progresul MedLife în furnizarea unor servicii medicale de cea mai înaltă calitate, prin facilitarea diagnosticului avansat și personalizarea tratamentelor pentru pacienți.

Laboratoarele Grupului dispun de echipamente de ultimă generație precum prima linie automată Abbot din Europa de Est, disponibilă în cadrul Laboratorului Central al MedLife, care contribuie semnificativ la creșterea acurateței analizelor, reducând timpul de execuție și asigurând o mai bună trasabilitate și urmărire a probelor fiecărui pacient. În cadrul protocoalelor de laborator există o colaborare cu laboratoare din Franța și Germania pentru second opinion.

Evoluția accelerată a pieței de laboratoare medicale și investițiile constante în tehnologii avansate consolidează rolul crucial al sectorului privat în modernizarea sistemului medical. MedLife continuă să fie un pionier în acest domeniu, oferind soluții inovatoare și servicii de înaltă calitate, contribuind la un sistem de sănătate mai accesibil, eficient și personalizat.