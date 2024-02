Zâna Măseluță a renunțat la mărunțiș. Copiii primesc sume mari de bani, bijuterii scumpe și chiar iPhone-uri pentru dinții de lapte pierduți

Obiceiul părinților de a pune câte o monedă pentru fiecare dinte de lapte pierdut de copii din partea Zânei Măseluță pare să se fi schimbat de-a lungul vremii.

Dacă înainte cei mici găseau sub pernă ceva mărunțiș, acum Zâna Măseluță le aduce sume mari de bani sau chiar bijuterii scumpe.

"Aceasta a fost prima măsea de lapte pe care a pierdut-o, iar procesul a fost neplăcut pentru ea, așa că am decis să îi oferim o experiență suplimentară oferită de Zâna Măseluță", a declarat Chidera Nig, o britanică în vârstă de 32 de ani, pentru Wall Street Journal.

Ea a spus că fiica sa a primit 60 de lire sterline, o scrisoare, un colier de argint cu Zâna Măseluță și o brățară Louis Vuitton.

În statele unite, scrie The New York Post, suma de 20 de dolari pentru prima măsea de lapte căzută a devenit populară în întreaga țară, iar unii părinți merg mult mai departe pentru a obține titlul de cel mai generos dar pus sub pernă.

"Bani cash, un joc video, uneori un iPhone", a declarat Mark Burhenne, un fost dentist practicant care administrează AsktheDentist.com, pentru Journal, subliniind că „sunt părinții care concurează” pentru a oferi cadouri cât mai scumpe.

Bursa dinților de lapte

Un sondaj realizat de asiguratorul Delta Dental a constatat că o singură măsea pierdută în 2023 valorează 6,23 de dolari, în creștere față de 5,36 de dolari în 2022, și reprezintă un nivel record în cei 25 de ani de istorie ai sondajului.

Delta Dental a declarat că, la această rată, suma de 30 de dolari pentru o singură măsea va fi media în 2048.

Un utilizator de TikTok a spus că a pus cel puțin 50 de dolari și un set de autocolante cu pisici sub perna fiicei sale, anul trecut, dar și "pulbere de zână".

"Încerc să îi fac copilăria cât mai frumoasă posibil", a scris mama.

"Un copil de la școala mea a primit 100 de dolari pentru pierderea unei măsele", a postat cineva pe Reddit.

"Da, părinții au confirmat și da, am văzut bancnota nouă când copilul o flutura la plecare", a adăugat acesta.

O mamă din California, Kokoa Lawson, a declarat că i-a dat fiicei sale o bancnotă de 100 de dolari decorată cu sclipici și mici pietre strălucitoare.

"Ea a fost uimită când a găsit-o", a spus Lawson, o actriță și model în vârstă de 40 de ani, despre fiica sa, chiar dacă gestul a fost criticat de rudele sale.

Lesley Koeppel, un psihoterapeut din New York City, avertizează asupra riscurilor de a oferi copiilor sume mari de bani pentru nimic.

"Da, este un moment excitant pe care vrei să-l sărbătorești, dar nu vrei să le oferi un sentiment fals de împlinire", a spus Koeppel pentru The Post anul trecut. "Nu vrei să le dai impresia că primesc bani pentru niciun motiv real."