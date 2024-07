„Vama Veche” a nordului una dintre cele mai ieftine variante la litoralul românesc. Este un paradis acvifaunistic

Pe granița de nord a României, la râul Prut, se află o adevărată „mare a nordului”, cea mai ieftină alternativă la litoralul românesc. Aduce aminte de atmosfera boemă, de odinioară din Vama Veche, cu natură sălbatică, libertate și buget redus.

Vara, toată lumea are chef de bălăceală, mai ales în zilele caniculare. Alții sunt înebuniți după plajă și soarele care le oferă bronzul pielii mult râvnit. Nu toată lumea are bani însă pentru un sejur pe litoralul românesc, turcesc sau grecesc. Iar variante ieftine se pot găsi oriunde în țară. Una dintre cele mai spectaculose, preferată inclusiv de cei cu posibilități financiare, dar care caută liniște și natură sălbatică, este ”marea nordului”, din județul Botoșani. Propriu-zis este vorba despre lacul de acumulare de la Stânca-Costești, o întindere mare de apă, care seamănă cu o mare în miniatură. În plus, are și un ”litoral„ cu nisip fin, valuri și toată atmosfera unei plaje sălbatice. De aproape un deceniu, ”plajele„ de la Stânca Costești sunt luate cu asalt de „vamaioții nordului”. Mai ales cei din județele din nordul Moldovei dar și din Republica Moldova.

O creație costisitoare a lui Ceaușescu

Lacul de acumulare de la Stânca-Costești a fost amenajat în anii 70, ca urmare a construcției barajului din aceeași zonă. Este vorba despre o megastrusctură comunisă din beton, car barează drumul Prutului și îi reglează debitul pentru evitarea inundațiilor catastrofale care făceau ravagii pe toată lunca Prutului, până la Galați. Barajul are dimensiuni impresionante și a costat România, echivalentul a 60 de tone de aur. Lacul de acumulare amenajat cu ocazia ridicării barajului are o capacitate maximă de retenție de 9000 de hectare, fiind o adevărată ”mare” la scară redusă.

Este al doilea ca mărime din România și cel mai mare de pe râul Prut. Pentru amenajarea sa au fost strămutate trei sate de pe teritoriul românesc. De-a lungul deceniilor, această uriașă întindere de ape a devenit casa a sute de specii de păsări, multe dintre acestea protejate. Pe scurt, a devenit un rai acvifaunistic, renumit printre pescarii pentru „monștrii„ săi, adică somnii de dimensiuni uriașe, dar foarte cunoscut și printre ornitologii din toată Europa. De altfel, Lacul de la Stânca-Costești a devenit zonă protejată la nivel european. Printre speciile care se regăsesc la Stânca-Costești se numără stârcii, roșii, galbeni sau pitici, acvilele țipătoare, pescărușii, acvila de câmp, gâște sălbatice, diferite specii de rațe sălbatice, berze negre, lebedele, eretele, egretele, vântureii sau șerparii. Un adevărat spectacol al naturii pentru toți iubitorii de natură.

”Vama Veche” de la granița de nord a României

Având în vedere dimensiunile lacului și paradisul acvifaunistic, Stânca-Costești a devenit curând o atracție turistică. Cei care s-au plimbat pe malurile sale au sesizat că malurile lacului dispun de plaje, în anumite zone, cu nisip fin. În plus, se bucurau de briză dar și de valuri. Nu a durat mult până când „plajele” de la Stânca să nu înceapă să fie populate cu amatori de soare dar și de locații sălbatice, pitorești și ieftine. Malurile lacului de la Stânca, aduc aminte de atmosfera de odiniară de la Vama Veche.

Plajele sunt sălbatice, accesul neîngrădit, liniște, condimentată doar de conversațiile păsărilor de apă și de vânt. Apa este caldă, iar accesul destul de lin. O parte a malurilor sunt proprietate privată, dar accesul nu este îngrădit. Mulți dintre cei care vin, preferă să campeze pe falezele care străjuiesc plaja, oferind o panoramă superbă, mai ales la apus și răsărit. „Aici vii să te vindeci. Dacă ai fost vreodată în Vama Veche prin anii 80, știi ce înseamnă. Te bucuri de soare, de natură până la urmă. Este o plăcere să vezi apusuri aici”, spune un ieșean venit să se bucure de câteva zile la Stânca.

Varianta ieftină a litoralului românesc

La plajele de la Stânca-Costești se ajunge pe drumul național care leagă municipiul Botoșani de orașul Ștefănești, aproape de granița României cu Republica Moldova. Pentru a ajunge la lacul de acumulare, turiștii trebuie să treacă de orașul Ștefănești și să vireze la stânga pe un drum pietruit. De pe falezele înalte, se coboară către plaje. În weekend, mulți localnici din județele Botoșani, Iași dar și din Republica Moldova, vin să se relaxeze în zonă. În ultimii ani, proprietarii zonei, au amenajat și câteva umbrele de stuf, contribuind la îmbunătățirea aspectului plajei, dar și o terasă, de unde pot fi cumpărate diverse.

„Eu zic că foarte multă lume, de aici din nordul Moldovei, nu are bani să meargă la mare. Și se gândesc că și copiii lor tânjesc să facă baie, să se simtă așa ca la plajă. Și atunci este această oportunitate foarte bună. În primul rând pentru cei cu venituri modeste, sau care din diferite motive preferă varianta mai aproapiată de casă”, spune un botoșănean venit la plajele de la Stânca.

Mai sunt și destui artiști, dar și oameni care-și doresc doar momente de liniște, pe plaje sălbatice, pe cearșeaf, sub o umbrelă. „Sunt și mulți oameni cu dare de mână. Dacă vă uitați la mașini, vă dați seama. Sunt și din Republica Moldova veniți destui. Zona este preferată fiindcă este așa mai sălbatică, mai liniștită, nu muzică care urlă în boxe, nu aglomerație excesivă. În weekend se adună multă lume, dar există mereu posibilitatea să-ți găsești aici un colț de liniște. Să citești o carte, de exemplu”, spune un alt botoșănean.

Provocările ”mării nordului”

S-a încercat o dezvoltare a zonei. Ba chiar într-un an a fost organizată și o petrecere. Există însă o dispută între proprietari și autoritățile locale, privind autorizarea unor obiective. În plus, lacul de la Stânca, nu este pentru teribiliști. Cei care nu stăpânesc înotul se pot rezuma la apa mică de lângă maluri. Doar înotătorii experimentați se pot aventura în apele lacului. Și chiar și aceștia ar putea întâmpina probleme. Este o suprafață de apă cu adâncimi mari.